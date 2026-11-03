HƯỚNG ĐẾN “TUẦN VĂN HÓA - ĐẠI ĐOÀN KẾT” THÀNH PHỐ ĐỒNG NAI NĂM 2026: Tôn vinh giá trị văn hóa vùng đất Đồng Nai

Với nhiều hoạt động được tổ chức, sự kiện nhằm góp phần tôn vinh giá trị văn hóa vùng đất Đồng Nai, khơi dậy niềm tự hào quê hương, vun đắp tinh thần đại đoàn kết và ý thức gìn giữ bản sắc trong hành trình xây dựng thành phố văn minh, hiện đại.

Đưa di sản văn hóa đến gần nhân dân

Những ngày đầu tháng 11-2026, không khí tập luyện tại Câu lạc bộ (CLB) Đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai trở nên khẩn trương, sôi nổi hơn bao giờ hết. Các nghệ nhân, tài tử ca miệt mài hòa tấu các bản nhạc, luyện giọng cho các tiết mục chuẩn bị trình diễn trong “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai năm 2026.

Thành viên Câu lạc bộ Đờn ca tài tử thành phố tập luyện trong không gian Hành trình điểm đến gốm Biên Hòa tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai.

Nghệ nhân Dân gian Phạm Lơ, Chủ nhiệm CLB Đờn ca tài tử thành phố Đồng Nai cho biết: Bên cạnh biểu diễn tại Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai trong Hành trình điểm đến gốm Biên Hòa, CLB dự kiến sẽ tham gia giao lưu, biểu diễn tại phường Bình Phước. Các tiết mục được lựa chọn có nội dung ca ngợi quê hương, đất nước, con người và sự đổi thay của vùng đất Đồng Nai như: Di sản đất phương Nam, Đồng Nai vùng quê mới, Hãy đến quê em, Đất mẹ quê hương…

“Mong muốn lớn nhất của chúng tôi là giới thiệu nghệ thuật đờn ca tài tử Nam Bộ trên vùng đất Đồng Nai, quảng bá và lan tỏa di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại mà UNESCO đã công nhận. Được biểu diễn phục vụ nhân dân và du khách vừa là niềm vui vừa là trách nhiệm của những người đang gắn bó với loại hình nghệ thuật truyền thống, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa trên vùng đất Đồng Nai” - ông Phạm Lơ chia sẻ.

Cùng với các nghệ nhân, đội ngũ nghệ sĩ, diễn viên Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai cũng đang tích cực tập luyện các tiết mục để biểu diễn phục vụ các hoạt động trong tuần lễ. Đáng chú ý, tại không gian con đường di sản gốm ở Trường cao đẳng Mỹ thuật trang trí Đồng Nai, các nghệ sĩ sẽ trình diễn trang phục các dân tộc trên vùng đất Đồng Nai, góp phần tạo thêm điểm nhấn, kết nối nghệ thuật biểu diễn với không gian giới thiệu nghề gốm truyền thống. Ngoài ra, Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai còn tổ chức livestream trên nền tảng Facebook vào lúc 20h các ngày: 19, 20, 22 và 23-11. Qua đó, đưa hình ảnh Đồng Nai đến với đông đảo khán giả trên môi trường số.

Theo Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai, cùng với hoạt động triển lãm, giới thiệu các ấn phẩm, hội chú trọng tổ chức giao lưu, tọa đàm với tác giả, giới thiệu các sáng tác mới và tạo điều kiện để văn nghệ sĩ gặp gỡ, giao lưu với nhân dân, thanh thiếu nhi. Những hoạt động này góp phần đưa văn học nghệ thuật đến gần hơn với đời sống, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống, quảng bá và lan tỏa tác phẩm mới, tác phẩm hay của văn nghệ sĩ thành phố đến công chúng.

Kết nối cộng đồng, lan tỏa hình ảnh Đồng Nai

Không khí hưởng ứng “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai năm 2026 không chỉ diễn ra tại các đơn vị nghệ thuật mà còn lan tỏa đến từng ấp, khu phố trên địa bàn 95 xã, phường. Tại các khu dân cư, ban điều hành các khu phố đẩy mạnh tuyên truyền, ra quân tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh, chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, chăm sóc cây xanh, các tuyến đường hoa và treo cờ Tổ quốc. Cùng với đó là việc vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; giữ gìn cảnh quan, xây dựng môi trường sống an toàn, phòng, chống các tệ nạn xã hội.

Tại xã Bom Bo, các hoạt động của tuần văn hóa được tổ chức với chủ đề “Nhịp chày vang mãi - Vững bước tương lai”, gắn với không gian Di tích quốc gia Sóc Bom Bo. Đây được kỳ vọng sẽ trở thành điểm hẹn văn hóa giàu bản sắc, nơi những giá trị truyền thống của đồng bào các dân tộc được tái hiện qua nhiều hoạt động trải nghiệm, giao lưu và trình diễn nghệ thuật. Đặc biệt, việc kết hợp hoạt động văn hóa với quảng bá sản phẩm tạo thêm cơ hội kết nối, mở rộng thị trường, giúp du khách hiểu hơn về đời sống, tập quán và bản sắc của các dân tộc thiểu số ở Bom Bo.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan cho biết: “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai năm 2026 là dịp để địa phương giới thiệu một cách toàn diện, sinh động những giá trị văn hóa đặc sắc được hình thành qua gần 330 năm hình thành và phát triển của vùng đất Đồng Nai. Từ hệ thống di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, làng nghề truyền thống, nghệ thuật gốm Biên Hòa đến bản sắc văn hóa các dân tộc, ẩm thực và sản phẩm du lịch đặc trưng, sự kiện góp phần lan tỏa hình ảnh Đồng Nai năng động, nghĩa tình, giàu bản sắc và hội nhập.

Việc quảng bá văn hóa tại sự kiện này không chỉ dừng lại ở các chương trình biểu diễn, triển lãm hay sự kiện theo từng thời điểm, mà phải tạo được sự kết nối giữa di sản, nghệ nhân, doanh nghiệp du lịch, cơ sở sản xuất và cộng đồng dân cư. Khi các giá trị truyền thống được truyền tải bằng những hình thức trải nghiệm hấp dẫn, gắn với ẩm thực, làng nghề, sản phẩm OCOP (Chương trình Mỗi xã một sản phẩm) và du lịch sinh thái, người dân vừa có thêm cơ hội gìn giữ di sản vừa có thể tham gia trực tiếp vào chuỗi giá trị kinh tế từ hoạt động văn hóa và du lịch.

Bên cạnh các chương trình trọng tâm, Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026 còn có nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tuần phim được tổ chức tại các khu công nghiệp, trường học, cơ sở giáo dục, đơn vị lực lượng vũ trang và trong đoàn viên, thanh niên. Các chương trình góp phần mở rộng không gian hưởng ứng, tạo điều kiện để đông đảo cán bộ, nhân dân tham gia, cùng hướng về ngày hội chung của dân tộc.

Từ sự chuẩn bị của nghệ nhân, nghệ sĩ đến những phần việc cụ thể tại từng khu dân cư, từng đơn vị, địa phương, “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết” thành phố Đồng Nai năm 2026 đang tạo nên sự kết nối rộng khắp trong cộng đồng. Các hoạt động của tuần lễ góp phần từng bước xây dựng hình ảnh Đồng Nai không chỉ là một địa bàn phát triển công nghiệp năng động mà còn là điểm đến có chiều sâu văn hóa, giàu trải nghiệm, trong đó người dân vừa là chủ thể sáng tạo, gìn giữ văn hóa vừa là người trực tiếp thụ hưởng thành quả phát triển.