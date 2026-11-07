Hướng nghiệp cho hơn 1.500 học sinh tại trường THPT Xuân Huy

Thạc sĩ Trương Chấn Sang, Uỷ viên BCH Hội nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TP Hồ Chí Minh đã truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc đến các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh của Trường THPT Xuân Huy.

Tại chương trình, Thạc sĩ Trương Chấn Sang, Uỷ viên BCH Hội nghiên cứu & giảng dạy tiếng Anh TP Hồ Chí Minh đã truyền tải nhiều thông điệp sâu sắc đến các bạn đoàn viên, thanh niên, học sinh của trường, giúp các em phân biệt rõ ràng được sự khác nhau giữa “ngành” và “nghề”, biết được bản thân có điểm mạnh và điểm yếu gì, từ đó biết phát huy sở trường và lựa chọn đúng nhu cầu xã hội đang kỳ vọng và mong chờ từ thế hệ Gen Z.

Diễn giả trao tặng 10 quyển sách Song ngữ cho học sinh.

Thông qua chương trình, các em học sinh biết cách xác định và định vị bản thân phù hợp với những ngành nghề nào; cách phát huy năng lực riêng của bản thân để phù hợp với nhu cầu của thị trường trong các năm sắp tới. Ngoài ra, diễn giả đã trao tặng 10 quyển sách Song ngữ "Đi về phía nắng, đón những ngày xanh" cho học sinh.