Hướng đi nào cho du lịch Hội An trong không gian mới

Một góc đô thị cổ Hội An. Ảnh XM.

Là Di sản Văn hóa Thế giới có sức hấp dẫn đặc biệt, thời gian qua Hội An không ngừng đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa loại hình du lịch gắn với văn hóa, sinh thái, làng nghề và đời sống cộng đồng. Công tác bảo tồn và phát huy di sản được chú trọng, từng bước gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững. Các sự kiện, lễ hội và hoạt động văn hóa được tổ chức nhằm nâng cao trải nghiệm, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Bên cạnh đó, mô hình du lịch xanh, cộng đồng, trải nghiệm tiếp tục được quan tâm, hướng đến hài hòa lợi ích giữa du khách, doanh nghiệp và người dân. Công tác quảng bá, xúc tiến và kết nối thị trường trong nước, quốc tế được đẩy mạnh, củng cố thương hiệu Hội An.

Tại Hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới” chiều 17/10, ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng cho biết Hội An là Di sản Văn hóa Thế giới có sức hấp dẫn đặc biệt. Thời gian qua, địa phương không ngừng đổi mới sản phẩm, đa dạng hóa loại hình du lịch gắn với văn hóa, sinh thái, làng nghề và đời sống cộng đồng; gắn bảo tồn với phát triển du lịch bền vững; tổ chức sự kiện, lễ hội nhằm nâng cao trải nghiệm và kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Ông Tán Văn Vương, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng. Ảnh XM.

Ông Vương nhấn mạnh trong bối cảnh toàn cầu hóa, thị hiếu du khách thay đổi và khoa học công nghệ phát triển mạnh, công tác phát triển du lịch và bảo tồn di sản đặt ra yêu cầu mới. Hội thảo được tổ chức nhằm tạo diễn đàn đa chiều để các nhà quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và cộng đồng đánh giá thực trạng, nhận diện cơ hội – thách thức, từ đó đề xuất định hướng, giải pháp chiến lược nhằm phát triển du lịch Hội An theo hướng chất lượng, bền vững, có sức cạnh tranh.

Cũng theo Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, thời gian tới Hội An sẽ tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm trên nền tảng di sản, văn hóa, sinh thái và cộng đồng; mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối khu phố cổ với làng nghề, làng quê, vùng sinh thái và biển đảo.

“Các chương trình trải nghiệm chuyên đề, sự kiện đặc sắc và chuyển đổi số trong quản lý, phục vụ du khách sẽ được đẩy mạnh. Kinh tế đêm phát triển theo hướng đa dạng, có chiều sâu, gắn với giá trị văn hóa bản địa”, ông Vương nhấn mạnh.

Từ giá trị di sản nguyên bản đến trải nghiệm mới

Theo Sở VH-TT&DL TP Đà Nẵng, thời gian tới, Hội An tiếp tục đổi mới, đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên nền tảng di sản, văn hóa, sinh thái và cộng đồng; mở rộng không gian trải nghiệm, kết nối khu phố cổ với làng nghề, làng quê, vùng sinh thái và biển đảo. Các chương trình trải nghiệm chuyên đề như “Dấu ấn Tuồng xưa”, tour đêm tại Nhà lao Hội An, tuyến “Về Cẩm Thanh – Nghe dừa kể chuyện” và sản phẩm gắn với đời sống cộng đồng sẽ được phát triển.

Quang cảnh Hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới” diễn ra chiều 17/10. Ảnh XM.

Song song đó, Đà Nẵng sẽ tổ chức các sự kiện đặc sắc như Lễ hội đèn lồng quốc tế, Liên hoan Hợp xướng quốc tế, Liên hoan nghệ thuật dân gian quốc tế, Lễ hội sông Cổ Cò, Lễ hội xuống đồng, Hội Tết Trung thu cùng các lễ, tế dân gian truyền thống.

Phát biểu đề dẫn, ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An, nhấn mạnh Hội An không chỉ là quần thể kiến trúc mà còn là “di sản sống”, nơi cư dân tiếp tục gìn giữ nếp sống, nghề truyền thống và ký ức đô thị. Do đó, phát triển du lịch phải được nhìn nhận đồng thời từ góc độ bảo tồn di sản, quản trị đô thị, sinh kế cộng đồng và sức cạnh tranh, sức chứa của điểm đến.

Theo ông Ngọc, khu vực bảo vệ di sản rộng 130 ha, trong đó khu vực I tập trung 1.175 di tích; hơn 80% di tích thuộc sở hữu tư nhân và tập thể. Giai đoạn 2012–2025 đã tu bổ, tôn tạo hàng trăm công trình; từ năm 2012 đến tháng 7/2026, khu phố cổ ghi nhận 19,2 triệu lượt khách mua vé tham quan, doanh thu trên 2.000 tỷ đồng. Du lịch – dịch vụ – thương mại luôn chiếm trên 70% cơ cấu kinh tế địa phương.

“Tuy nhiên, lượng khách tập trung cao vào một số tuyến phố, di tích và khung giờ gây nguy cơ quá tải cục bộ; thương mại hóa có thể làm thay đổi cảnh quan, thu hẹp không gian sinh hoạt cộng đồng; biến đổi khí hậu và thay đổi thị trường khách đòi hỏi cách tiếp cận quản trị tổng thể hơn”, ông Ngọc quan ngại.

Ông Phạm Phú Ngọc, Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An. Ảnh XM.

Trước thực trạng này, ông Ngọc đề xuất 6 nhóm giải pháp trọng tâm gồm: phát triển kinh tế di sản mà không đánh đổi tính xác thực và giá trị nổi bật toàn cầu; ứng dụng chuyển đổi số trong quản lý vé và tái đầu tư cho bảo tồn; nâng cao năng lực quản trị sức chứa điểm đến; tái cấu trúc không gian và đổi mới sản phẩm, kết nối phố cổ với Kim Bồng, Thanh Hà, Trà Quế, Cẩm Thanh, Cù Lao Chàm; thúc đẩy chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn và thích ứng biến đổi khí hậu; hoàn thiện thể chế, mô hình phối hợp quản lý và liên kết Hội An – Mỹ Sơn – Đà Nẵng cùng các không gian phía Nam, phía Tây thành phố.

“Lấy di sản làm nền tảng, cư dân làm chủ thể, chất lượng làm thước đo và bảo tồn bền vững làm giới hạn xuyên suốt – để Hội An tiếp tục là đô thị di sản sống, điểm đến sinh thái – văn hóa – du lịch giàu bản sắc và có sức cạnh tranh quốc tế”, ông Phạm Phú Ngọc nhấn mạnh.

Xuyên suốt hội thảo, các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp và cộng đồng đề xuất giải pháp thiết thực, làm cơ sở tham khảo cho địa phương hoàn thiện định hướng, quy hoạch và chính sách phát triển du lịch Hội An – hài hòa giữa bảo tồn di sản, nâng cao chất lượng điểm đến và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời thông qua sự chung tay của cộng đồng, Hội An tiếp tục khẳng định vị thế đô thị di sản giàu bản sắc, điểm đến văn hóa – du lịch hấp dẫn, xanh, sáng tạo và bền vững.

Hội thảo “Phát triển du lịch Đô thị cổ Hội An – Di sản Văn hóa Thế giới trong kỷ nguyên mới” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tổ chức dưới sự chỉ đạo của UBND TP Đà Nẵng. Hội thảo có sự tham dự của gần 200 đại biểu là lãnh đạo các cơ quan Trung ương và thành phố, đại diện tổ chức quốc tế, chuyên gia, nhà nghiên cứu, hiệp hội, doanh nghiệp lữ hành, khách sạn, khu – điểm du lịch, chủ di tích trong tuyến tham quan Khu phố cổ Hội An và cơ quan báo chí.