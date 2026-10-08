Hướng đến nền hành chính công khai, chuyên nghiệp, hiện đại

Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh An Giang, phát biểu.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Hận, Giám đốc Công an tỉnh nhấn mạnh, việc đưa Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung vào hoạt động là bước cụ thể hóa chủ trương đẩy mạnh cải cách hành chính, đổi mới phương thức phục vụ nhân dân; góp phần nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, hướng đến nền hành chính công khai, minh bạch, chuyên nghiệp, hiện đại.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ làm việc tại đây phải nhận thức rõ phía sau mỗi hồ sơ, mỗi thủ tục hành chính là quyền lợi, nhu cầu chính đáng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp; từ đó luôn đặt trách nhiệm phục vụ nhân dân lên hàng đầu; gắn thực hiện nhiệm vụ với phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” do Bộ Công an phát động. Trong đó, “Gần dân nhất” phải được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong từng khâu tiếp nhận, hướng dẫn và giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, chiến sĩ phải gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời hướng dẫn, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân với tinh thần trách nhiệm, tận tình, chu đáo. Sự hài lòng của người dân, tổ chức và doanh nghiệp phải được xem là thước đo quan trọng đối với chất lượng phục vụ của Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung. Mỗi cán bộ, chiến sĩ phải thường xuyên tự soi, tự đánh giá chất lượng công việc thông qua phản hồi của người dân; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng gây phiền hà, sách nhiễu, thiếu trách nhiệm hoặc để người dân phải đi lại nhiều lần khi thực hiện thủ tục hành chính.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an tỉnh An Giang.

Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu cán bộ, chiến sĩ không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, nắm vững các quy định của pháp luật và quy trình công tác để hướng dẫn người dân rõ ràng, dễ hiểu; tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đúng quy định, đúng thời gian, công khai, minh bạch và thuận tiện. Qua đó, xây dựng hình ảnh người cán bộ Công an bản lĩnh, kỷ cương, tận tụy, trách nhiệm, thực sự gần dân, sát dân và vì nhân dân phục vụ.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Thượng tá Trương Minh Hiếu, Phó Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh, lãnh đạo phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung Công an tỉnh khẳng định, tập thể cán bộ, chiến sĩ sẽ luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; chấp hành nghiêm điều lệnh Công an nhân dân, quy trình công tác và sự chỉ đạo của cấp trên, tận tâm, hết lòng với công việc được giao.

Các đại biểu tham quan bộ phận tiếp nhận, trả kết quả tập trung Công an tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ tại Bộ phận sẽ lấy tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân làm yêu cầu hàng đầu, lấy sự hài lòng của tổ chức, cá nhân làm thước đo chất lượng phục vụ; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà, bức xúc, ảnh hưởng đến uy tín của Công an tỉnh; không ngừng đổi mới phương pháp làm việc, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số; chủ động nghiên cứu, nắm vững quy định của pháp luật và quy trình công tác để hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính, trả kết quả đúng quy định, công khai, minh bạch và thuận tiện.

Cùng với đó, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, kịp thời tháo gỡ khó khăn, khắc phục hạn chế, góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính; từng bước xây dựng hình ảnh lực lượng Công an “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo, hướng đến mục tiêu phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.