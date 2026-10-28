Hướng đến phát triển văn hóa, du lịch, thể thao thông minh

Thành phố có nhiều điểm đến nổi bật như: Vườn quốc gia Cát Tiên, núi Chứa Chan, sông Đồng Nai, hồ Trị An, Thác Mai - Bàu nước sôi. Cùng với đó, Đồng Nai có 121 di tích được xếp hạng từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia đặc biệt và hơn 1,5 ngàn di tích phổ thông có giá trị lịch sử, văn hóa, khảo cổ. Đây là nguồn tài nguyên quan trọng để phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với ứng dụng công nghệ số.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng, Đồng Nai định hướng xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung, phát triển bản đồ số các điểm đến, di tích, sự kiện, thiết chế văn hóa - thể thao; đồng thời kết nối thông tin lưu trú, dịch vụ du lịch với giao thông, môi trường, an toàn và các dịch vụ đô thị.