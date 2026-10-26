Hướng đi hiệu quả cho lao động vùng cao

Chị Hoàng Thị Loan ở phường Lào Cai trước đây chỉ làm nghề bán hàng thuê với mức thu nhập thấp, cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Tháng 12/2025, chị đăng ký tham gia chương trình đi làm việc thời vụ 8 tháng tại Hàn Quốc. Công việc chính của chị là chăm sóc và thu hoạch dâu tây, hành tỏi tại các trang trại nông nghiệp công nghệ cao. Nguồn tài chính tích lũy được sau khoảng thời gian làm việc ở nước ngoài, cùng với những kinh nghiệm thực tế học hỏi từ môi trường hiện đại, đã giúp chị Loan chủ động hơn trong việc định hướng tương lai và nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình. Chị Hoàng Thị Loan cho biết: “Đi làm thời vụ tại Hàn Quốc, công việc khá ổn định, không quá vất vả, thu nhập phù hợp".

Không chỉ riêng chị Loan, nhiều lao động khác cũng tìm thấy hướng đi mới cho kinh tế gia đình. Vào tháng 3/2026, anh Lê Văn Tuý ở thôn Na Phả, xã Bản Lầu, đã sang Hàn Quốc làm việc thời vụ trong thời gian 5 tháng. Với mức lương khoảng 40 triệu đồng mỗi tháng, chỉ sau nửa năm làm việc chăm chỉ, anh đã tích lũy đủ số tiền để trả hết nợ vay làm nhà. Hiện tại, anh đang chờ ngày tái nhập cảnh lần thứ hai với nhiều kỳ vọng mới. Anh Lê Văn Tuý chia sẻ: “Lần này đi Hàn Quốc, tôi mong muốn có công việc ổn định, tích luỹ được vốn, kinh nghiệm sau này trở về đầu tư trang trại nông nghiệp".

Thực tế triển khai cho thấy chương trình Visa E8 đang ngày càng thu hút người dân tham gia. Năm 2025, toàn tỉnh chỉ có 157 người xuất cảnh theo diện này. Tuy nhiên, chỉ tính riêng trong 9 tháng năm 2026, đã có 478 người, đưa tổng số lao động E8 lên 635 người, trong đó có 19 trường hợp đã thực hiện tái nhập cảnh lần 2. Riêng tại xã Bản Lầu, số lượng lao động tham gia chương trình tăng mạnh, từ 4 người trong năm 2025 lên 40 người trong năm 2026 và dự kiến sẽ tiếp tục có thêm nhiều lao động quay trở lại Hàn Quốc trong những tháng cuối năm nay.

Chương trình Visa E8 đang ngày càng thu hút người dân tham gia.

Ông Nguyễn Tiến Cường - Phó Chủ tịch UBND xã Bản Lầu, khẳng định: “Visa E8 mở ra kênh việc làm hợp pháp, giúp người dân có thêm thu nhập, cải thiện đời sống và tích lũy nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế. Thời gian tới, xã Bản Lầu tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, hỗ trợ người dân tiếp cận việc làm phù hợp, đồng thời tăng cường quản lý, nắm tình hình để việc đưa lao động đi làm việc theo diện E8 đạt hiệu quả, bền vững”.

Nhận thức rõ những hiệu quả thiết thực mà chương trình mang lại, các cấp, các ngành đang tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền và kết nối để đưa lao động đi làm việc thời vụ ở nước ngoài. Chỉ tính riêng trong tháng 9, Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh Lào Cai đã phối hợp với các địa phương tổ chức gần 20 phiên giao dịch việc làm lưu động trên toàn địa bàn tỉnh. Việc trực tiếp đưa thông tin tuyển dụng về các xã, phường giúp đồng bào vùng cao dễ dàng tiếp cận các cơ hội việc làm minh bạch, từ đó chủ động lựa chọn công việc phù hợp để nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình. Anh Vàng A Ly ở thôn Sim San, xã Y Tý chia sẻ: “Ở nhà, tôi chủ yếu làm nông nghiệp. Qua phiên giao dịch việc làm, được tư vấn, giới thiệu cụ thể, tôi muốn đăng ký sang Hàn Quốc làm việc thời vụ vì thấy công việc phù hợp, thu nhập ổn định”.

Ông Lưu Công Hoàn - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ tổng hợp Nội vụ tỉnh Lào Cai, cho biết: “Trên cơ sở dữ liệu và nhu cầu việc làm, trung tâm sẽ sàng lọc, kết nối lao động đủ điều kiện với doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và các đơn vị được cấp phép đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đồng thời, chú trọng đào tạo nghề, ngoại ngữ, từng bước nâng cao chất lượng và tay nghề của lao động làm việc ở nước ngoài”.

Từ những chuyến đi làm việc thời vụ, nhiều lao động vùng cao Lào Cai đang có thêm cơ hội cải thiện thu nhập, tích lũy vốn và kinh nghiệm sản xuất. Khi thông tin việc làm được đưa đến gần dân, cùng với đào tạo nghề, ngoại ngữ và quản lý chặt chẽ, Visa E8 không chỉ mở thêm sinh kế trước mắt mà còn góp phần tạo nguồn lực để người dân đầu tư, phát triển kinh tế bền vững ngay tại quê hương.