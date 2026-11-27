Linh hoạt nhiều hình thức hướng nghiệp sớm

Tham gia ngày hội trải nghiệm “Một ngày làm học sinh THPT” tại Trường THPT Nguyễn Hiền (phường Bình Thới), em Phương Anh, học sinh lớp 9 Trường THCS Lạc Hồng (phường Hòa Hưng), chia sẻ, rất thích các mô hình câu lạc bộ (CLB) của trường, đặc biệt là những CLB tự chọn như trí tuệ nhân tạo (AI), Toán học, Hóa học, Mỹ thuật... Thông qua các CLB, nhiều trường THPT tăng cường tư vấn môn học, ngành nghề ngay từ lớp 10, giúp học sinh định hướng nghề nghiệp.

Thầy Phạm Lê Thanh, giáo viên môn Hóa học, Trường THPT Nguyễn Hiền, cho biết, nhiều học sinh lớp 9 vẫn chọn môn học và hướng đi sau THCS theo cảm tính. Một số em còn cho rằng Vật lý, Hóa học, Sinh học là những môn khó, chỉ phù hợp với học sinh định hướng ngành y hoặc kỹ thuật.

Để giúp học sinh hiểu đúng hơn về vai trò của khoa học tự nhiên, nhà trường ứng dụng AI trong khảo sát sở thích, năng lực, thói quen học tập và nguyện vọng nghề nghiệp, từ đó xây dựng bản đồ kết nối môn học với nghề nghiệp. Việc ứng dụng AI giúp học sinh nhận diện mối liên hệ giữa sở thích và ngành học. Chẳng hạn, với sở thích bảo vệ môi trường, hệ thống giới thiệu các lĩnh vực liên quan như Hóa học, Sinh học, Công nghệ môi trường và chương trình đào tạo tương ứng.

Với học sinh yêu thích robot, thiết bị thông minh hoặc xe điện, AI gợi mở vai trò của Vật lý, Hóa học, Tin học và Công nghệ. Qua đó, học sinh hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa lựa chọn môn học và định hướng nghề nghiệp. Với môn Hóa học, học sinh có thể làm chỉ thị màu tự nhiên, đo độ pH, tìm hiểu thành phần thực phẩm và vật liệu thân thiện với môi trường...

Học sinh Trường THPT Thủ Đức tham gia ngày hội tư vấn hướng nghiệp, tuyển sinh do nhà trường phối hợp với một số đơn vị tổ chức. Ảnh: ĐẶNG TRINH

Hướng nghiệp đi trước

Thầy Huỳnh Thanh Phú, Hiệu trưởng Trường THPT Bùi Thị Xuân (phường Bến Thành), chia sẻ, để mục tiêu hướng nghiệp theo những ngành khoa học cơ bản, công nghệ, kỹ thuật đạt hiệu quả, cần tận dụng cơ hội sửa sách giáo khoa đồng bộ sắp tới theo chủ trương của Bộ GD-ĐT, theo hướng sách giáo khoa phải tách rõ môn học (Vật lý riêng, Hóa học riêng). Cách dạy môn Khoa học tự nhiên tích hợp chung chung như hiện nay khó giúp học sinh xây dựng nền tảng khoa học cơ bản.

Theo thầy Huỳnh Thanh Phú, việc tuyển sinh lớp 10 lâu nay chủ yếu dựa vào 2-3 môn là Toán, Ngữ văn và tiếng Anh, vô tình khiến các môn học còn lại ở bậc THCS bị xem nhẹ. Phụ huynh thường chỉ đầu tư cho con học trước 2-3 môn thi. Trong bối cảnh AI phát triển nhanh, học sinh cần được tiếp cận kiến thức khoa học toàn diện, thay vì để công tác hướng nghiệp đi sau chương trình học.

“Chương trình học phải định hướng cho người học, không phải chương trình có trước rồi hướng nghiệp theo sau. Muốn phát triển khoa học - kỹ thuật, phải tăng số tiết các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học. Trong bối cảnh công nghệ thay đổi từng giờ, hướng nghiệp phải xuất phát từ thực tiễn môn học”, thầy Huỳnh Thanh Phú nhấn mạnh.

Cô Nguyễn Thị Thanh Trúc, Hiệu trưởng Trường THPT Thủ Đức, đề xuất xây dựng cơ chế đặt hàng nhân lực để nâng cao hiệu quả hướng nghiệp các ngành khoa học cơ bản. Các khoa tại trường đại học cần kết nối trực tiếp với doanh nghiệp để nắm bắt nhu cầu tuyển dụng, từ đó phối hợp với trường phổ thông giới thiệu ngành nghề thực tế cho học sinh. Cơ quan quản lý đẩy mạnh tuyên truyền, dự báo nhu cầu nhân lực, xây dựng lộ trình phát triển và công bố cụ thể những ngành nghề xã hội đang và sẽ thiếu hụt nhân lực. Trường đại học căn cứ dự báo nhu cầu nhân lực để xây dựng chương trình đào tạo và tiêu chí tuyển sinh phù hợp. Trên cơ sở đó, trường phổ thông tư vấn học sinh lựa chọn tổ hợp môn ngay từ bậc THPT.

Thầy NGUYỄN ẢNH NAM, Hiệu trưởng Trường THPT Lê Trọng Tấn (phường Tân Sơn Nhì): Quan tâm đến nhu cầu thật sự của học sinh Nhà trường triển khai hướng nghiệp bằng nhiều hình thức nhằm thu hút học sinh cả 3 khối tham gia, góp phần thúc đẩy định hướng vào các ngành khoa học cơ bản. Khi tư vấn, trường nhận thấy học sinh ngày càng quan tâm đến cơ hội việc làm, thu nhập và triển vọng phát triển, nhất là ở những ngành gắn với kinh tế và công nghệ. Qua việc lựa chọn môn ôn thi tốt nghiệp của học sinh năm nay, có 424 em chọn môn Vật lý, 202 học sinh chọn Hóa học, 432 học sinh chọn tiếng Anh và 13 em chọn Tin học. Điều này cũng giúp nhà trường rõ hơn xu hướng lựa chọn của học sinh để có định hướng và tư vấn phù hợp trong những năm tiếp theo.