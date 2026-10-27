Hướng Hiệp nỗ lực phát triển kinh tế

Xã Hướng Hiệp tập trung phát triển các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, lâm nghiệp gắn với quản lý, bảo vệ rừng. Trong cơ cấu kinh tế của xã Hướng Hiệp, trồng trọt, chăn nuôi và lâm nghiệp tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Theo số liệu ước tính, tổng diện tích gieo trồng của địa phương đạt hơn 1.520 ha, hoàn thành kế hoạch năm; sản lượng lương thực có hạt đạt khoảng 2.464 tấn. Trong đó, diện tích lúa nước đạt 413ha, đạt 100% so với kế hoạch năm. Năng suất lúa bình quân đạt 52,5 tạ/ha, tương đương cùng kỳ năm trước. Diện tích ngô đạt 147,5ha, bằng 99% so với kế hoạch.

Trên lĩnh vực chăn nuôi, 9 tháng năm 2026, địa phương đã thực hiện tốt công tác chăm sóc và phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Tổng đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã ước đạt hơn 30.000 con. Trong đó, đàn bò hơn 2.170 con; đàn trâu hơn 1.230 con; đàn dê hơn 1.320 con; đàn lợn gần 1.200 con; đàn gia cầm 24.100 con. Trọng lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng ước đạt 305 tấn, đạt 84% kế hoạch năm.

Thu hoạch lúa ở xã Hướng Hiệp - Ảnh: X.D

Cùng với trồng trọt và chăn nuôi, lâm nghiệp là lĩnh vực có nhiều tiềm năng phát triển tại địa phương. Công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Địa phương đã hoàn thành công bố hiện trạng rừng năm 2025; tổ chức nghiệm thu kết quả bảo vệ hơn 2.553ha rừng tự nhiên giao cho cộng đồng thôn Gia Giã và Khe Hà quản lý.

Đồng thời, Hướng Hiệp cũng đã hoàn thành xây dựng dự toán giao rừng tự nhiên gắn với giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho cộng đồng thôn Khe Hà theo kế hoạch được phê duyệt. Xã cũng đã phối hợp với lực lượng kiểm lâm và các đơn vị liên quan triển khai nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng.

Đáng chú ý, mô hình trồng rừng gỗ lớn được triển khai thí điểm tại thôn Gia Giã với tổng diện tích đăng ký 86,5ha/28 hộ dân. Đây là hướng đi nhằm nâng cao giá trị từ rừng, từng bước khuyến khích người dân chuyển từ khai thác gỗ theo chu kỳ ngắn sang phát triển rừng gỗ lớn. Diện tích khai thác rừng từ đầu năm đến nay đạt hơn 206 ha, diện tích trồng rừng sau khai thác đạt 160 ha.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động nuôi trồng thủy sản trên địa bàn xã chưa phát huy hết tiềm năng. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của xã mới đạt hơn 3ha, chủ yếu do các hộ dân tự đào ao thả cá, quy mô nhỏ lẻ, phân tán. Đây là lĩnh vực cần được quan tâm định hướng, hỗ trợ để từng bước nâng cao hiệu quả sản xuất.

Anh Hồ Văn Vinh, Trưởng thôn Gia Giã, xã Hướng Hiệp, cho biết: “Mặc dù thời tiết diễn biến không thuận lợi nhưng bà con vẫn tích cực trồng trọt, chăn nuôi, từng bước bảo đảm kinh tế hộ gia đình và cải thiện đời sống”.

Những tháng cuối năm, xã Hướng Hiệp tiếp tục tập trung chỉ đạo chăm sóc cây trồng, phòng trừ sâu bệnh, chuột gây hại; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch cây trồng vụ hè-thu nhằm hạn chế thiệt hại do mưa bão. Đồng thời, địa phương tăng cường hướng dẫn tiêm phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi và triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2026.

Về nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm, Bí thư Đảng ủy xã Hướng Hiệp Thái Ngọc Châu, cho biết: “Địa phương tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi tình hình sản xuất, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp chăm sóc cây trồng, vật nuôi phù hợp; chủ động ứng phó với diễn biến thời tiết, hạn chế thiệt hại trong sản xuất".

Với định hướng phát triển dựa trên thế mạnh nông nghiệp và lâm nghiệp, Hướng Hiệp đang từng bước củng cố các lĩnh vực sản xuất chủ lực, hướng đến nâng cao hiệu quả kinh tế và cải thiện đời sống người dân.