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Theo , về nguyên tắc, người được tuyển dụng, tiếp nhận làm công chức vào vị trí việc làm xếp ngạch công chức nào thì được hưởng mức lương khởi điểm của ngạch đó, trừ các trường hợp được tính thời gian công tác để xếp lương và trường hợp tiếp nhận theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng.

Đối với người được tuyển dụng, thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tính để xem xét, quyết định xếp bậc lương khi được bố trí làm công việc theo đúng chuyên môn, nghiệp vụ trước đây đã đảm nhiệm.

Đối với người được tiếp nhận, thời gian công tác theo đúng quy định của pháp luật, có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, làm công việc phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tiếp nhận được tính làm căn cứ xếp lương.

Thời gian công tác không liên tục được cộng dồn nếu chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần hoặc chưa hưởng chế độ phục viên, xuất ngũ. Thời gian có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nhưng không phù hợp với yêu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của vị trí việc làm được tuyển dụng, tiếp nhận không được tính làm căn cứ xếp lương.

Thông tư hướng dẫn cụ thể việc xếp lương đối với người đang hoặc đã từng xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định; người được tuyển dụng, tiếp nhận từ lực lượng vũ trang, cơ yếu; người chưa xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định. Người được tiếp nhận theo chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng thực hiện xếp lương theo quy định riêng của pháp luật về chính sách này.

Với người chưa xếp lương theo các bảng lương do Nhà nước quy định, được tuyển dụng, tiếp nhận vào vị trí việc làm xếp lương ở ngạch chuyên viên và tương đương, cán sự và tương đương, việc xếp lương được tính từ bậc 1, cứ đủ 36 tháng công tác phù hợp được xếp lên một bậc. Đối với ngạch nhân viên và tương đương, khoảng thời gian này là đủ 24 tháng. Số tháng còn lại chưa đủ để quy đổi được tính vào thời gian xét nâng bậc lương lần sau hoặc xét hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung, nếu có.

Khi công chức được bổ nhiệm, bố trí vào vị trí việc làm có ngạch cao hơn ngạch hiện giữ, trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung được căn cứ hệ số lương đang hưởng để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới.

Trường hợp chuyển sang vị trí việc làm có ngạch cùng thứ bậc chuyên môn, nghiệp vụ và cùng hệ số lương, công chức được xếp ngang bậc lương và tỷ lệ phần trăm phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng, nếu có.

Đối với công chức có đơn tự nguyện thay đổi vị trí việc làm sang vị trí có ngạch thấp hơn và được cấp có thẩm quyền đồng ý, ngoài việc xếp lương theo quy định, công chức được hưởng thêm hệ số chênh lệch bảo lưu cho bằng hệ số lương, kể cả phụ cấp thâm niên vượt khung đang hưởng, nếu có. Hệ số chênh lệch bảo lưu được hưởng trong 6 tháng kể từ ngày quyết định bổ nhiệm, bố trí vào ngạch tương ứng với vị trí việc làm mới có hiệu lực.

Thông tư cũng áp dụng đối với các quyết định tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức hoặc quyết định bổ nhiệm, bố trí công chức vào vị trí việc làm mới được ban hành từ ngày 1/8/2026 đến trước ngày Thông tư có hiệu lực. Các trường hợp công chức được xét chuyển ngạch theo quy định của pháp luật chuyên ngành không áp dụng quy định xếp lương tại Thông tư này.

Từ ngày 1/12/2026, Thông tư số 01/2026/TT-BNV và các quy định về xếp lương đối với công chức tại Thông tư số 02/2007/TT-BNV hết hiệu lực.