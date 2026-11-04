Hướng đi bền vững của nông nghiệp hữu cơ: Từ tư duy sản xuất đến hệ sinh thái nông nghiệp xanh

Đất nền tảng đầu tiên của nông nghiệp hữu cơ

Khác với phương thức sản xuất truyền thống chú trọng tối đa hóa sản lượng trong ngắn hạn, nông nghiệp hữu cơ hướng đến việc duy trì sức khỏe của đất, bảo vệ hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và tạo ra những sản phẩm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, an toàn và khả năng truy xuất nguồn gốc. Ý nghĩa của mô hình này không chỉ nằm ở việc hạn chế sử dụng phân bón hóa học tổng hợp và thuốc bảo vệ thực vật hóa học theo quy định hữu cơ, mà còn ở sự thay đổi căn bản trong tư duy sản xuất: coi đất đai là tài sản sống, đa dạng sinh học là nguồn lực và sức khỏe con người là mục tiêu cốt lõi.

Tuy nhiên, nông nghiệp hữu cơ không phải là giải pháp có thể áp dụng một cách máy móc cho mọi vùng sản xuất, mọi loại cây trồng và mọi điều kiện kinh tế. Nếu thiếu quy hoạch, kỹ thuật, thị trường và cơ chế hỗ trợ phù hợp, người sản xuất có thể đối mặt với năng suất thấp, chi phí chuyển đổi cao, khó tiêu thụ sản phẩm và nguy cơ mất niềm tin của người tiêu dùng.

Vì vậy, hướng đi bền vững của nông nghiệp hữu cơ không đơn thuần là mở rộng diện tích canh tác, mà phải xây dựng được một hệ thống sản xuất có khả năng duy trì hiệu quả kinh tế, bảo vệ môi trường, bảo đảm công bằng xã hội và thích ứng với những biến động trong tương lai.

Phục hồi “sức khỏe” của đất – nền tảng của nông nghiệp hữu cơ

Việc lạm dụng phân bón hóa học, thuốc bảo vệ thực vật và canh tác độc canh làm suy giảm chất lượng đất ở một số vùng sản xuất. Đất bị chai cứng, nghèo chất hữu cơ, giảm khả năng giữ nước và mất cân bằng sinh học sẽ khiến cây trồng dễ bị tổn thương trước hạn hán, mưa lớn và dịch hại. Do đó, phục hồi và duy trì độ phì nhiêu của đất phải được xác định là nhiệm vụ trung tâm trong phát triển nông nghiệp hữu cơ.

Các giải pháp cần được triển khai đồng bộ, bao gồm sử dụng phân hữu cơ đã được xử lý đúng quy trình, tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, luân canh cây trồng, trồng cây họ đậu, che phủ đất, hạn chế xói mòn và tăng cường các biện pháp bảo tồn hệ vi sinh vật đất. Việc sử dụng phân bón hữu cơ cũng cần được kiểm soát về chất lượng, độ an toàn và nguồn gốc nguyên liệu, tránh đưa kim loại nặng, mầm bệnh hoặc các chất ô nhiễm vào đất.

Đặc biệt, cần chuyển từ tư duy bón phân để nuôi cây sang tư duy nuôi dưỡng đất để duy trì sức khỏe của cả hệ thống canh tác. Khi đất khỏe, cây trồng có điều kiện sinh trưởng ổn định hơn, khả năng giữ nước được cải thiện và nhu cầu sử dụng một số đầu vào từ bên ngoài có thể giảm dần. Đây chính là khoản đầu tư dài hạn có ý nghĩa quyết định đối với tính bền vững của nông nghiệp hữu cơ.

Phát triển nông nghiệp hữu cơ theo hướng sinh thái và tuần hoàn

Một nền nông nghiệp bền vững không thể phụ thuộc hoàn toàn từ bên ngoài. Cần xây dựng các hệ thống nông nghiệp sinh thái, trong đó trồng trọt, chăn nuôi và xử lý phụ phẩm được kết nối trong một chu trình tuần hoàn phù hợp với điều kiện từng địa phương. Phụ phẩm sau thu hoạch có thể được thu gom để sản xuất phân hoặc các sản phẩm hữu cơ. Chất thải chăn nuôi có thể được xử lý bằng công nghệ phù hợp trước khi tái sử dụng. Các mô hình trồng xen, luân canh, nông lâm kết hợp và kết hợp cây trồng với vật nuôi có thể góp phần đa dạng hóa nguồn thu, giảm rủi ro và nâng cao hiệu quả sử dụng đất.

Tuy nhiên, tuần hoàn không đồng nghĩa với việc tái sử dụng mọi loại chất thải bằng mọi giá. Mỗi dòng vật chất phải được kiểm soát về an toàn sinh học, chất lượng và nguy cơ ô nhiễm. Việc sử dụng phụ phẩm cần tuân thủ tiêu chuẩn sản xuất hữu cơ áp dụng cho từng loại sản phẩm và thị trường. Khi được tổ chức tốt, nông nghiệp tuần hoàn giúp giảm thất thoát tài nguyên, hạn chế chất thải, giảm phụ thuộc vào đầu vào bên ngoài và tạo thêm giá trị từ những nguồn lực trước đây chưa được khai thác hiệu quả.

Lấy người nông dân làm trung tâm của quá trình chuyển đổi

Người nông dân là chủ thể trực tiếp thực hiện nông nghiệp hữu cơ, nhưng cũng là đối tượng chịu nhiều rủi ro nhất trong giai đoạn chuyển đổi. Sản xuất hữu cơ thường đòi hỏi thời gian để cải tạo đất, thay đổi quy trình canh tác, đào tạo kỹ thuật, xây dựng hồ sơ sản xuất và đáp ứng yêu cầu chứng nhận. Trong giai đoạn đầu, năng suất hoặc thu nhập có thể biến động, trong khi chi phí lao động, kiểm soát chất lượng và tổ chức sản xuất tăng lên.

Nếu người nông dân phải tự gánh toàn bộ chi phí và rủi ro, mô hình hữu cơ khó phát triển trên diện rộng. Do đó, cần xây dựng các cơ chế hỗ trợ thiết thực như đào tạo kỹ thuật tại đồng ruộng, hỗ trợ phân tích đất và nước, hướng dẫn ghi chép nhật ký sản xuất, tiếp cận tín dụng phù hợp, hỗ trợ chứng nhận và tạo điều kiện kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ. Một mô hình nông nghiệp hữu cơ chỉ thực sự bền vững khi người sản xuất có thể sống được bằng nghề nông, có thu nhập hợp lý và có động lực duy trì phương thức canh tác thân thiện với môi trường.

Xây dựng thương hiệu trên cơ sở bảo đảm an toàn cho sản phẩm

Xây dựng thị trường minh bạch, không chạy theo danh nghĩa hữu cơ

Một trong những thách thức lớn của nông nghiệp hữu cơ là khoảng cách giữa chi phí sản xuất và khả năng chi trả của người tiêu dùng. Sản phẩm hữu cơ thường có giá thành cao hơn do yêu cầu về quy trình, lao động, kiểm soát chất lượng, phân phối và chứng nhận. Nếu thị trường chỉ tập trung vào nhóm khách hàng có thu nhập cao, quy mô tiêu thụ sẽ bị hạn chế. Ngược lại, nếu sản phẩm được bán với mức giá thấp nhưng không bảo đảm lợi nhuận cho người sản xuất, chuỗi cung ứng sẽ khó tồn tại lâu dài.

Giải pháp không phải là mặc định rằng mọi sản phẩm hữu cơ đều phải có giá cao, mà là tổ chức sản xuất và phân phối để tạo ra giá trị thực chất. Cần đa dạng hóa các kênh tiêu thụ thông qua hợp đồng giữa nông dân, doanh nghiệp chế biến, hệ thống bán lẻ và đơn vị cung cấp thực phẩm cho trường học, bếp ăn tập thể hoặc cơ sở chăm sóc sức khỏe khi đáp ứng đầy đủ về số lượng và chất lượng. Bên cạnh đó, phát triển hệ thống truy xuất nguồn gốc, kiểm soát chất lượng và chứng nhận phù hợp. Người tiêu dùng phải có khả năng phân biệt sản phẩm hữu cơ được chứng nhận với sản phẩm được quảng bá bằng những cụm từ như “tự nhiên”, “sạch” hoặc “không hóa chất” nhưng chưa có căn cứ xác minh tương ứng.

Đồng thời, cần đầu tư vào bảo quản, sơ chế, chế biến và logistics để giảm thất thoát sau thu hoạch, kéo dài thời gian sử dụng và nâng cao giá trị sản phẩm. Khi chuỗi cung ứng hoạt động hiệu quả, người tiêu dùng có cơ hội tiếp cận sản phẩm với giá hợp lý hơn, còn người nông dân có thể nhận được phần giá trị tương xứng với công sức bỏ ra.

Ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số

Nông nghiệp hữu cơ không đồng nghĩa với việc quay trở lại phương thức sản xuất truyền thống và từ bỏ tiến bộ khoa học. Trái lại, để đạt năng suất ổn định và giảm rủi ro, nông nghiệp hữu cơ càng cần dựa trên tri thức khoa học, dữ liệu và công nghệ phù hợp. Ứng dụng khoa học trong chọn tạo giống, quản lý dinh dưỡng, sinh học đất, phòng trừ dịch hại tổng hợp, tưới tiết kiệm nước và dự báo thời tiết có thể hỗ trợ người sản xuất nâng cao hiệu quả canh tác. Cảm biến, hệ thống tưới tự động và công cụ số cũng có thể giúp theo dõi độ ẩm, quản lý vật tư, ghi chép nhật ký và kiểm soát quá trình sản xuất.

Đối với quản lý dịch hại, cần ưu tiên phòng ngừa thông qua luân canh, vệ sinh đồng ruộng, bảo tồn thiên địch, sử dụng giống phù hợp và theo dõi sớm sự xuất hiện của sinh vật gây hại. Các chế phẩm sinh học và vật tư được phép sử dụng cần được lựa chọn theo đúng tiêu chuẩn áp dụng, thay vì cho rằng mọi sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên đều mặc nhiên an toàn hoặc được phép dùng trong canh tác hữu cơ.

Mục tiêu của ứng dụng công nghệ không phải là đầu tư thiết bị hiện đại bằng mọi giá, mà là giải quyết đúng những vấn đề của người sản xuất: giảm chi phí, tiết kiệm nước, hạn chế tổn thất, nâng cao chất lượng và cải thiện khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu.

Phát triển theo lợi thế từng vùng, không chạy theo phong trào

Không phải vùng đất nào cũng phù hợp với cùng một mô hình nông nghiệp hữu cơ. Điều kiện khí hậu, nguồn nước, thổ nhưỡng, tập quán canh tác, trình độ tổ chức sản xuất và nhu cầu thị trường có thể khác nhau rất lớn giữa các địa phương. Vì vậy, phát triển nông nghiệp hữu cơ cần bắt đầu từ việc đánh giá đúng lợi thế và giới hạn của từng vùng.

Những khu vực có điều kiện đất đai phù hợp, nguồn nước được kiểm soát, khả năng cách ly các nguồn ô nhiễm và có thị trường tiêu thụ rõ ràng có thể được ưu tiên xây dựng vùng sản xuất hữu cơ tập trung. Đối với những khu vực chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, cần có lộ trình cải thiện môi trường sản xuất và chuyển đổi từng bước, thay vì đặt mục tiêu mở rộng diện tích bằng mọi giá. Quy hoạch vùng hữu cơ cũng cần gắn với tổ chức hợp tác xã, cơ sở sơ chế, chế biến, hệ thống vận chuyển và các doanh nghiệp bao tiêu. Một vùng sản xuất đạt tiêu chuẩn nhưng thiếu thị trường hoặc hạ tầng sau thu hoạch vẫn có nguy cơ thất bại.

Bên cạnh đó, cần phân biệt rõ giữa nông nghiệp hữu cơ được chứng nhận và các mô hình nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp an toàn hoặc nông nghiệp theo hướng giảm đầu vào hóa học. Các mô hình này có thể cùng đóng góp vào mục tiêu phát triển bền vững, nhưng không nên sử dụng tên gọi hữu cơ khi chưa đáp ứng đầy đủ quy định tương ứng. Cách tiếp cận linh hoạt theo vùng sinh thái sẽ giúp sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, giảm rủi ro và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài.

Vai trò của Nhà nước và doanh nghiệp trong kiến tạo hệ sinh thái hữu cơ

Sự phát triển bền vững của nông nghiệp hữu cơ không thể chỉ dựa vào nỗ lực riêng của người nông dân. Đây là quá trình chuyển đổi mang tính hệ thống, cần sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà khoa học, doanh nghiệp, hợp tác xã và người tiêu dùng.

Nhà nước cần hoàn thiện chính sách về quy hoạch vùng sản xuất, tiêu chuẩn và chứng nhận, kiểm tra thị trường, bảo vệ tài nguyên, đào tạo nguồn nhân lực và hỗ trợ chuyển đổi. Các cơ sở nghiên cứu và tổ chức khuyến nông cần cung cấp bằng chứng khoa học, quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện Việt Nam và hệ thống đánh giá hiệu quả sau chuyển đổi. Doanh nghiệp cần tham gia từ khâu lập kế hoạch sản xuất, cung ứng vật tư phù hợp, đầu tư chế biến đến tiêu thụ sản phẩm, thay vì chỉ thu mua khi thị trường thuận lợi.

Người tiêu dùng cũng giữ vai trò quan trọng thông qua lựa chọn có hiểu biết, ưu tiên sản phẩm minh bạch và tôn trọng giá trị lao động của người sản xuất. Các chính sách hỗ trợ không nên chỉ đánh giá thành công bằng số hecta được chuyển đổi hoặc số giấy chứng nhận được cấp. Cần quan tâm đến những kết quả thực chất hơn như thu nhập ròng của nông dân, chất lượng đất, hiệu quả sử dụng nước, mức giảm ô nhiễm, độ ổn định của thị trường và khả năng duy trì sản xuất sau khi kết thúc hỗ trợ.

Nông nghiệp hữu cơ chỉ thực sự bền vững khi ba mục tiêu cùng được bảo đảm: đất đai được phục hồi, người nông dân có sinh kế ổn định và người tiêu dùng được tiếp cận những sản phẩm có chất lượng, nguồn gốc minh bạch. Đó không chỉ là hướng đi của một phương thức canh tác, mà còn là lựa chọn phát triển có trách nhiệm đối với tài nguyên thiên nhiên, nền kinh tế và các thế hệ tương lai./.