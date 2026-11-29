Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Cẩm Bình (tỉnh Hà Tĩnh) hướng dẫn người dân triển khai thủ tục hành chính. (Ảnh: MINH CHÍNH)

Nguyên tắc thực hiện xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức

Thông tư số 32/2026/TT-BNV hướng dẫn về việc xếp lương đối với các đối tượng sau: Người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức theo quy định tại Điều 20 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 300/2026/NĐ-CP của Chính phủ; Công chức khi thay đổi vị trí việc làm và được xếp lương ở ngạch tương ứng theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 300/2026/NĐ-CP.

Đối tượng áp dụng là người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức và công chức theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Luật Cán bộ, công chức số 80/2025/QH15; cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, bố trí vị trí việc làm, xếp ngạch, xếp lương công chức và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

Theo đó, có 6 nguyên tắc thực hiện xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức.

Một là, người được tuyển dụng, tiếp nhận làm công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được xếp hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó (trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 và khoản 6 Điều 2 của Thông tư này).

Hai là, người được tuyển dụng vào làm công chức đã có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật phù hợp yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn), được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm thì thời gian công tác đó được tính để xem xét, quyết định xếp vào bậc lương phù hợp ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tuyển dụng.

Ba là, người được tiếp nhận vào làm công chức có thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (nếu không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ thì được cộng dồn), làm công việc phù hợp yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tiếp nhận thì thời gian công tác đó được tính làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức tương ứng theo vị trí việc làm được tiếp nhận.

Bốn là, thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận thì không được tính để làm căn cứ xếp lương ở ngạch công chức của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận.

Năm là, người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng, tiếp nhận căn cứ thời gian công tác của người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, phù hợp yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận để xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức.

Sáu là, người được tiếp nhận vào làm công chức theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng thì việc xếp lương được thực hiện theo quy định riêng của pháp luật về thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Cùng với đó, Thông tư quy định cụ thể 4 nội dung về xếp lương với công chức gồm:

Xếp lương đối với người trước thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đang xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định.

Xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức từ lực lượng vũ trang, cơ yếu.

Xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức đã từng được xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định, nhưng tại thời điểm được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức không xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định.

Xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức chưa xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định.

Xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm

Điều 7 của Thông tư quy định chi tiết xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm.

Thứ nhất, xếp lương đối với trường hợp công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP như sau:

a) Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ, thì được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa hai bậc lương liền kề ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b) Trường hợp đang hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ, thì căn cứ vào tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới. Thời gian hưởng lương ở vị trí việc làm mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

c) Trường hợp có tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ lớn hơn hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới, thì xếp vào hệ số lương ở bậc cuối cùng trong ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng tổng hệ số lương cộng phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm cũ. Thời gian hưởng lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới (kể cả hệ số chênh lệch bảo lưu) và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Hệ số chênh lệch bảo lưu tại điểm c này (tính tròn số sau dấu phẩy 2 số) được hưởng trong suốt thời gian công chức xếp lương ở ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới. Sau đó, nếu công chức tiếp tục được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ thì được cộng hệ số chênh lệch bảo lưu này vào hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng để xếp lương vào ngạch được bổ nhiệm, bố trí và thôi hưởng hệ số chênh lệch bảo lưu kể từ ngày hưởng lương ở ngạch mới.

Thứ hai, xếp lương đối với trường hợp công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ với ngạch hiện giữ theo quy định tại khoản 3 Điều 24 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP, như sau:

a) Trường hợp ngạch hiện giữ và ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có cùng hệ số lương thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch hiện giữ. Thời gian hưởng lương mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm mới có hiệu lực; thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

b) Trường hợp ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương cùng bậc cao hơn ngạch hiện giữ thì thực hiện như cách xếp lương đối với trường hợp được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ tại khoản 1 Điều này.

c) Trường hợp ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có hệ số lương cùng bậc thấp hơn ngạch hiện giữ thì xếp ngang bậc lương và % phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) đang hưởng ở ngạch hiện giữ sang ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được thực hiện như hướng dẫn tại điểm c khoản 1 Điều này. Thời gian hưởng lương mới và thời gian xét nâng bậc lương lần sau thực hiện như hướng dẫn tại điểm a khoản 2 Điều này.

Thứ ba, xếp lương đối với trường hợp công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ thấp hơn ngạch hiện giữ theo quy định tại khoản 4 Điều 24 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP, như sau:

a) Đối với trường hợp công chức không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của ngạch công chức của vị trí việc làm theo kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên hoặc xếp loại chất lượng không hoàn thành nhiệm vụ theo kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm quy định tại điểm a khoản 4 Điều 24 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP, như sau:

Căn cứ bậc lương đã hưởng ở ngạch công chức thấp hơn hoặc từ bậc 1 của ngạch công chức thấp hơn đối với trường hợp chưa từng giữ ngạch công chức thấp hơn, sau mỗi khoảng thời gian 3 năm (đủ 36 tháng) đối với trường hợp xếp lương ngạch cán sự và tương đương trở lên hoặc sau mỗi khoảng thời gian 2 năm (đủ 24 tháng) đối với trường hợp xếp lương ngạch nhân viên và tương đương, được xếp lên 1 bậc lương.

Sau khi quy đổi thời gian để xếp vào bậc lương trong ngạch công chức được xếp của vị trí việc làm, nếu có số tháng chưa đủ 36 tháng (đối với công chức xếp lương ngạch cán sự và tương đương trở lên) hoặc chưa đủ 24 tháng (đối với công chức xếp lương ngạch nhân viên và tương đương) thì số tháng này được tính vào thời gian để xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) trong ngạch công chức mới đó.

b) Đối với trường hợp công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm và được cấp có thẩm quyền đồng ý quy định tại điểm b khoản 4 Điều 24 Nghị định số 170/2025/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 9 Nghị định số 300/2026/NĐ-CP thì xếp lương theo quy định tại điểm a khoản này và được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương (kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có) đang hưởng. Hệ số chênh lệch bảo lưu này được hưởng trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thời gian hưởng lương ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới, thời gian xét nâng bậc lương lần sau và thời gian xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) ở ngạch mới được tính kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch công chức tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực thi hành.

Thông tư số 32/2026/TT-BNV có hiệu lực thi hành từ ngày 1/12/2026.

Trong trường hợp quyết định tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức hoặc quyết định bổ nhiệm, bố trí công chức vào vị trí việc làm mới được ban hành kể từ ngày 1/8/2026 đến trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, việc xếp lương được thực hiện theo quy định tại Thông tư này.

Không áp dụng quy định về xếp lương tại Thông tư này đối với trường hợp công chức được xét chuyển ngạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành.

Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư và các quy định sau đây hết hiệu lực: Thông tư số 01/2026/TT-BNV của Bộ trưởng Nội vụ hướng dẫn xếp lương đối với người được tuyển dụng vào công chức; Các quy định về xếp lương đối với công chức tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV của Bộ trưởng Nội vụ hướng dẫn xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức.

* Thông tư số 32/2026/TT-BNV hướng dẫn việc xếp lương đối với người được tuyển dụng, tiếp nhận vào công chức và khi thay đổi vị trí việc làm đối với công chức.