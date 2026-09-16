Hướng dẫn xử trí ngừng tuần hoàn hô hấp cho gần 200 nhân viên y tế

Chiều 16-9, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn xử trí ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản cho gần 200 điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y đang công tác tại bệnh viện.

Học viên thực hành sơ cấp cứu ngưng tuần hoàn hô hấp.

Tại hội nghị, các nhân viên y tế được cập nhật kiến thức về nhận diện sớm tình trạng ngừng tuần hoàn hô hấp và thực hiện các bước cấp cứu cơ bản ngay tại bệnh viện; thực hành các bước cấp cứu ngừng tuần hoàn hô hấp cơ bản nội viện; cập nhật quy trình theo khuyến cáo của Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ.

Bên cạnh đó, chương trình hướng dẫn xây dựng và hoàn thiện các nhóm cấp cứu tại chỗ để bảo đảm việc xử trí được triển khai nhanh chóng, hiệu quả khi có tình huống xảy ra. Các học viên cũng được giải đáp các vấn đề, nội dung xung quanh về xử trí ngừng tuần hoàn hô hấp…

Các điều dưỡng, hộ lý, kỹ thuật y tham gia lớp tập huấn.

Thông qua tập huấn, Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa hướng đến chuẩn hóa kỹ năng hồi sức tim phổi cơ bản cho đội ngũ điều dưỡng, hộ sinh và kỹ thuật y; đồng thời củng cố các nhóm cấp cứu tại chỗ, góp phần bảo đảm người bệnh được phát hiện và xử trí kịp thời, sớm nhất.