Hướng đi mới của ngành xuất bản

Mục tiêu là đưa tri thức đến gần hơn với độc giả trong nước lẫn bạn đọc quốc tế. Những chuyển động gần đây cho thấy một tư duy làm sách mới đang dần trở thành xu hướng, lấy công nghệ và truyền thông đa phương tiện làm đòn bẩy phát triển.

Vừa qua, NXB Chính trị quốc gia Sự thật đã lần đầu đưa sách về chính trị, lịch sử và văn hóa Việt Nam lên Amazon, sàn thương mại điện tử lớn nhất thế giới. Thay vì phụ thuộc vào các hội chợ sách hay hoạt động giao lưu văn hóa mang tính thời điểm như trước đây, việc phát hành trực tiếp trên nền tảng thương mại điện tử toàn cầu mở ra cánh cửa tiếp cận nhanh chóng hơn với độc giả quốc tế.

Dù vậy, khoảng cách từ việc “có mặt” đến khi thực sự “được đón nhận” đòi hỏi các đơn vị phải đầu tư bài bản hơn nữa vào các khâu then chốt. Đó là chất lượng dịch thuật, cách biên tập chuyển tải đúng bối cảnh văn hóa cũng như chiến lược tiếp cận thị trường chuyên nghiệp.

Câu chuyện phát hành, lan tỏa văn hóa đọc cũng vừa có thêm tín hiệu tích cực qua lễ ký kết hợp tác phát triển chuyên trang “Mở sách cùng VTV” trên nền tảng VTVGo giữa Đài Truyền hình Việt Nam và Cục Xuất bản và Thư viện. Đại diện các đơn vị hy vọng tạo nên một hệ sinh thái kết nối chặt chẽ giữa các nhà xuất bản, đơn vị phát hành với sức mạnh lan tỏa của báo chí đa phương tiện.

Không theo mô hình thương mại điện tử thuần túy với chi phí cao, chương trình hướng tới nền tảng liên kết, tạo chuỗi trải nghiệm liền mạch giữa đọc, xem và nghe cho cả sách giấy, sách điện tử lẫn sách nói. Chương trình cũng hỗ trợ đưa các ấn phẩm do Nhà nước đặt hàng đến miễn phí với công chúng. Ngoài số doanh số, điều cốt lõi của các mô hình chuyển đổi số này là khả năng khơi gợi cảm hứng, hình thành thói quen đọc bền vững trong cộng đồng.

Khi những rào cản về không gian và phương thức tiếp cận dần được tháo gỡ bằng công nghệ, tri thức Việt hoàn toàn có cơ hội khẳng định vị thế vững chắc hơn ngay trên sân nhà và tự tin bước ra thế giới.