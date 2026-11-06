Hướng đến Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết thành phố Đồng Nai năm 2026: Gìn giữ hạnh phúc gia đình trong nhịp sống mới

Một gia đình văn hóa tiêu biểu phường Bình Long đại diện địa phương tham gia Ngày hội gia đình thành phố Đồng Nai năm 2026.

Bảo vệ và gìn giữ hạnh phúc gia đình trong nhịp sống mới không chỉ là câu chuyện riêng của mỗi nhà, đòi hỏi sự chung tay từ mỗi thành viên mà còn cần sự đồng hành của toàn xã hội. Đây cũng là nền tảng để xây dựng môi trường sống an toàn, nhân văn, góp phần gìn giữ những giá trị tốt đẹp trong mỗi gia đình.

Gìn giữ “nếp nhà” giữa nhịp sống công nghiệp

Là địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh, Đồng Nai tập trung đông công nhân lao động. Phần lớn công nhân sinh sống tại các khu nhà trọ, hình thành những cộng đồng dân cư có đặc thù riêng, đặt ra nhiều vấn đề trong xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc.

Phó Chủ tịch UBND phường Minh Hưng Nguyễn Văn Diễn cho biết: Tại khu vực phía Bắc thành phố, phần đông lực lượng công nhân gắn với các nông trường cao su. Cuộc sống của nhiều gia đình còn khó khăn, điều kiện nhà ở chật hẹp, thu nhập hạn chế, trong khi thời gian làm việc kéo dài khiến cha mẹ ít có điều kiện quan tâm, chăm sóc con cái. Việc duy trì nếp sinh hoạt và các giá trị văn hóa truyền thống trong gia đình vì thế cũng gặp không ít khó khăn.

“Trong những dịp lễ, Tết, việc sum họp, trang hoàng nhà cửa hay chăm chút bàn thờ gia tiên ở một số gia đình thuê trọ chưa được duy trì đầy đủ. Trẻ em vì thế cũng ít có cơ hội cảm nhận, tìm hiểu và tiếp nối những phong tục, nếp nhà tốt đẹp của gia đình. Bên cạnh đó, cha mẹ ít có thời gian đồng hành cùng con, khiến trẻ dễ lệ thuộc vào điện thoại, trò chơi điện tử hoặc tiếp xúc với những mối quan hệ thiếu lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em” - ông Diễn chia sẻ.

Từ thực tế này, Phó Chủ tịch UBND phường Minh Hưng cho rằng: Việc xây dựng gia đình hạnh phúc cần bắt đầu từ sự quan tâm đến từng hộ dân, nhất là các gia đình công nhân thuê trọ. Chính quyền địa phương, các đoàn thể và tổ dân phố cần phối hợp chặt chẽ với chủ nhà trọ để nắm bắt hoàn cảnh, tâm tư của người lao động; kịp thời phát hiện những trường hợp có nguy cơ, kết nối các nguồn lực hỗ trợ và bảo vệ các thành viên trong gia đình.

Đồng quan điểm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường Hố Nai Đinh Xuân Hiến cho hay: Hố Nai là địa phương có nhiều khu công nghiệp. Không ít vợ chồng công nhân đành chấp nhận gửi con về quê nhờ ông bà chăm sóc vì áp lực kinh tế và giờ giấc làm việc. Khoảng cách địa lý khiến việc chăm sóc, giáo dục và thể hiện tình yêu thương giữa cha mẹ với con cái thiếu hụt sự gắn kết.

“Tôi kỳ vọng thời gian tới, các tổ chức Công đoàn và ban quản lý các khu công nghiệp tiếp tục nghiên cứu các chính sách hỗ trợ, cải thiện thu nhập và điều kiện làm việc thuận lợi để người lao động có thêm thời gian chăm lo gia đình” - ông Đinh Xuân Hiến bày tỏ.

Không riêng gia đình công nhân, mỗi nhóm gia đình tại Đồng Nai đều có những đặc điểm, hoàn cảnh và nhu cầu riêng. Từ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình có đạo đến các hộ dân ở khu vực đô thị, nông thôn, việc gìn giữ nếp nhà, chăm sóc và giáo dục con cái đều chịu tác động từ những thay đổi của đời sống xã hội. Bởi vậy, công tác gia đình cần có cách tuyên truyền, vận động phù hợp với từng nhóm đối tượng, gắn với thực tế đời sống tại địa phương.

Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch LÊ THỊ NGỌC LOAN: Thời gian qua, Đồng Nai đã tập trung triển khai đồng bộ các chủ trương, chính sách của Trung ương và của thành phố về công tác gia đình. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện thường xuyên với nhiều hình thức phong phú, góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vai trò của gia đình trong xây dựng và phát triển xã hội. Các mô hình hỗ trợ gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình tiếp tục được củng cố, mở rộng và phát huy hiệu quả. Nhờ đó, nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng cao; các giá trị văn hóa gia đình truyền thống được gìn giữ, phát huy, góp phần xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, đáng sống. Tiến sĩ PHẠM THỊ THÚY, giảng viên, Học viện Chính trị khu vực II: Gia đình là môi trường đầu tiên tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách của mỗi người. Để phòng ngừa bạo lực gia đình từ sớm, cần chú trọng trang bị kỹ năng ứng xử, giải quyết mâu thuẫn cho các thành viên; đồng thời phát hiện những dấu hiệu bất ổn trong quan hệ gia đình để kịp thời tư vấn, can thiệp, tránh để mâu thuẫn tích tụ thành hành vi bạo lực.

Quan tâm, đồng hành từ cơ sở

Thực tế cho thấy, sự quan tâm, đồng hành và cách tiếp cận phù hợp của những người làm công tác gia đình ở cơ sở có thể giúp các gia đình tháo gỡ khó khăn, định hướng lối sống tích cực cho các thành viên. Trong quá trình làm công tác hội, bà Lê Thị Hiền, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Bình Tiến (xã Xuân Phú) từng băn khoăn liệu bản thân đã thực sự xây dựng được gia đình hạnh phúc để có thể chia sẻ, vận động những phụ nữ khác? Đây cũng là tâm tư của không ít cán bộ làm công tác gia đình ở cơ sở, những người vừa thực hiện trách nhiệm vận động cộng đồng vừa phải vun đắp hạnh phúc trong chính gia đình mình.

Từ trải nghiệm thực tế, bà Hiền chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ thanh thiếu niên có biểu hiện lệch chuẩn trong sinh hoạt tại ấp Bình Tiến. Thay vì áp đặt hay trách phạt những em thường xuyên chơi game, đi chơi đêm, chi hội chủ động phối hợp với công an địa phương vận động các em tham gia hoạt động cộng đồng như: dọn dẹp vệ sinh nơi công cộng, rèn luyện thể thao... Nhờ đó, nhiều em đã có chuyển biến tích cực, tự giác chấp hành giờ giấc sinh hoạt gia đình và xác định mục tiêu học tập rõ ràng hơn.

Nếu năm 2000, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên địa bàn Đồng Nai chỉ khoảng 59% thì đến năm 2025 đã tăng lên hơn 98%, vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy (nay là Thành ủy) đề ra (trên 95%). Kết quả này cho thấy phong trào xây dựng gia đình văn hóa ngày càng đi vào đời sống, góp phần gìn giữ các giá trị truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh và môi trường văn hóa lành mạnh trong cộng đồng.

Tại buổi tọa đàm, đối thoại giữa người đứng đầu chính quyền địa phương, chuyên gia với người làm công tác gia đình ở cơ sở năm 2026 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức ngày 23-10 vừa qua, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Bùi Thị Hạnh nhấn mạnh sự cần thiết phải mở rộng mạng lưới hỗ trợ đến những nhóm đối tượng phụ nữ khó duy trì sự kết nối như: nữ công nhân lao động; phụ nữ sinh sống ở các khu chung cư, vùng sâu, vùng xa. Thời gian tới, hội sẽ tiếp tục phối hợp các đơn vị liên quan, nghiên cứu thành lập các tổ chức hội trong khu công nghiệp và doanh nghiệp ngoài nhà nước, nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hỗ trợ đời sống tinh thần cho người lao động.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vũ Thanh Ngữ cho biết: Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, công tác gia đình tại cơ sở đang có những yêu cầu mới. Một số vấn đề liên quan đến phân công cán bộ, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, điều kiện về nhân lực, kinh phí và cơ chế phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cần được trao đổi, hướng dẫn và tháo gỡ kịp thời. Bên cạnh đó, việc duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của các mô hình gia đình, phòng, chống bạo lực gia đình cũng cần được quan tâm để các mô hình thực sự phát huy vai trò trong đời sống cộng đồng.

“Thời gian tới, ngành văn hóa xác định tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị quyết số 80-NQ/TW về phát triển văn hóa Việt Nam; Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2030 và Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Trong đó, chú trọng tuyên truyền kỹ năng xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ trẻ em, nâng cao chất lượng phong trào gia đình văn hóa; củng cố các mô hình hỗ trợ tại cộng đồng và tăng cường phối hợp liên ngành. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số cũng cần gắn với các chính sách an sinh xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc những nhóm yếu thế” - ông Vũ Thanh Ngữ nhấn mạnh.