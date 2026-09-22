Tác giả: Lưu Trọng Hải / NXB Tổng hợp TP.HCM

Dáng hồn đô thị

Dáng hồn đô thị là tập tùy bút của kiến trúc sư Lưu Trọng Hải về quy hoạch, kiến trúc, văn hóa và đời sống đô thị ở TP.HCM, Hội An và Huế. Qua những câu chuyện, hồi ức, tác giả trăn trở về sự phát triển đô thị và việc gìn giữ những giá trị truyền thống.

Hướng giải quyết vấn nạn giao thông đô thị của TP.HCM

Theo KTS Lưu Trọng Hải, giải quyết các vấn nạn giao thông đô thị cần hạn chế phương tiện cá nhân, phát triển phương tiện công cộng và không gian đi bộ.

Giao thông đô thị là vấn đề hàng đầu của đô thị hiện đại. Hiện tại, đây là một trong những vấn đề vướng mắc nhất của TP.HCM.

Nạn kẹt xe, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí đã trở thành vấn nạn. Phương tiện giao thông cá nhân ngày càng nhiều, hạ tầng giao thông còn rất thiếu và ý thức văn minh giao thông của người dân còn rất kém là nguyên nhân chính của vấn nạn đó.

Vấn nạn này thường xảy ra ở các nút thắt nối liền khu ngoại ô, khu cận trung tâm nhiều hơn là ở khu ở khu trung tâm thành phố. Tuy nhiên, khi khu trung tâm với hệ thống kiến trúc cao tầng dày đặc hơn, nhu cầu đi lại cao hơn thì giao thông trong phạm vi khu trung tâm cũng sẽ là vấn đề rất nhức nhối.

Nạn kẹt xe, tai nạn giao thông và ô nhiễm không khí là những vấn đề vướng mắc nhất của TP.HCM

Vấn đề giao thông đô thị thành phố đã có những hướng giải quyết khá rõ ràng như xây dựng các tuyến đường sắt đô thị, trong đó ở khu vực trung tâm là những tuyến đường đi dưới mặt đất, tăng thêm các tuyến xe buýt chạy bằng năng lượng không khí thải hoặc khí thải sinh học…

Nhưng theo tôi, trong những năm tới, thành phố tại khu trung tâm hạn chế tối đa các xe tư nhân lưu thông nhất là xe máy, thay vào đó là những tuyến xe buýt điện nhỏ với tần suất cao và khuyến khích dùng xe đạp.

Việc mở thêm nhiều tuyến đi bộ trong khu trung tâm là một xu hướng rất tốt không chỉ có lợi về giao thông mà còn tạo thêm được nhiều sắc thái riêng biệt cho trung tâm thành phố.