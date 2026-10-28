Hương Giang xác nhận tái hợp 'người cũ' sau nhiều năm dừng lại

Mới đây, một đoạn clip được cắt ra từ buổi livestream của Hương Giang bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Đáng chú ý, nữ ca sĩ đã hé lộ kế hoạch đưa vũ trụ âm nhạc ADODDA từng làm nên tên tuổi của mình trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Hương Giang hé lộ kế hoạch đưa vũ trụ âm nhạc ADODDA từng làm nên tên tuổi của mình trở lại sau nhiều năm vắng bóng.

Cụ thể, trong buổi livestream, khi được một khán giả hỏi về thời điểm tiếp tục phát hành các sản phẩm thuộc series ADODDA, Hương Giang hào hứng chia sẻ: "Sắp rồi nha. Bật mí với mọi người là hôm vừa rồi Giang đã gặp đạo diễn Kawaii Tuấn Anh, chính là đạo diễn của series ADODDA cũ, và hai chị em đã có trao đổi sơ sơ rồi. Cho nên là có thể ra mắt sớm thôi, nhưng mà đã có ca khúc rất phù hợp rồi".

Chia sẻ này nhanh chóng khiến người hâm mộ thích thú. Sau một thời gian dài tập trung cho các hoạt động sản xuất chương trình, truyền hình thực tế và lĩnh vực sắc đẹp, Hương Giang dường như đang chuẩn bị cho một cuộc trở lại đáng chú ý với âm nhạc. Đặc biệt, việc nữ ca sĩ nhắc đến đạo diễn Kawaii Tuấn Anh cùng một ca khúc được cho là phù hợp càng khiến khán giả có thêm lý do để chờ đợi dự án mới.

Video: ngong.chuyen.vbiz.byryy

Kawaii Tuấn Anh là một trong những đạo diễn đứng sau nhiều MV Vpop đạt hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu lượt xem. Anh cũng là người đồng hành cùng Hương Giang trong chuỗi sản phẩm ADODDA đình đám, bao gồm Anh đang ở đâu đấy anh, Em đã thấy anh cùng người ấy, Anh ta bỏ em rồi và Tặng anh cho cô ấy.

Ra mắt từ năm 2018, Anh đang ở đâu đấy anh được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Hương Giang. Sau khi bước ra từ Vietnam Idol, nữ ca sĩ từng trải qua quãng thời gian tìm kiếm hướng đi và dấu ấn riêng giữa thị trường Vpop nhiều cạnh tranh. Thành công của MV này đã tạo nên bước ngoặt, giúp cô thu hút sự quan tâm rộng rãi của công chúng và xây dựng hình ảnh gắn liền với những câu chuyện tình yêu nhiều kịch tính.

Không chỉ gây chú ý nhờ giai điệu dễ nghe, series ADODDA còn tạo dấu ấn bởi cách kể chuyện có tính liên kết giữa các MV, những tình huống tình cảm nhiều nút thắt và màu sắc hình ảnh mang hơi hướng điện ảnh. Các nhân vật, những màn đối đầu trong tình yêu cùng diễn biến bất ngờ đã tạo nên sức hút riêng, khiến khán giả không chỉ nghe nhạc mà còn háo hức theo dõi câu chuyện được tiếp nối qua từng sản phẩm.

Thành công của chuỗi MV cũng góp phần định hình thương hiệu âm nhạc Hương Giang trong giai đoạn hoàng kim. Nữ ca sĩ không chỉ được nhắc đến với vai trò một giọng ca mà còn gây chú ý nhờ khả năng xây dựng hình ảnh, phát triển câu chuyện và tạo hiệu ứng thảo luận trên mạng xã hội. ADODDA vì thế trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ trong hành trình hoạt động nghệ thuật của cô.

Ra mắt từ năm 2018, Anh đang ở đâu đấy anh được xem là cột mốc quan trọng trong sự nghiệp âm nhạc của Hương Giang.

Tuy nhiên, khi đang có lợi thế về danh tiếng và độ nhận diện, Hương Giang dần chuyển hướng sang những lĩnh vực khác. Thay vì liên tục phát hành sản phẩm âm nhạc, cô dành nhiều thời gian cho các chương trình truyền hình thực tế, hoạt động sản xuất và vai trò giám khảo. Sự thay đổi này giúp nữ nghệ sĩ mở rộng phạm vi hoạt động trong showbiz, nhưng cũng khiến một bộ phận khán giả tiếc nuối khi chờ đợi những sản phẩm âm nhạc mới từ cô.

Năm 2022, Hương Giang từng trở lại với MV Em buông. Dẫu vậy, sản phẩm chưa tạo được hiệu ứng nổi bật như những dự án thuộc series ADODDA trước đó. Sau lần tái xuất này, nữ ca sĩ tiếp tục dành phần lớn thời gian cho các hoạt động ngoài âm nhạc, khiến sự nghiệp ca hát của cô có quãng lặng tương đối dài.

Chính vì thế, thông tin Hương Giang gặp lại Kawaii Tuấn Anh và tiết lộ đã tìm được ca khúc phù hợp để phát triển dự án mới đang khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ. Nếu ADODDA thực sự trở lại, đây không chỉ là cơ hội để nữ ca sĩ nối dài một thương hiệu từng thành công mà còn là dịp để cô nhìn lại dấu ấn âm nhạc đã giúp mình ghi điểm trong lòng công chúng.

Thông tin Hương Giang gặp lại Kawaii Tuấn Anh và tiết lộ đã tìm được ca khúc phù hợp để phát triển dự án mới đang khơi dậy sự tò mò của người hâm mộ.

Dù thời điểm phát hành và nội dung cụ thể của dự án vẫn chưa được công bố, chia sẻ của Hương Giang đã phần nào thắp lên kỳ vọng về một chương mới trong hành trình ca hát của cô. Sau nhiều năm tập trung cho những vai trò khác, liệu nữ ca sĩ có thể một lần nữa tạo nên sức hút với vũ trụ âm nhạc ADODDA và mang đến câu chuyện đủ sức khiến khán giả bàn luận như trước đây? Đây có lẽ là điều mà những người từng yêu thích series này đang mong chờ.