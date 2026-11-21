Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận với các doanh nghiệp, mở ra cơ hội việc làm ngay sau khi tốt nghiệp.

Quốc tế hóa giáo dục là hướng đi quan trọng nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hội nhập. Quá trình này tạo điều kiện để người học tiếp cận tri thức, công nghệ tiên tiến, chương trình đào tạo và chuẩn mực học thuật quốc tế; đồng thời phát triển năng lực chuyên môn, ngoại ngữ, khả năng thích ứng với môi trường làm việc đa văn hóa.

Tại các trường phổ thông, ứng dụng công nghệ vào dạy và học đang được đẩy mạnh, trong đó có việc khuyến khích giáo viên khai thác trí tuệ nhân tạo (AI), thiết kế bài giảng trực quan, sinh động. Cô giáo Bạch Thị Tùng Anh, giáo viên môn Ngữ văn Trường THPT Phú Lương, cho biết: Thông qua mỗi tiết học có ứng dụng công nghệ, học sinh được tiếp cận với tầng kiến thức rộng lớn, được làm quen với những nền văn hóa, văn minh của các nước trên thế giới, được tương tác, học hỏi các giá trị toàn cầu.

Cùng với đổi mới phương pháp giảng dạy, nhiều trường chú trọng phát triển năng lực ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh, thông qua rèn luyện các kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Khả năng sử dụng ngoại ngữ tốt giúp học sinh chủ động tiếp cận tài liệu, chương trình đào tạo quốc tế và mở rộng cơ hội học tập ở nước ngoài.

Hoạt động giao lưu, trao đổi học sinh với các cơ sở giáo dục nước ngoài cũng được một số trường tích cực triển khai. Dịp trung tuần tháng 10 vừa qua, Trường THPT Chuyên Thái Nguyên đã đưa 15 học sinh tham gia chương trình giao lưu, trao đổi tại Hàn Quốc. Hoạt động này giúp học sinh trải nghiệm môi trường học tập mới, tìm hiểu văn hóa và tiếp cận phương pháp giáo dục tiên tiến.

Thầy giáo Bùi Thanh Tùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường, chia sẻ: Đây là cơ hội quý báu để học sinh và giáo viên tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm giáo dục tiên tiến, đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người và văn hóa Việt Nam.

Chương trình giao lưu, trao đổi học sinh giữa Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và các trường học ở Hàn Quốc giúp thầy, trò nhà trường được tiếp cận, trao đổi kinh nghiệm giáo dục tiên tiến.

Ở bậc đại học, quốc tế hóa môi trường giáo dục được triển khai thông qua đào tạo ngoại ngữ, giao lưu văn hóa và mở rộng hợp tác. Tại Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên), môi trường học tập đa văn hóa có sự tham gia của sinh viên đến từ hơn 15 quốc gia. Khoa duy trì các câu lạc bộ tiếng Anh, tiếng Trung, tổ chức hoạt động giao lưu văn hóa với sinh viên nước ngoài và phát triển chương trình song ngữ. Cùng với đội ngũ giảng viên có kinh nghiệm đào tạo ngoại ngữ, những hoạt động này tạo điều kiện để người học rèn luyện khả năng giao tiếp, tiếp cận kiến thức chuyên môn bằng ngoại ngữ và thích ứng với môi trường học tập quốc tế.

Quốc tế hóa giáo dục đòi hỏi sự đổi mới đồng bộ về chương trình, phương pháp giảng dạy, đội ngũ giáo viên và hoạt động hợp tác. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, tăng cường dạy học ngoại ngữ, mở rộng giao lưu quốc tế tại các cơ sở giáo dục ở Thái Nguyên đang tạo thêm cơ hội học tập cho học sinh, sinh viên, đồng thời hướng đến mục tiêu đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn, năng lực hội nhập, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.