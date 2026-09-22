Hướng dẫn xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ phát biểu khai mạc hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến nội dung cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; yêu cầu của tiêu chuẩn và phương pháp vận dụng trong hoạt động quản lý, điều hành của UBND cấp xã; hướng dẫn xây dựng hệ thống tài liệu, quy trình giải quyết công việc, kiểm soát, cập nhật khi có thay đổi về quy định, chức năng, nhiệm vụ và thủ tục hành chính.

Các đại biểu cũng được hướng dẫn phương pháp, kỹ năng đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015; trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, áp dụng, đánh giá và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng tại UBND các xã, phường.

Báo cáo viên phổ biến những nội dung cơ bản về hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015

Học viên tham dự tập huấn

Học viên tham dự tập huấn

Thông qua tập huấn, cán bộ, công chức các xã, phường được nâng cao nhận thức, năng lực trong xây dựng và vận hành hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, góp phần chuẩn hóa quy trình giải quyết công việc, nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.