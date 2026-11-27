Bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu chúc mừng Đại hội.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh; ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Thượng tướng Võ Văn Tuấn, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga; bà Maria Georgievna Mizonova, Tổng lãnh sự Liên bang Nga tại Thành phố Hồ Chí Minh cùng dự Đại hội.

Đại hội nhất trí thống nhất kết quả hiệp thương Ban Chấp hành Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2026-2031, với 31 thành viên; bầu 23 thành viên trong Ban Chấp hành, các thành viên còn lại tiếp tục được tiến hành các thủ tục để kiện toàn, bầu bổ sung sau Đại hội; bầu Ban Kiểm tra gồm 3 thành viên.

Thượng tướng Võ Văn Tuấn (giữa) nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Ban Chấp hành Hội nhiệm kỳ 2026-2031 đã họp phiên thứ nhất bầu Ban Thường vụ Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh có 9 thành viên. Bà Nguyễn Trường Nhật Phượng, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh được bầu giữ chức Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2026-2031.

Nhiệm kỳ 2022-2026, Hội Hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh (hợp nhất từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu) đã hoàn thành tốt sứ mệnh “cầu nối hữu nghị”, góp phần thiết thực tuyên truyền đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa của Đảng và Nhà nước, củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga.

Tặng quà tri ân nguyên lãnh đạo Hội hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga của Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đại hội thông qua phương châm hành động của nhiệm kỳ mới là “Đổi mới - kết nối - thực chất - hiệu quả”. Mục tiêu tổng quát của nhiệm kỳ mới là xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, chuyển dịch trọng tâm từ giao lưu hữu nghị truyền thống sang hợp tác thực chất, hiệu quả; phát huy vai trò cầu nối nhân dân thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương, đối tác Nga trong các lĩnh vực ưu tiên; đặc biệt chú trọng thu hút thế hệ trẻ, trí thức và doanh nghiệp tham gia hoạt động Hội.

Đại hội thảo luận nhất trí thông qua nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ mới, trong đó, nhấn mạnh đến yêu cầu củng cố và mở rộng mạng lưới Chi hội tại các cơ sở giáo dục đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và các Chi hội truyền thống. Đồng thời, phát huy vai trò hạt nhân gắn kết hội viên với cộng đồng chuyên gia, doanh nhân Nga sinh sống và làm việc tại Thành phố; số hóa cơ sở dữ liệu hội viên, mạng lưới cựu lưu học sinh và thiết lập “Bản đồ đối tác đối ngoại nhân dân Việt - Nga” phục vụ kết nối với các địa phương kết nghĩa của Liên bang Nga.

Ra mắt Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam- Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh khóa I nhiệm kỳ 2026-2031.

Trong nhiệm kỳ mới, Hội hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đổi mới hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử trọng đại; đa dạng hóa hoạt động đối ngoại nhân dân, ngoại giao văn hóa và giao lưu thế hệ trẻ; phát huy lợi thế của Thành phố làm cầu nối thúc đẩy hợp tác thực chất, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng, phát triển hạ tầng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo, giáo dục - đào tạo và du lịch…

Ban Chấp hành Hội cam kết phát huy cao độ tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực từ hội viên, mạng lưới các trường đại học, Liên doanh Vietsovpetro và cộng đồng doanh nghiệp để hiện thực hóa phương châm “đổi mới - kết nối - thực chất - hiệu quả”, xứng đáng là nhịp cầu vững chắc của quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga trong kỷ nguyên phát triển mới.