Hướng dẫn xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Nguyễn Thị Phương Liên, Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) cho biết Thông tư số 26/2025/TT-BTP của Bộ Tư pháp về hướng dẫn xây dựng, ban hành VBQPPL (Thông tư số 26/2025/TT-BTP ) nhằm hướng dẫn việc lập danh mục văn bản quy định chi tiết và nội dung được giao quy định, đăng ký xây dựng VBQPPL; xây dựng nội dung chính sách, đánh giá tác động của chính sách; đánh giá tác động của thủ tục hành chính và một số nội dung khác có liên quan đến xây dựng, ban hành VBQPPL.

Phó Vụ trưởng Vụ Công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Nguyễn Thị Phương Liên phát biểu

Hội nghị là dịp để tiếp cận một cách đầy đủ hơn, được nghe các chuyên gia của Bộ Tư pháp thông tin về các quy định, nội dung của Thông tư số 26/2025/TT-BTP. Đồng thời, đây cũng là dịp để đánh giá bước đầu quá trình triển khai thực hiện Thông tư số 26/2025/TT-BTP từ tháng 12/2025 đến nay, qua đó nhận diện những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện.

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe giới thiệu những nội dung cơ bản của Thông tư số 26/2025/TT-BTP ngày 12/12/2025 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn xây dựng, ban hành VBQPPL; hướng dẫn việc xây dựng và đánh giá tác động của chính sách; lập danh mục văn bản quy định chi tiết, nội dung được giao quy định và đăng ký xây dựng VBQPPL; quy định chung và soạn thảo một số văn bản, điều, khoản, điểm hoặc nội dung trong VBQPPL; trao đổi, giải đáp khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thi hành Thông tư số 26/2025/TT-BTP.