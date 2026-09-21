Hướng đi mới đưa nghệ thuật truyền thống thành sản phẩm du lịch

Dạ yến tiệc đưa khán giả trở thành một phần của show diễn cùng tương tác với các nghệ sĩ. Ảnh: Nguyễn Tú.

Đây là loại hình hospitality show, trong 45 phút khán giả được phục vụ ẩm thực đặc sản miền Trung kết hợp trình diễn nghệ thuật văn hóa di sản, nhằm mang lại trải nghiệm tương tác đa giác quan cho du khách.

Các loại hình nghệ thuật truyền thống kết hợp trong show diễn gồm: dân ca phản ánh không khí đời thường; bài chòi mang âm sắc miền Trung; nghệ thuật tuồng hàm chứa điển tích, giàu tính ước lệ; các lớp kịch dẫn dắt tình huống; nghệ thuật múa và nhạc cụ dân tộc giàu tính nhịp điệu, cảm xúc.

Show “Khai hà nhất thống yến” lấy cảm hứng từ danh thần Nguyễn Văn Thoại (tước hiệu Thoại Ngọc Hầu, người con của vùng An Hải, TP Đà Nẵng), gắn với quá trình khai hoang, tổ chức giao thông thủy vùng đất phương Nam với dấu ấn tiêu biểu là công cuộc đào kênh Vĩnh Tế.

Chương “Khai Kinh Lập Địa” diễn đạt hành trình mở cõi và khơi dòng kênh. Chương “Thủy Lộ Thông Thương” khắc họa sức sống giao thương. Chương cuối “Nhất Thống Thái Bình” ngợi ca đời sống thái bình, trù phú.

Chương trình đưa chất liệu từ nhân vật, sự kiện lịch sử có thật vào không gian sân khấu, chuyển hóa tinh thần khai mở, ý chí vượt khó và khát vọng an cư thành mạch tự sự sân khấu, mở ra một cách tiếp cận giàu trải nghiệm đối với văn hóa bản địa Đà Nẵng.

Trong “Khai hà nhất thống yến”, khán giả không chỉ xem các tiết mục nghệ thuật mà hiện diện trong không gian yến tiệc tái hiện cung đình xưa trong vai thượng khách.

Ẩm thực đặc trưng Đà Nẵng đặt trong mạch kể của chương trình. Món ăn, không gian yến tiệc, tiết tấu âm nhạc và diễn biến sân khấu được kết nối để trải nghiệm của khán giả đi từ thị giác, thính giác đến vị giác.

Bà Nguyễn Thị Hương, Giám đốc Nhà hát Nghệ thuật truyền thống Đà Nẵng cho biết show diễn “Khai hà nhất thống yến” ra đời trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang đẩy mạnh các chủ trương phát triển văn hóa gắn với kinh tế, du lịch và quảng bá hình ảnh quốc gia.

“Trong dòng chảy ấy, việc kiến tạo những sản phẩm du lịch dựa trên bản sắc, kết nối bảo tồn di sản với sáng tạo đương đại, quảng bá văn hóa với phát triển kinh tế, trở thành một yêu cầu thiết thực đối với những địa phương giàu tài nguyên văn hóa như Đà Nẵng. “Khai hà nhất thống yến” đưa nghệ thuật truyền thống ra khỏi khuôn khổ của những tiết mục biểu diễn đơn lẻ để trở thành sản phẩm du lịch văn hóa hoàn chỉnh, nơi lịch sử, nghệ thuật, ẩm thực và dịch vụ đón tiếp cùng tham gia kể câu chuyện về vùng đất” - bà Nguyễn Thị Hương nói.

Thuộc chuỗi “Di sản dạ yến”, chương trình phù hợp với xu hướng du lịch thế giới khi du khách ngày càng muốn tìm hiểu sâu, trải nghiệm bản sắc điểm đến. Định dạng hospitality show giúp kéo dài thời gian tương tác của du khách với văn hóa địa phương: từ tiếp đón, thưởng thức đến cảm nhận câu chuyện của vùng đất trong cùng một không gian. Qua đó, di sản không chỉ được giới thiệu mà trở thành nội dung cốt lõi của một sản phẩm phục vụ du lịch.