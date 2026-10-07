Hướng nghiệp, đào tạo nghề cho lao động ven biển

Hội nghị do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với UBND xã Đất Mũi, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hoà Minh Q và Công ty Du học ICO tổ chức.

Đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, ông Phan Đông Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, thông tin về chính sách giáo dục nghề nghiệp, các ngành, nghề đào tạo, chính sách hỗ trợ người học và định hướng lựa chọn nghề phù hợp nhu cầu thị trường lao động.

Ông Phan Đông Hải, Phó Trưởng phòng Quản lý chất lượng giáo dục nghề nghiệp, Sở Giáo dục và Đào tạo, thông tin chính sách về giáo dục nghề nghiệp đến người lao động.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh và các doanh nghiệp giới thiệu nhu cầu tuyển dụng, việc làm trong và ngoài tỉnh; chính sách bảo hiểm thất nghiệp và chương trình đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Người dân cũng được tư vấn về điều kiện làm việc, nơi ăn, nghỉ, thời gian làm việc và cơ hội việc làm sau đào tạo.

Bà Ngô Thạch Uôl, ấp Kinh Đào, xã Đất Mũi, chia sẻ: “Trước đây, tôi chưa biết đầy đủ các chính sách về giáo dục nghề nghiệp. Qua hội nghị, tôi hiểu rõ hơn và sẽ định hướng các con học nghề để có việc làm sau này”.

Dịp này, Công ty TNHH Sản xuất và Kinh doanh Hoà Minh Q (phường Bạc Liêu) tổ chức khai giảng lớp kỹ thuật làm nước rửa chén cho người dân trên địa bàn xã.

Phó Chủ tịch UBND xã Đất Mũi Đỗ Trọng Nghĩa đề nghị các đại biểu tiếp tục tuyên truyền về chính sách hỗ trợ, cơ hội học nghề, việc làm đến người dân tại các ấp, khu dân cư.

Hội nghị giúp lao động nông thôn tiếp cận chính sách đào tạo nghề, thông tin thị trường và nhu cầu tuyển dụng, từ đó lựa chọn nghề, việc làm phù hợp để nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống./.