Hướng đến nền hành chính kiến tạo, phục vụ Nhân dân

Hiệu quả từ đổi mới quy trình

Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, từ 1/8/2025, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Thịnh triển khai sáng kiến liên thông khép kín “một lần dừng, một kết quả” đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực tư pháp - hộ tịch. Thay vì tiếp nhận tập trung nhưng xử lý phân tán, Trung tâm tổ chức quy trình theo hướng tiếp nhận, thụ lý và phê duyệt tại chỗ; hồ sơ được số hóa từ khâu tiếp nhận, cán bộ chuyên môn xử lý trên môi trường điện tử, kết hợp chữ ký số.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Trung Kênh hướng dẫn người dân tra cứu thông tin thủ tục hành chính.

Theo đánh giá, sau khi triển khai sáng kiến, thời gian chờ luân chuyển hồ sơ giấy giữa các bộ phận được loại bỏ (trước đây mỗi hồ sơ có thể phát sinh từ 4 - 8 giờ chờ luân chuyển); số lần người dân phải đi lại giảm từ 2 lần xuống còn 1 lần đối với mỗi hồ sơ. Nhờ quy trình được rút gọn, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn duy trì trên 99%, mức độ hài lòng của người dân đạt 100%. Đáng chú ý, tỷ lệ hồ sơ được trả kết quả ngay ở lĩnh vực chứng thực đạt 97,26%, lĩnh vực hộ tịch đạt 79,98%, tăng 57,53% so với giai đoạn trước.

Hiện toàn bộ 2.062/2.062 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính. 10 tháng năm 2026, toàn thành phố tiếp nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ, trong đó hơn 90% được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trả trước và đúng hạn đạt hơn 99%.

Bà Nguyễn Thị Chinh, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Thịnh cho biết: “Điểm đáng chú ý của mô hình là sự thay đổi trong cách tổ chức công việc. Cán bộ chuyên môn không thực hiện nhiệm vụ thẩm định tại bộ phận riêng mà trực tiếp phối hợp với cán bộ tiếp nhận ngay tại Trung tâm. Cách làm này góp phần rút ngắn khâu trung gian, tăng khả năng kiểm soát tiến độ và xác định rõ trách nhiệm của từng vị trí trong quá trình giải quyết”.

Ngay khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, 99 Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp xã đi vào hoạt động ổn định, đạt 16/16 tiêu chí “xanh hóa”. Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tại xã Trung Kênh, để bảo đảm quy trình vận hành thông suốt, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã bố trí đầy đủ các khu vực chuyên biệt gồm: Khu vực niêm yết công khai thủ tục hành chính, khu tiếp đón và bàn hướng dẫn, khu vực ngồi chờ của công dân, hệ thống quầy tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

Đặc biệt, để một cửa liên thông vận hành hiệu quả, UBND xã bố trí 4 công chức từ các phòng chuyên môn trực tiếp làm việc tại bộ phận một cửa, tham gia giải quyết hồ sơ từ khâu tiếp nhận, thẩm định, xử lý đến trả kết quả. Với cách tổ chức này, trách nhiệm của từng vị trí được xác định rõ, sự phối hợp giữa bộ phận tiếp nhận và công chức chuyên môn được tăng cường. Nhờ đó, kết thúc tháng 10/2026, Trung Kênh xếp thứ 29/99 xã, phường về thực hiện Bộ chỉ số phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng 34 bậc so với tháng trước.

Ở xã An Lạc, địa bàn miền núi với nhiều khu vực cách xa trung tâm, giao thông đi lại còn khó khăn, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã chú trọng hướng dẫn, tuyên truyền; toàn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã được tiếp nhận, trả kết quả ngay. Ông Trần Đức Huy, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã An Lạc cho biết: Là “điểm chạm” giữa chính quyền với người dân nên ngay khi tiếp nhận, chúng tôi rà soát, phối hợp với cơ quan chuyên môn thẩm định, trả kết quả ngay. Với những thủ tục cần xác minh, cán bộ trung tâm chủ động kết nối với các phòng chuyên môn để hẹn trả, tránh để người dân hỏi, đi lại nhiều lần.

Hoàn thiện cơ chế, vì Nhân dân phục vụ

Hiện nay, toàn bộ 2.062/2.062 thủ tục hành chính thuộc phạm vi giải quyết trên địa bàn thành phố được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông và tiếp nhận hồ sơ không phụ thuộc địa giới hành chính. Đáng chú ý, 100% thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý đã được xây dựng quy trình nội bộ, quy trình điện tử và cập nhật trên hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Nhân viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hợp Thịnh hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến.

Nhờ triển khai đồng bộ cơ chế một cửa, một cửa liên thông đã tạo nền tảng để nâng cao chất lượng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. Theo thống kê trên hệ thống, trong 10 tháng năm 2026, toàn thành phố tiếp nhận hơn 1,8 triệu hồ sơ, trong đó hơn 90% được tiếp nhận trực tuyến; tỷ lệ hồ sơ trả trước, đúng hạn đạt hơn 99%.

Thực hiện Nghị định số 309/2026/NĐ-CP ngày 5/8/2026 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 118/2025/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ các quy định, bảo đảm hoạt động tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính thông suốt. Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo UBND thành phố, các địa phương đang rà soát quy trình, xác định những khâu có thể phối hợp xử lý; tăng cường số hóa hồ sơ, khai thác dữ liệu dùng chung và ứng dụng chữ ký số theo quy định. Đối với những thủ tục liên quan đến nhiều cơ quan, đơn vị, chúng tôi quy định rõ trách nhiệm, thời gian xử lý ở từng khâu, hạn chế tình trạng hồ sơ chậm do luân chuyển hoặc chờ ý kiến giữa các bộ phận.