Hướng mạnh về cơ sở, lấy sự đồng thuận của nhân dân làm thước đo

PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Nêu ý kiến tại Hội thảo, PGS.TS Lê Bá Trình - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho rằng, giai đoạn của kỷ nguyên số và nền kinh tế tri thức, đời sống xã hội số đòi hỏi MTTQ Việt Nam phải đổi mới phương thức tuyên truyền, vận động, lắng nghe, tập hợp ý kiến, nguyện vọng và hiến kế của nhân dân để hiểu rõ và kịp thời nắm được những diễn biến mới về tình hình của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước giải quyết và phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội.

"Trong giai đoạn mới có nhiều thành phần, đối tượng trong xã hội được xác định là nguồn lực trực tiếp góp phần xây dựng và phát triển đất nước. Kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế. Tôn giáo không chỉ là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân mà được xác định là một nguồn lực của phát triển đất nước… Do đó, MTTQ Việt Nam phải có phương thức hoạt động mới phù hợp để vận động, tập hợp, phát huy một cách hiệu quả, thực chất vai trò của họ đóng góp vào các nhiệm vụ của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" - PGS.TS Lê Bá Trình đề xuất.

TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Theo TS Nguyễn Văn Pha - Ủy viên Đoàn Chủ tịch, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đổi mới không chỉ dừng lại ở việc cải tiến phương thức tổ chức các phong trào, cuộc vận động hay nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động mà phải hướng tới thay đổi căn bản cách thức MTTQ Việt Nam thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân.

"Yêu cầu cốt lõi là chuyển mạnh từ tư duy MTTQ Việt Nam vận động Nhân dân thực hiện dân chủ sang tư duy MTTQ Việt Nam phối hợp với nhà nước tạo cơ chế, điều kiện và tổ chức để Nhân dân thực sự thực hiện quyền làm chủ của mình” - TS Nguyễn Văn Pha nêu vấn đề.

Từ nhận thức đó, TS Nguyễn Văn Pha cho rằng cần chuyển mạnh từ tuyên truyền một chiều sang đối thoại, tương tác hai chiều, đa dạng hóa hình thức tập hợp Nhân dân theo từng nhóm đối tượng. Đồng thời lựa chọn nội dung giám sát từ những vấn đề Nhân dân quan tâm, có nhiều phản ánh, kiến nghị; đổi mới hoạt động phản biện xã hội theo hướng tham gia sớm, ngay từ khâu xây dựng chính sách.

TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam phát biểu tại Hội thảo.

Ở góc độ khác, TS Ngô Sách Thực - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội Bảo trợ Người khuyết tật Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh MTTQ Việt Nam tiếp tục được kiện toàn về tổ chức, chức năng và phương thức hoạt động, các hội quần chúng cần chuyển mạnh từ cách làm thiên về hành chính, phong trào sang hoạt động thực chất, chuyên nghiệp, hướng về cơ sở, lấy nhu cầu và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên và nhân dân làm trung tâm, lấy kết quả và tác động xã hội làm thước đo.

"Trong quá trình đó, MTTQ Việt Nam giữ vai trò quan trọng trong việc định hướng, tập hợp, điều phối, kết nối nguồn lực, hỗ trợ nâng cao năng lực và phát huy tiếng nói của các hội trong xây dựng chính sách, giám sát và phản biện xã hội. Vai trò này cần được thực hiện theo hướng tạo điều kiện để các hội phát huy thế mạnh riêng, không làm thay chức năng chuyên môn của hội, không chồng chéo với quản lý nhà nước và không làm giảm tính chủ động, sáng tạo của các tổ chức" - TS Ngô Sách Thực cho hay.

Ông Trần Quang Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh phát biểu tại Hội thảo.

Chia sẻ kinh nghiệm từ cơ sở, ông Trần Quang Đạo - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Bắc Ninh cho rằng, thực tế cho thấy hoạt động của MTTQ muốn thực sự hiệu quả phải hướng mạnh về cơ sở, lấy địa bàn dân cư làm nơi triển khai, lấy Nhân dân làm trung tâm và sự đồng thuận của Nhân dân làm thước đo.

Ông Trần Quang Đạo kiến nghị, cần thống nhất nhận thức trong toàn hệ thống MTTQ về yêu cầu đổi mới phương thức hoạt động MTTQ, cần quán triệt phương châm hướng mạnh về cơ sở, gần dân, sát dân, đồng hành cùng Nhân dân; coi sự hài lòng, đồng thuận và mức độ tham gia của Nhân dân là những căn cứ quan trọng để đánh giá hiệu quả công tác Mặt trận.

Bà Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội phát biểu tại Hội thảo.

Bà Phạm Thị Lâm Anh - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Nghĩa Đô, thành phố Hà Nội cho rằng, thực tiễn triển khai mô hình mới đặt ra một số yêu cầu mới khi địa bàn rộng hơn, quy mô dân cư lớn hơn, trong khi yêu cầu nắm bắt tình hình Nhân dân ngày càng sâu sát, kịp thời. Mỗi cán bộ Mặt trận cần thực hiện tốt phương châm “Lắng nghe dân nói – nói cho dân hiểu – làm cho dân tin”; thực sự gần dân, trọng dân, hiểu dân, tôn trọng ý kiến của Nhân dân và chủ động bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Cùng với đó cần nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân.

"Mặt trận cần lựa chọn nội dung giám sát có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ những vấn đề người dân quan tâm, nhất là việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, vệ sinh môi trường, trật tự đô thị, đầu tư công trình tại cộng đồng và thực hiện dân chủ ở cơ sở" - bà Phạm Thị Lâm Anh đề xuất.