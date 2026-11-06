Hướng học sinh trở thành công dân toàn cầu

Trường Tiểu học Lê Văn Tám (phường Tân Mỹ, TPHCM) vừa chào đón đoàn cán bộ, giáo viên và học sinh đến từ Trường Tiểu học Gaeryeong, tỉnh Gyeongsangbuk, Hàn Quốc đến thăm, tham gia chương trình giao lưu văn hóa, giáo dục tại nhà trường.

Tại đây, học sinh Việt Nam và Hàn Quốc đã cùng nhau thưởng thức mốt số tiết mục văn nghệ đặc sắc, trao tặng cho nhau những món quà kỷ niệm ý nghĩa. Học sinh Trường Tiểu học Lê Văn Tám còn tự tin giới thiệu những trò chơi quen thuộc của tuổi thơ Việt Nam như nhảy lò cò, ô ăn quan và nhảy dây. Đáp lại sự hiếu khách đó, các em học sinh Hàn Quốc đã nhiệt tình hướng dẫn trò ném tên vào bình – một trò chơi dân gian lâu đời truyền thống của xứ sở kim chi.

Những tiếng cười rộn rã và sự hào hứng hiện rõ trên khuôn mặt học sinh hai nước. Hồ Trần Gia Khang, học sinh lớp 4/4 Trường Tiểu học Lê Văn Tám chia sẻ: “Em rất vui và hào hứng khi được giao lưu trực tiếp cùng các bạn Hàn Quốc. Nhờ hoạt động này, em không chỉ hiểu thêm về văn hóa nước bạn mà còn tích lũy thêm nền tảng cần thiết để sau này tự tin bước ra thế giới, trở thành một công dân toàn cầu”.

Kim Ain, học sinh Trường Tiểu học Gaeryeong cho biết: “Buổi giao lưu giúp em hiểu hơn về học sinh Việt Nam và khám phá nhiều trò chơi dân gian thú vị của nước bạn. Sau khi trở về Hàn Quốc, em sẽ giới thiệu những nét văn hóa ấn tượng này đến bạn bè của mình”.

Chương trình giao lưu văn hóa không dừng lại ở một sự kiện mang tính phong trào mà là một phần trong chiến lược phát triển dài hạn của nhà trường cũng như ngành giáo dục TPHCM.

Cô Trần Tiểu Quỳnh, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết từ năm học 2024–2025, nhà trường đã bắt đầu tổ chức các chương trình giao lưu quốc tế với đoàn công tác của Sở Giáo dục tỉnh Gyeongsangbuk (Hàn Quốc). Trên nền tảng đó, nhà trường tiếp tục mở rộng và thiết lập quan hệ với Trường Tiểu học Gaeryeong. Hai bên đã ký kết biên bản ghi nhớ hướng đến xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài, tăng cường các hoạt động giao lưu, trải nghiệm và trao đổi văn hóa, tạo thêm nhiều cơ hội học hỏi quý báu cho đội ngũ giáo viên và học sinh hai nước.

Mục tiêu cốt lõi của việc tổ chức giao lưu trực tiếp là tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội vận dụng ngoại ngữ vào môi trường giao tiếp thực tế, thay vì chỉ dừng lại ở kiến thức lý thuyết trong sách vở. Thông qua việc tương tác trực tiếp với bạn bè quốc tế, học sinh từng bước hình thành sự tự tin, mạnh dạn đặt câu hỏi, chủ động chia sẻ suy nghĩ và kết nối với những người bạn đến từ nền văn hóa khác.

“Chúng tôi xác định, hội nhập quốc tế không đồng nghĩa với việc hòa tan bản sắc văn hóa dân tộc. Trong mỗi chương trình giao lưu, nhà trường luôn chú trọng lồng ghép giới thiệu văn hóa Việt Nam thông qua quà tặng, ẩm thực và các hoạt động trải nghiệm truyền thống. Điều này giúp học sinh không chỉ tìm hiểu, tôn trọng văn hóa nước bạn mà còn thêm trân trọng, tự hào và biết cách giới thiệu những giá trị văn hóa độc đáo của dân tộc ra thế giới”, cô Trần Tiểu Quỳnh chia sẻ.

Với quy mô hơn 2,6 triệu học sinh, TPHCM đang đẩy mạnh mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường học tập quốc tế cho cả học sinh và lực lượng giáo viên. Các mô hình hợp tác quốc tế cũng đang được triển khai một cách hệ thống và chuyên nghiệp.

Tại Trường THCS - THPT Trần Đại Nghĩa, nhà trường hằng năm thành lập Hội đồng tư vấn công tác quan hệ quốc tế bao gồm các thành viên có chuyên môn và kinh nghiệm trong các lĩnh vực giảng dạy, tài chính và tổ chức hậu cần. Hội đồng này chịu trách nhiệm tham mưu chiến lược hợp tác, tìm kiếm các đối tác tiềm năng, hỗ trợ triển khai chương trình và lắng nghe phản hồi từ phụ huynh, học sinh cùng đối tác nhằm nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại.

Bước vào giai đoạn mới, xác định hội nhập quốc tế là điều kiện tiên quyết để đào tạo thế hệ công dân toàn cầu, ngành giáo dục TPHCM đang tập trung triển khai 5 nhóm giải pháp trọng tâm:

Thứ nhất, chuẩn hóa quy trình quản trị: Thiết lập quy trình chuẩn trong thực hiện đối ngoại, đẩy mạnh phân cấp quản lý kết hợp chặt chẽ với công tác hậu kiểm.

Thứ hai, bồi dưỡng đội ngũ hạt nhân: Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực cho lực lượng làm công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế, đổi mới tư duy quản lý giáo dục theo tiêu chuẩn quốc tế.

Thứ ba, số hóa và ứng dụng công nghệ: Số hóa toàn bộ hoạt động ngoại giao và hợp tác quốc tế, đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số trong quản trị.

Thứ tư, đẩy mạnh chương trình quốc tế: Tăng cường liên kết chương trình đào tạo nước ngoài, mở rộng công nhận văn bằng và chứng chỉ quốc tế.

Thứ năm, huy động nguồn lực tổng thể: Tối ưu hóa các nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở giáo dục chủ động tiếp cận môi trường học tập quốc tế.

Những giải pháp chiến lược này không chỉ nâng cao chất lượng đối ngoại giáo dục mà còn mở ra không gian phát triển toàn diện, giúp học sinh TP.HCM tự tin bước vào kỷ nguyên hội nhập với tri thức hiện đại và bản lĩnh văn hóa vững vàng.

Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo có xác định, giáo dục bảo đảm hài hoà giữa tính toàn dân và tinh hoa, toàn diện và chuyên sâu, dân tộc và toàn cầu. Phát triển giáo dục trên nền tảng văn hóa, giá trị truyền thống dân tộc, đồng thời tiếp thu tinh hoa nhân loại, chuẩn mực quốc tế; giáo dục, đào tạo công dân Việt Nam trở thành công dân toàn cầu.