Hướng đến nông nghiệp bền vững

Thời gian qua, sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Lệ Ninh tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định. UBND xã đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác sản xuất, thu hoạch vụ hè-thu và lúa tái sinh; đồng thời phân công cán bộ thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sâu bệnh để hướng dẫn người dân phòng trừ kịp thời.

Nhờ chủ động trong các khâu sản xuất, tổng diện tích gieo trồng lúa hè-thu toàn xã đạt trên 130ha, năng suất đạt 47,29 tạ/ha, tổng sản lượng đạt trên 615 tấn. Bên cạnh đó, diện tích lúa tái sinh đạt 1.248ha với năng suất trên 17 tạ/ha, sản lượng đạt 2.126 tấn.

Lĩnh vực chăn nuôi tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tập trung, an toàn sinh học. Hiện tổng đàn gia súc của xã duy trì trên 8.000 con, đàn gia cầm đạt 150.360 con. Điểm sáng nổi bật là sự xuất hiện ngày càng nhiều mô hình chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao, nuôi vịt trời an toàn sinh học và nuôi thỏ thương phẩm, góp phần nâng cao quy mô sản xuất cũng như giá trị gia tăng.

Tôm càng xanh được nuôi trong ruộng lúa ở vùng phá Hạc Hải - Ảnh: L.C

Thành công từ mô hình nuôi thỏ thương phẩm của chị Nguyễn Thị Nức, thôn 4 là một điển hình. Khởi nghiệp từ năm 2006 với vài cặp thỏ giống ban đầu, đến nay chị Nức đã tự nhân đàn lên 300-400 con, có thời điểm đạt 500-600 con.

“Vốn xuất thân làm nông, thu nhập ít ỏi nên tôi luôn trăn trở tìm hướng đi để phát triển kinh tế. Khi biết đến mô hình nuôi thỏ, tôi thấy phù hợp nên quyết tâm gắn bó. Nhờ nắm vững kỹ thuật, tôi chỉ mất chi phí mua giống ban đầu, sau đó tự nhân đàn để nuôi nên tiết kiệm đáng kể chi phí và công sức”, chị Nức chia sẻ.

Theo chị Nức chỉ cần người nuôi chăm sóc đúng quy trình thì thỏ sẽ lớn rất nhanh, từ 2,5-3 tháng kể từ khi sinh, trọng lượng đạt khoảng 2,5-3kg/con là có thể xuất bán. Thỏ cũng là một loài vật sinh sản tốt, mỗi tháng thỏ mẹ sinh sản một lứa từ 5-10 con. Thỏ con được 1 tháng tuổi thì có thể tách mẹ để nuôi thương phẩm và sau 3 tháng nuôi thì có thể xuất bán. Bên cạnh bán thỏ thương phẩm, chị còn bán thỏ giống cho người dân trên địa bàn và các xã lân cận, mang lại nguồn thu nhập cao và ổn định.

Điểm nhấn trong bức tranh nông nghiệp Lệ Ninh năm 2026 là việc ứng dụng sáng tạo khoa học kỹ thuật thích ứng với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt. Trong đó, sáng kiến “Nuôi tôm càng xanh vượt lũ thích ứng với biến đổi khí hậu vùng phá Hạc Hải” đã xuất sắc đoạt giải nhất tại cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật trong phát triển kinh tế nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh Quảng Trị lần thứ nhất.

Chị Châu Thị Mai, Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất, kinh doanh dịch vụ nông nghiệp-thủy sản Lộc Phát cho biết, điểm mấu chốt của giải pháp là hệ thống lưới kết hợp phao nổi tự động nâng theo mực nước. Khi lũ về, nước dâng đến đâu phao kéo lưới nổi lên đến đó, tạo thành hàng rào di động giữ tôm không bị cuốn trôi; khi nước rút, hệ thống tự động trở về trạng thái ban đầu mà không tốn chi phí vận hành máy móc hay điện năng.

Nhờ giải pháp này, thời gian nuôi tôm càng xanh được kéo dài từ 150-180 ngày lên 230-250 ngày. Tôm thu hoạch đạt kích cỡ thương phẩm lớn, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các nhà hàng, siêu thị. Giá bán theo đó tăng lên 270.000-300.000 đồng/kg, mang lại lợi nhuận bình quân trên 500 triệu đồng/ha, cao gấp 2 lần so với phương thức nuôi truyền thống. Mô hình kết hợp tôm-lúa “thuận tự nhiên” này còn giúp cắt giảm đáng kể phân bón hóa học và thuốc bảo vệ thực vật, bảo vệ sinh thái đồng ruộng.

Hiện nay, UBND xã Lệ Ninh đang tiếp tục triển khai các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, đồng thời chú trọng xây dựng nông thôn mới và phát triển sản phẩm OCOP, hướng dẫn các chủ thể hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng năm 2026.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Lệ Ninh Dương Quang Hùng, thời gian tới, địa phương tập trung rà soát, đánh giá các chỉ tiêu phát triển kinh tế năm 2026 nhằm hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra. Đồng thời, xã chủ động chuẩn bị các điều kiện tổ chức sản xuất vụ đông-xuân 2026-2027; tăng cường kiểm tra sâu bệnh, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện nghiêm công tác tiêm phòng và kiểm soát giết mổ. Địa phương cũng sẽ tiếp tục theo dõi, nhân rộng các mô hình ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế tuần hoàn, nông nghiệp hữu cơ, góp phần đưa nông nghiệp Lệ Ninh phát triển bền vững và bứt phá trong giai đoạn mới.