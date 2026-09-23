Hướng mạnh về cơ sở, chăm lo thiết thực cho nạn nhân da cam

Lãnh đạo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam chúc mừng Đại hội, trao 50 triệu đồng hỗ trợ sinh kế cho 5 nạn nhận.

Dự Đại hội có Đại tá, Tiến sĩ Phạm Xuân Hưng, Phó Chủ tịch, Giám đốc Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam; đồng chí Âu Thị Mai, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Lãnh đạo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam phát biểu, chúc mừng Đại hội.

Sau hợp nhất, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh đã khẩn trương kiện toàn tổ chức, bàn giao, tiếp nhận cán bộ, tài sản, tài chính, cơ sở vật chất, từng bước ổn định hoạt động. Toàn tỉnh hiện có 10.471 hội viên, trong đó 3.033 hội viên chính thức và 7.438 hội viên danh dự.

Công tác vận động nguồn lực, chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp Hội đã vận động tiền mặt và hiện vật quy ra tiền trên 8,6 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 19 nhà, sửa chữa 2 nhà; trao 9.368 suất quà, tổng trị giá 6,203 tỷ đồng; hỗ trợ vốn sản xuất cho 24 gia đình, hỗ trợ 36 nạn nhân xông hơi, giải độc; trao học bổng, nhận đỡ đầu 12 con, cháu nạn nhân.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Bên cạnh kết quả đạt được, Đại hội đã thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế: Việc kiện toàn tổ chức Hội ở cấp xã, phường chưa đồng bộ; công tác tuyên truyền ở một số nơi còn hạn chế; nắm tình hình hội viên, nạn nhân có thời điểm chưa kịp thời; nguồn lực, cơ sở vật chất và điều kiện hoạt động của Hội cấp xã còn khó khăn.

Nhiệm kỳ 2026-2031, Hội xác định tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức phù hợp với mô hình mới; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “Đổi mới, hướng về cơ sở, hướng về nạn nhân”; nâng cao hiệu quả chăm sóc, giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân.

Các đại biểu dự Đại hội.

Hội phấn đấu 100% xã, phường đủ điều kiện thành lập tổ chức Hội; kết nạp từ 200-300 hội viên mới; hằng năm vận động Quỹ Nạn nhân chất độc da cam/dioxin cấp tỉnh đạt từ 1-2 tỷ đồng, cấp xã từ 20-30 triệu đồng; hỗ trợ trên 2.500 suất quà cho nạn nhân. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát, bảo đảm các nguồn hỗ trợ được quản lý, sử dụng đúng đối tượng, công khai, minh bạch.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh trao Bằng khen cho các cá nhân.

Phát biểu tại Đại hội, lãnh đạo Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin nhiệm kỳ mới cần tập trung kiện toàn tổ chức, nhất là ở cấp xã, phường; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát nạn nhân. Hội cần nắm chắc số lượng, hoàn cảnh từng nạn nhân để có hình thức hỗ trợ phù hợp; chủ động phối hợp, rà soát, hướng dẫn thực hiện chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nạn nhân. Cùng với đó, đẩy mạnh vận động, kết nối nguồn lực xã hội có trọng tâm, có địa chỉ, ưu tiên các trường hợp khó khăn và hỗ trợ tạo sinh kế bền vững.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Tuyên Quang khóa I gồm 21 đồng chí; Ban Thường vụ 5 đồng chí, Ban Kiểm tra 5 đồng chí. Đồng chí Đỗ Minh Tân được bầu giữ chức Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2026-2031. Đại hội cũng bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam lần thứ VI.

Lãnh đạo Trung ương Hội và Ủy ban MTTQ tỉnh tặng hoa, chúc mừng Ban chấp hành khóa mới.

Nhân dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 5 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội giai đoạn 2024-2026.