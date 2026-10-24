Hương Giang nói gì khi xác nhận độc thân

Mới đây tại buổi livestream (phát trực tiếp), khi được yêu cầu tặng quà cho người yêu, hoa hậu Hương Giang nói: "Tôi không có người yêu tặng cho ai bây giờ? Tôi độc thân cũng một thời gian kha khá rồi. Mọi người sẽ không biết tôi độc thân từ lúc nào đâu vì tôi đâu có chia sẻ".

Hương Giang xác nhận độc thân

Cô cũng nói thêm rằng mình chưa từng công khai thời điểm bắt đầu cuộc sống độc thân, bởi trước đó không chia sẻ chuyện này với công chúng.

Phát ngôn của Hương Giang nhanh chóng thu hút sự chú ý và trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội. Dù không trực tiếp đề cập đến Phú Cường, nhiều người cho rằng đây là lần người đẹp ngầm xác nhận chuyện tình cảm giữa hai người đã kết thúc.

Chuyện tình cảm giữa cặp đôi nghi vấn rạn nứt khi cả hai không còn xuất hiện chung hay tương tác thường xuyên trên mạng xã hội như trước.

Mới đây, tháng 9/2026, Phú Cường gây chú ý khi đăng ảnh được cho là tại sân nhà Hương Giang kèm dòng trạng thái nhuốm màu buồn đượm và ký tự đặc biệt. Cùng thời điểm, cư dân mạng phát hiện cả hai đã hủy theo dõi nhau trên Instagram.

Trong một buổi chụp hình cho thương hiệu thời trang tại cùng địa điểm mới đây, hai người bị soi là cố tình né tránh, khi Hương Giang chụp xong và rời đi thì Phú Cường mới bắt đầu xuất hiện. Đến ngày 22/10, nam doanh nhân đăng vlog đi du lịch nước ngoài một mình, trong khi Hương Giang chỉ đăng ảnh bên người thân và bạn bè.

Sự tan vỡ này gây nhiều tiếc nuối bởi Hương Giang và Phú Cường từng có khoảng thời gian vô cùng mặn nồng.

Khoảng hai năm trước, Hương Giang và Phú Cường vướng tin đồn hẹn hò khi liên tục để lộ những "hint" trùng hợp khiến cư dân mạng chú ý. Từ việc check-in cùng một địa điểm, xuất hiện trong chung khung hình đến những khoảnh khắc được cho là khá tình tứ tại các sự kiện, cả hai nhiều lần trở thành tâm điểm bàn luận của cộng đồng mạng.

Hương Giang và Phú Cường vướng tin đồn hẹn hò cách đây khoảng năm.

Không chỉ dừng lại ở những màn tương tác trên mạng xã hội, Phú Cường còn thường xuyên góp mặt trong các buổi livestream bán hàng của Hương Giang. Anh thoải mái đồng hành, dành cho nàng hậu những cử chỉ gần gũi và xuất hiện phía sau hậu trường nhiều show diễn, sự kiện. Sự đồng hành sát cánh cùng cách chăm sóc chu đáo của Phú Cường dành cho Hương Giang từng khiến không ít khán giả đặt nghi vấn về mối quan hệ của cả hai, dù họ chưa từng lên tiếng xác nhận chuyện tình cảm.

Hương Giang sinh năm 1991, quê Hà Nội, nổi tiếng từ cuộc thi Vietnam Idol 2012. Năm 2018, cô đăng quang Miss International Queen ở Thái Lan. Những năm qua, người đẹp hoạt động với nhiều vai trò như ca sĩ, diễn viên, nhà sản xuất truyền hình. Tháng 5 năm nay, Hương Giang giành ngôi vị Á hậu 2 Miss Grand International All Stars 2026 tại Thái Lan. Phú Cường sinh năm 1994, kém Hương Giang 3 tuổi, là người mẫu, KOL và huấn luyện viên thể hình.