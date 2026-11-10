Hướng Hiệp: Ứng cứu thành công 10 người dân bị mắc kẹt trong rẫy do mưa lũ chia cắt

Trước đó, 10 người dân trú tại thôn Phú An và thôn A Rồng (xã Hướng Hiệp) đi làm ở rừng tràm tại khu vực Km27, tuyến đường vào xã Hướng Sơn cũ (nay thuộc xã Hướng Phùng) thì bị mắc kẹt. Nhóm người này phải trú tạm tại rẫy của một hộ dân ở xã Hiếu Giang, không thể trở về nhà trong tình cảnh thiếu thốn lương thực, nước uống và đối diện với nhiều nguy hiểm do các lối đi đã bị dòng nước lũ chia cắt hoàn toàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an hỗ trợ di chuyển xe máy của người dân vượt qua khu vực bờ sông - Ảnh: M.P

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Hướng Hiệp đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện để tiếp cận hiện trường và triển khai phương án cứu hộ, cứu nạn.

Đến 10 giờ 20 phút cùng ngày, lực lượng Công an xã đã giải cứu thành công 10 người dân, đồng thời hỗ trợ đưa tài sản ra khỏi khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lực lượng Công an xã Hướng Hiệp dùng thuyền nhỏ đưa người dân đến nơi an toàn - Ảnh: M.P

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, Công an các cấp khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, hạn chế đi vào khu vực rừng núi, nương rẫy khi có mưa lớn và không cố vượt qua sông, suối, khu vực ngập sâu hay dòng nước chảy xiết để bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản.