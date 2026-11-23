Theo UBND thành phố, Đồng Nai có nhiều lợi thế về văn hóa, du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và thể thao. Tuy nhiên, dữ liệu về điểm đến, di tích, thiết chế văn hóa, công trình thể thao, tuyến du lịch, sự kiện, cơ sở lưu trú và phản hồi của du khách chưa được tổ chức đầy đủ trên nền tảng số. Bản đồ số điểm đến và các dịch vụ du lịch thông minh cũng chưa hình thành đồng bộ, thiếu kết nối với thông tin giao thông, môi trường, an toàn và tiện ích đô thị.

Để khắc phục những hạn chế này, chương trình phát triển đô thị thông minh thành phố Đồng Nai giai đoạn 2026-2030 xác định nhiệm vụ số hóa các điểm đến, di tích, bảo tàng, thư viện, thiết chế văn hóa, cơ sở thể thao và dịch vụ hỗ trợ du lịch. Thành phố sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu, bản đồ số văn hóa, du lịch, thể thao; phát triển nền tảng cung cấp thông tin điểm đến, sự kiện, giao thông, môi trường, an toàn và các dịch vụ cần thiết cho du khách. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương và doanh nghiệp triển khai thực hiện nhiệm vụ này.