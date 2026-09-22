Giáo dục

Hướng đến giáo dục toàn diện

cho học sinh tiểu học

THU HÀ - NGỌC HÀ - LÊ PHẠM - NHẬT HẠ

Các trường tiểu học trên địa bàn thành phố chú trọng công tác đào tạo, tăng cường hoạt động ngoại khóa, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc, tạo môi trường học tập, rèn luyện phù hợp, hướng đến giáo dục toàn diện cho học sinh.

Bảo đảm công tác bán trú

Bảo đảm an toàn thực phẩm, chất lượng bữa ăn và điều kiện sinh hoạt là yêu cầu được các trường tiểu học trên địa bàn thành phố chú trọng ngay đầu năm học, từ tổ chức bếp ăn, kiểm soát nguồn thực phẩm đến chăm sóc học sinh trong giờ ăn, nghỉ...

Chủ động từng khâu, rõ trách nhiệm

Năm học 2026 - 2027, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh) có khoảng 2.047/4.090 học sinh đăng ký bán trú ở các cơ sở.

Học sinh lớp 1, 2 của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi (phường Hòa Khánh) được sắp xếp ăn bán trú ngay tại lớp học. Ảnh: THU HÀ

Số lượng học sinh bán trú lớn, đòi hỏi công tác tổ chức bếp ăn, phục vụ và quản lý phải chặt chẽ. Theo thầy Nguyễn Thanh Chiến, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, nhà trường xác định tổ chức bếp ăn tại trường là phương án phù hợp để chủ động kiểm soát chất lượng bữa ăn. Thay vì sử dụng suất ăn công nghiệp đưa từ bên ngoài vào, trường nhập thực phẩm tươi sống và tổ chức chế biến tại bếp ăn. “Bếp ăn tổ chức tại trường giúp nhà trường theo dõi, giám sát rõ hơn quá trình chế biến và cảm thấy an tâm hơn”, thầy Chiến cho biết.

4.090

Tổng số học sinh toàn trường

Tổng quy mô học sinh của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi.

2.047

Học sinh bán trú (≈ 50%)

Số học sinh đăng ký bán trú, chiếm khoảng 50% toàn trường.

1 CHIỀU

Nguyên tắc tổ chức bếp ăn

Tổ chức bếp ăn khép kín từ tiếp nhận đến chia suất ăn và lưu mẫu.

3 BƯỚC

Quy trình kiểm thực

Kiểm soát nguồn gốc, lưu mẫu và minh bạch để phụ huynh cùng giám sát.

Để vận hành bếp ăn, đơn vị cung ứng thực phẩm có trách nhiệm hướng dẫn, tập huấn nhân viên cấp dưỡng về quy trình chế biến, trang phục bảo hộ, khẩu trang, găng tay và các yêu cầu liên quan. Bếp được tổ chức theo nguyên tắc một chiều, từ tiếp nhận thực phẩm tươi sống, sơ chế, nấu nướng đến chia suất ăn.

Ban Giám hiệu Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Hải Châu) kiểm tra bếp ăn bán trú. Ảnh: NTCC

Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng phân định rõ trách nhiệm giữa đơn vị cung ứng và nhà trường. Đơn vị cung ứng chịu trách nhiệm về nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng thực phẩm; thực hiện các quy trình kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn và hướng dẫn nhân viên cấp dưỡng. Nhà trường chịu trách nhiệm về không gian ăn uống, bố trí bảo mẫu, quản sinh để chăm sóc học sinh trong thời gian ăn và nghỉ trưa. Thầy Chiến chia sẻ, các nội dung liên quan đến cung ứng, chế biến thực phẩm được yêu cầu thể hiện rõ trong hợp đồng, qua đó xác định trách nhiệm của từng bên. Nhà trường đồng thời tăng cường công khai, minh bạch quá trình tổ chức bán trú và phối hợp với phụ huynh trong giám sát.

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu), ngay sau khi sáp nhập, nhà trường rà soát các điều kiện tổ chức bán trú. Trong thời gian chờ hướng dẫn, chỉ đạo mới của địa phương, trường tạm thời hợp đồng ngắn hạn với đơn vị đã cung cấp thực phẩm trong năm học trước.

Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, nhà trường thành lập các tổ kiểm tra, giám sát theo từng công đoạn, từ tiếp nhận thực phẩm, kiểm tra số lượng, chất lượng, nguồn gốc đến sơ chế, chế biến, chia suất ăn và tổ chức cho học sinh dùng bữa. Các khâu được phân công trách nhiệm cụ thể, thực hiện theo quy trình bếp ăn một chiều. Công tác lưu mẫu thức ăn, vệ sinh khu vực bếp và các yêu cầu về an toàn thực phẩm được thực hiện theo quy định...

Mở rộng giám sát, bảo đảm an toàn

Cùng với bữa ăn, điều kiện nghỉ trưa và chăm sóc học sinh cũng là vấn đề được các trường chú trọng. Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng, nhà trường bố trí nhân viên quản sinh theo từng lớp, giáo viên chủ nhiệm hỗ trợ trong giờ ăn, đồng thời phân công thêm nhân viên hướng dẫn học sinh vệ sinh cá nhân. Lãnh đạo và nhân viên được phân công trực buổi trưa để kịp thời xử lý những tình huống phát sinh.

Bếp ăn của Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi đang chuẩn bị bữa ăn cho học sinh. Ảnh: THU HÀ

Học sinh được hướng dẫn sắp xếp đồ dùng cá nhân, giữ vệ sinh nơi nghỉ, thực hiện vệ sinh trước và sau bữa ăn. Qua đó, hoạt động bán trú cũng trở thành môi trường để học sinh hình thành thói quen tự phục vụ và giữ gìn vệ sinh.

Ở địa bàn xã Sơn Cẩm Hà, việc tổ chức bán trú cũng được đặt trong yêu cầu phù hợp với điều kiện từng trường, từng điểm trường. Ông Phạm Việt Hậu, Chủ tịch UBND xã Sơn Cẩm Hà cho biết, sau sắp xếp cơ sở giáo dục, địa phương duy trì 17 điểm trường ở 3 cấp học, trong đó có một trường tiểu học. Việc duy trì các điểm trường giúp học sinh, nhất là học sinh ở khu vực còn khó khăn, hạn chế việc phải đi lại xa.

Địa phương xác định tổ chức bán trú phải gắn với khả năng đáp ứng về cơ sở vật chất, phòng ăn, bếp ăn, khu vực nghỉ trưa, nước sạch, nhà vệ sinh, nhân viên phục vụ, chăm sóc học sinh và an toàn thực phẩm. Đối với cấp tiểu học, UBND xã tiếp tục rà soát nhu cầu đăng ký của phụ huynh và các điều kiện về phòng ăn, khu nghỉ trưa, bếp ăn, nhân viên phục vụ, nước sạch, vệ sinh, an toàn thực phẩm để xây dựng phương án phù hợp.

Những yêu cầu này càng được nhấn mạnh sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Công điện số 64/CĐ-TTg ngày 13/9/2026 về tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục. UBND thành phố Đà Nẵng cũng vừa ban hành Công văn số 9391/UBND-SGDĐT về việc tăng cường bảo đảm an toàn, chất lượng bữa ăn nội trú, bán trú trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Thành phố yêu cầu các ngành, địa phương rà soát, chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trường học; hướng dẫn xây dựng thực đơn, khẩu phần ăn cân đối dinh dưỡng, phù hợp độ tuổi; tăng cường kiểm tra định kỳ, đột xuất và ứng dụng công nghệ trong truy xuất nguồn gốc, quản lý đơn vị cung cấp.

Đặc biệt, thành phố yêu cầu việc lựa chọn đơn vị cung cấp suất ăn cần công khai, minh bạch, lấy an toàn thực phẩm, chất lượng dinh dưỡng và năng lực truy xuất nguồn gốc làm những tiêu chí quan trọng. Các địa phương phải tăng cường trách nhiệm quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn; các cơ sở giáo dục công khai thực đơn, đơn vị cung cấp và nguồn gốc thực phẩm để cha mẹ học sinh tham gia giám sát.

Để buổi học thứ hai thêm hiệu quả

Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày tại các trường tiểu học trên địa bàn thành phố đang được triển khai linh hoạt theo điều kiện từng trường, với 9-10 buổi/tuần. Thời lượng tăng thêm mở rộng không gian cho hoạt động trải nghiệm, thể chất, kỹ năng và hỗ trợ học sinh.

Linh hoạt trong cách tổ chức dạy và học góp phần tạo điều kiện để học sinh có cơ hội phát triển toàn diện. TRONG ẢNH: Giờ học của Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Hải). ẢNH: LÊ PHẠM

Linh hoạt cách tổ chức

Buổi học thứ hai đang được bố trí theo nhiều cách, tùy điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ và kế hoạch giáo dục của từng trường. Có nơi duy trì đủ 10 buổi/tuần, có nơi tổ chức 9 buổi; phần thời gian tăng thêm được dành cho củng cố kiến thức, giáo dục thể chất, trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề và các hoạt động phát triển kỹ năng. Cách sắp xếp thời khóa biểu vì thế được tính toán để vừa bảo đảm yêu cầu chương trình, vừa phù hợp với sinh hoạt của học sinh và gia đình.

Tại Trường Tiểu học Trần Cao Vân (phường Thanh Khê), 10 buổi học được bố trí xuyên suốt cả tuần, kể cả chiều thứ Sáu. Theo cô Huỳnh Thị Thanh Tình, Hiệu trưởng nhà trường, chiều thứ Sáu trường vẫn tổ chức 3 tiết, học sinh ra về lúc 16 giờ 30. Cách sắp xếp này tạo thêm thời gian cho các hoạt động giáo dục, trong đó có những môn, hoạt động rèn luyện phù hợp với học sinh; đồng thời giữ giờ tan học tương đối ổn định để phụ huynh thuận tiện đưa đón con.

Nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho phụ huynh, Trường Tiểu học Ngô Mây (phường An Hải) chủ động triển khai dạy học 10 buổi/tuần, đồng thời linh hoạt kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực đội ngũ giáo viên sau khi sáp nhập. Thầy Võ Minh Khánh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Mây cho biết, việc tổ chức 10 buổi/tuần cũng được nhà trường tính toán trên cơ sở điều kiện thực tế, đội ngũ giáo viên và kế hoạch giáo dục, xuất phát từ thực tiễn quản lý và mục tiêu nâng cao chất lượng dạy học. Riêng giờ học chiều thứ Sáu được nhà trường sắp xếp lùi lại 30 phút (14 giờ 30 vào lớp) để học sinh tan học giống như các ngày trong tuần, tiện cho việc đưa đón của phụ huynh.

Các trường nỗ lực để học sinh mỗi ngày đến trường là một ngày vui. TRONG ẢNH: Một hoạt động tại Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Bàn Thạch). Ảnh: NTCC

Nhờ tổ chức học đủ 10 buổi/tuần, Trường Tiểu học Ngô Mây không chỉ bảo đảm thời lượng các môn học cốt lõi mà còn tăng cường hoạt động trải nghiệm, giáo dục kỹ năng sống ngoài giờ lên lớp cho học sinh. Để thực hiện điều này, đội ngũ giáo viên nhà trường chủ động sắp xếp các buổi sinh hoạt chuyên môn, họp hội đồng vào thứ Bảy, thời lượng tăng thêm giúp trường có thêm quỹ thời gian để bố trí các hoạt động tăng cường, giáo dục thể chất, trải nghiệm và những nội dung phù hợp với từng nhóm học sinh.

Tính toán phù hợp thực tế

Việc một số trường tổ chức 9 buổi/tuần hoặc cho học sinh lớp 1, 2, 3 kết thúc sớm sau 2 tiết chiều thứ Sáu là điều cần được cân nhắc khi xây dựng kế hoạch tổ chức dạy học 2 buổi/ngày. Bởi với học sinh nhỏ tuổi, việc kết thúc buổi học vào giữa buổi chiều không chỉ liên quan đến giờ tan trường mà còn kéo theo nhu cầu trông giữ, đưa đón và chăm sóc trẻ.

Nhiều địa phương xác định việc tổ chức 2 buổi/ngày gắn với điều kiện thực tế của từng trường, từ đội ngũ, cơ sở vật chất đến nhu cầu học tập của học sinh. Ảnh: LÊ PHẠM

Chị Nguyễn Thùy Nga (phường Hòa Cường) có con đang học lớp 3 tại một trường tiểu học trên địa bàn phường bày tỏ, việc tổ chức học 2 buổi/ngày, trong đó có buổi chiều thứ Sáu là phù hợp với nhu cầu của nhiều gia đình khi phụ huynh vẫn phải làm việc cả ngày. Tuy nhiên, thời gian kết thúc buổi học cần được các trường tính toán hợp lý, nhất là với học sinh lớp nhỏ. Nếu tan học quá sớm, phụ huynh khó chủ động việc đón con khi vẫn đang trong giờ làm việc. Bên cạnh bảo đảm đủ thời lượng, thời khóa biểu cũng cần hài hòa với điều kiện sinh hoạt thực tế của phụ huynh.

MÔ HÌNH DẠY HỌC 2 BUỔI/NGÀY (PHƯỜNG NGŨ HÀNH SƠN)

04

Trường tiểu học công lập

Ngũ Hành Sơn hiện có 4 trường tiểu học công lập.

263

Lớp học năm học 2026 - 2027

Tổng số lớp tiểu học trong năm học 2026 - 2027.

9.373

Học sinh toàn phường

Tổng số học sinh tiểu học tại 4 trường công lập trên địa bàn.

4/4

Trường bảo đảm phòng học

Cơ bản bảo đảm phòng học 2 buổi/ngày cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5.

Sau sắp xếp đơn vị hành chính và tổ chức lại mạng lưới trường học, phường Ngũ Hành Sơn có 4 trường tiểu học công lập, với 263 lớp và 9.373 học sinh trong năm học 2026 - 2027.

Theo ông Tạ Tự Bình, Phó Chủ tịch UBND phường Ngũ Hành Sơn, cả 4 trường cơ bản bảo đảm phòng học để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Địa phương xác định việc tổ chức 2 buổi/ngày gắn với điều kiện thực tế của từng trường, từ đội ngũ, cơ sở vật chất đến nhu cầu học tập của học sinh. Quỹ thời gian của buổi học thứ hai được dành cho củng cố kiến thức, rèn kỹ năng, giáo dục thể chất, nghệ thuật, STEM, đọc sách và hoạt động trải nghiệm, qua đó tạo cơ hội để học sinh phát triển toàn diện.

Ông Bình chia sẻ, phường tiếp tục rà soát phòng chức năng, sân chơi, thiết bị và cơ cấu giáo viên, từng bước bổ sung những điều kiện còn thiếu. Khi các điều kiện được bảo đảm, buổi học thứ hai sẽ trở thành khoảng thời gian để học sinh học tập, vui chơi, rèn luyện và trải nghiệm trong môi trường an toàn, phù hợp lứa tuổi.

Tăng cường hoạt động ngoại khóa

Để tăng cơ hội trải nghiệm, rèn luyện kỹ năng cho học sinh, nhiều trường tiểu học tổ chức các môn học, hoạt động sau giờ chính khóa theo nhu cầu và điều kiện thực tế; tạo không gian để học sinh vận động, khám phá, giao tiếp và phát huy sở thích.

Học sinh Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu phân hiệu Lê Đình Chinh trong một hoạt động ngoại khóa. Ảnh: N.H

Quy mô mới, cách làm mới

Sau sáp nhập, việc tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ học chính khóa đặt ra yêu cầu mới đối với những trường có quy mô lớn. Tại Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu phân hiệu Lê Đình Chinh (phường Hòa Cường), quy mô trường thay đổi đáng kể sau sáp nhập. Từ một trường có 36 lớp, 1.358 học sinh và 66 cán bộ, giáo viên, nhân viên, nay trường có 71 lớp, 2.798 học sinh cùng hơn 130 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Theo cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt, Phó Hiệu trưởng nhà trường, với quy mô mới, các hoạt động ngoại khóa được triển khai tại trường chính và phân hiệu theo cùng một kế hoạch. Mục đích, yêu cầu được thống nhất, song hình thức tổ chức được điều chỉnh phù hợp với từng điểm trường, đối tượng học sinh, đội ngũ giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất. Trong năm học 2026 - 2027, những hoạt động đã được 2 trường triển khai hiệu quả trước khi sáp nhập tiếp tục được duy trì. Học sinh có cơ hội tham gia giáo dục trải nghiệm về địa phương, hoạt động STEM, các sân chơi trí tuệ, câu lạc bộ “Em yêu lịch sử Việt Nam”, tiếng Anh, toán học, tự nhiên và xã hội.

Cùng với đó, Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu tiếp tục duy trì mô hình “Giờ đọc hạnh phúc” nhằm phát triển văn hóa đọc; mô hình “Tôi là công dân toàn cầu” gắn với việc tăng cường sử dụng tiếng Anh trong môi trường học đường. Phong trào “Bác Hồ trong tim em” được thực hiện thông qua các hoạt động học tập, rèn luyện theo 5 điều Bác Hồ dạy và không gian văn hóa Hồ Chí Minh.

“Số lượng cán bộ quản lý, tổng phụ trách đội giảm so với trước sáp nhập trong khi số học sinh tăng, vì vậy việc triển khai các hoạt động tập trung gặp thêm áp lực. Nhà trường phải phân công thêm giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong chi đoàn và các lực lượng hỗ trợ để bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi tại từng điểm trường.”

Cô Huỳnh Thị Thu Nguyệt — Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu

Quy mô trường lớn hơn cũng khiến cách tổ chức phải thay đổi. Theo cô Nguyệt, số lượng cán bộ quản lý, tổng phụ trách đội giảm so với trước sáp nhập trong khi số học sinh tăng, vì vậy việc triển khai các hoạt động tập trung gặp thêm áp lực. Nhà trường phải phân công thêm giáo viên chủ nhiệm, giáo viên trong chi đoàn và các lực lượng hỗ trợ để bảo đảm hoạt động diễn ra thuận lợi tại từng điểm trường.

Học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Bàn Thạch) đang chuẩn bị một tiết mục văn nghệ. Ảnh: NTCC

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Như Anh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (phường Bàn Thạch) cho biết, sau sáp nhập, Trường Tiểu học Võ Thị Sáu có quy mô thuộc nhóm các trường lớn trên địa bàn với 57 lớp, 1.956 học sinh và 104 cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường hiện quản lý 1 phân hiệu và 1 điểm trường lẻ. Khoảng cách giữa cơ sở chính và các điểm trường tương đối xa (điểm phân hiệu cách trường chính khoảng 6km và cách điểm lẻ thêm 6km). Do đó, để bảo đảm tất cả học sinh ở cơ sở đều được tiếp cận công bằng với các hoạt động ngoại khóa, nhà trường chủ trương xây dựng nội dung sinh hoạt thống nhất nhưng bố trí thời gian tổ chức lệch nhau. Phương án này giúp Ban giám hiệu trực tiếp tham dự, động viên và theo sát hoạt động cùng thầy trò ở từng điểm trường.

Đa dạng hoạt động trải nghiệm

Tại Trường Tiểu học Lý Tự Trọng (phường Hải Châu), hoạt động sau giờ chính khóa cũng đang được nhà trường xây dựng theo hướng đáp ứng nhu cầu thực tế của học sinh và phụ huynh. Cô Trần Thị Lệ, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường đang xây dựng kế hoạch quản lý học sinh ngoài giờ trên cơ sở nhu cầu và đăng ký tự nguyện của phụ huynh. Khoảng thời gian này vừa giúp những gia đình chưa thể đón con ngay sau giờ học có thêm lựa chọn, vừa tạo điều kiện để học sinh tham gia các hoạt động phù hợp sở thích.

Học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng phân hiệu Lê Lai (phường Hải Châu) trong một hoạt động đọc báo đội. Ảnh: NHẬT HẠ

Theo kế hoạch, học sinh Trường Tiểu học Lý Tự Trọng có thể tham gia các câu lạc bộ năng khiếu, thể thao như vẽ, âm nhạc, múa, cờ vua, bóng rổ, cầu lông, bơi… tùy từng khối lớp. Việc tổ chức thực hiện dưới sự quản lý của Ban giám hiệu, với sự phối hợp của giáo viên, nhân viên nhà trường và theo hướng dẫn chung của thành phố, kế hoạch phải được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

“Mô hình quản lý học sinh sau giờ học mang lại thuận lợi cho cả học sinh và phụ huynh. Học sinh có thêm môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng; phụ huynh cũng chủ động hơn trong công việc và việc đưa đón con.”

Cô Trần Thị Lệ — Hiệu trưởng Trường Tiểu học Lý Tự Trọng

Điều nhà trường lưu ý là thời gian sau giờ học cần được tổ chức nhẹ nhàng, phù hợp với lứa tuổi. Cô Trần Thị Lệ cho rằng, mô hình này mang lại thuận lợi cho cả học sinh và phụ huynh. Học sinh có thêm môi trường học tập, vui chơi, rèn luyện kỹ năng; phụ huynh cũng chủ động hơn trong công việc và việc đưa đón con.

Còn tại Trường Tiểu học Trần Quang Diệu (phường Ngũ Hành Sơn), nhà trường chú trọng tổ chức các hoạt động giao lưu, trải nghiệm, làm việc nhóm và sinh hoạt tập thể để tạo môi trường gần gũi, giúp học sinh kết bạn, chia sẻ và tăng sự gắn kết. Cô Bạch Thị Đào, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, đây cũng là dịp để học sinh rèn kỹ năng giao tiếp, hợp tác và mạnh dạn tham gia các hoạt động chung.

Giáo dục truyền thống được lồng ghép qua những hình thức phù hợp với lứa tuổi như kể chuyện, tìm hiểu lịch sử trường, thầy cô và các thế hệ học sinh đi trước. Qua đó, các em hiểu hơn về những giá trị đã được vun đắp, đồng thời tiếp tục phát huy trong các hoạt động của nhà trường.

Ở góc độ ngành giáo dục, hoạt động ngoại khóa đang được đặt trong yêu cầu đổi mới chương trình và hướng đến phát triển toàn diện học sinh. Theo ông Võ Văn Khánh, Trưởng phòng Giáo dục tiểu học Sở Giáo dục và Đào tạo, ngành tiếp tục chỉ đạo các trường tổ chức hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Theo định hướng của ngành, giáo dục STEM, khoa học máy tính, công nghệ số và kỹ năng sử dụng trí tuệ nhân tạo an toàn, có trách nhiệm sẽ từng bước được đưa vào hoạt động giáo dục phù hợp với học sinh tiểu học. Cùng với đó là tăng cường giáo dục nghệ thuật, thẩm mỹ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống địa phương, khuyến khích âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu hóa và các hoạt động trải nghiệm nghệ thuật.

Nội dung: THU HÀ - NGỌC HÀ - LÊ PHẠM - NHẬT HẠ

Trình bày: MINH TẠO