Mới đây, màn hội ngộ của Hương Giang và Lý Huỳnh My nhanh chóng thu hút sự quan tâm của nhiều khán giả. Đáng chú ý, Hương Giang còn ngỏ lời "rủ" người đẹp quay trở lại tham gia một cuộc thi nhan sắc.

Được Hương Giang hỏi có muốn trở lại đường đua hoa hậu để giành suất thi quốc tế, Lý Huỳnh My ban đầu bẽn lẽn nói chưa biết phải làm thế nào. Người đẹp sau đó bất ngờ đùa rằng nếu gặp nhiều đối thủ mạnh, cô sẵn sàng nhường danh hiệu: "Nhưng mà nhường á hậu thôi".

Lý Huỳnh My và Hương Giang trong cuộc hội thoại.

Màn tương tác giữa Hương Giang và Lý Huỳnh My nhanh chóng nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều khán giả bày tỏ sự thích thú trước màn đối đáp hài hước của cả hai.

Đặc biệt, câu trả lời "nhường á hậu thôi" của Lý Huỳnh My khiến không ít người bật cười. Một số ý kiến cho rằng người đẹp vẫn giữ được sự tự tin và nét tính cách thẳng thắn từng khiến cô được chú ý tại các cuộc thi nhan sắc.

Trước đó, Lý Huỳnh My từng là thí sinh tham gia một cuộc thi sắc đẹp và thu hút sự quan tâm bởi những phát ngôn gây tranh luận. Những màn thể hiện cùng cách trả lời phỏng vấn của cô từng trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội.

Vì vậy, lời gợi ý quay trở lại đường đua nhan sắc từ Hương Giang càng khiến khán giả tò mò. Không ít người mong muốn được nhìn thấy Lý Huỳnh My tái xuất tại một sân chơi mới, đồng thời chờ đợi phản ứng của người đẹp trước lời rủ rê này.

Lý Huỳnh My và Hương Giang tại các cuộc thi hoa hâu.

Về Hương Giang, sau nhiều năm hoạt động trong showbiz, cô vẫn là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng. Từ một thí sinh bước ra từ chương trình truyền hình thực tế, Hương Giang từng bước xây dựng sự nghiệp ở nhiều lĩnh vực như ca hát, diễn xuất, dẫn chương trình và sản xuất nội dung giải trí.

Năm 2018, Hương Giang tham gia Miss International Queen và giành ngôi vị cao nhất. Chiến thắng này giúp tên tuổi của cô được biết đến rộng rãi hơn, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hoạt động trong lĩnh vực sắc đẹp.

Sau cuộc thi, Hương Giang thường xuyên xuất hiện tại các chương trình truyền hình, đảm nhận vai trò giám khảo, cố vấn và nhà sản xuất cho những sân chơi dành cho người đẹp. Ở tuổi 35, Hương Giang vẫn duy trì hình ảnh chỉn chu, năng động và thường xuyên làm mới bản thân.