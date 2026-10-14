Hướng đi nào cho điêu khắc Việt Nam?

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn bên tác phẩm của mình. Ảnh: Việt Quỳnh.

Năm 2010, triển lãm hai nhóm điêu khắc Sài Gòn và Hà Nội lần đầu tiên được tổ chức tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật thuộc Trường ĐH Mỹ thuật TPHCM, do hai nhà điêu khắc Đào Châu Hải và Bùi Hải Sơn khởi xướng. Từ đó đến nay, hai năm một lần triển lãm thay phiên tổ chức Sài Gòn hoặc Hà Nội.

Năm nay, triển lãm có sự tham gia của 17 điêu khắc gia đến từ Hà Nội và 19 điêu khắc gia tại TPHCM.

Điêu khắc gia Bùi Hải Sơn bày tỏ suốt 16 năm qua, nhiều người cũ đã thôi xuất hiện, thay vào đó là những gương mặt mới, nhưng tinh thần của triển lãm thì vẫn không thay đổi. Với ông, đây cũng chính là lý do để các nhà điêu khắc từ hai miền Nam Bắc cố gắng duy trì triển lãm lưỡng niên này, dù cẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

Qua 9 lần triển lãm, với cuộc tụ hội đông đảo của các nhà điêu khắc đã ghi nhiều dấu ấn trong lĩnh vực điêu khắc tại Việt Nam, có thể thấy được dòng chảy âm thầm, bền bỉ, hi sinh vì nghề, sống trọn tinh thần cho sự nghiệp điêu khắc của mỗi nghệ sĩ. Từng tác phẩm đưa đến triển lãm, thường là sáng tác thử nghiệm mới nhất. Nhiều nhà điêu khắc dù đã thành danh, nhưng vẫn không ngừng cải biến, sáng tạo tác phẩm và thử nghiệm trên các chất liệu khác nhau. Có những tác phẩm nhận ra được dấu ấn phong cách tinh tế, đầy chiêm nghiệm, truyền tải tinh thần tư tưởng triết học riêng, như điêu khắc gia Bùi Hải Sơn, Đào Châu Hải... Hay những hình khối chắc khỏe vững vàng đan xen với sự mềm mại của nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh. Hoặc hình ảnh những cô bé chú bé vùng cao trong veo trong tác phẩm của điêu khác gia Phạm Thái Bình. Nhưng bên cạnh đó là sự đổi mới đột phá trong thể hiện tác phẩm của nhà điêu khắc Trần Việt Hưng, Nguyễn Ngọc Lâm, Trần Trọng Tri, Thái Nhật Minh, Vũ Bình Minh…

Để điêu khắc Việt Nam ngày một phát triển vững bền, theo nhà điêu khắc Hoàng Tường Minh, qua mỗi triển lãm điêu khắc, mỗi tác giả cần có tư duy tạo hình thay đổi và mới, mang dấu ấn cá nhân đa dạng và khác biệt. Người xem có thể nhận biết được bản sắc cá nhân của tác giả qua tác phẩm của mình. Về cách tổ chức triển lãm cần lưu ý đến không gian, ánh sáng... để truyền tải ý tưởng tốt hơn khi sắp đặt các vật thể cạnh nhau, không thể chỉ đem tác phẩm đến đặt lên bục là xong.