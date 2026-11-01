Hướng dẫn xác định nhu cầu nhân lực, thống kê và tổng hợp biên chế của khối HĐND cấp xã

Theo Cổng TTĐT Đảng Cộng sản Việt Nam, Bộ phận Thường trực hỗ trợ về rà soát, xây dựng cơ sở dữ liệu vị trí việc làm tiếp nhận phản ánh qua hộp thư tochucdieule@btctw.dcs.vn về việc đề nghị hướng dẫn việc xác định nhu cầu nhân lực, thống kê và tổng hợp biên chế của khối HĐND cấp xã trên cơ sở phân biệt rõ chức danh cán bộ do bầu cử, phê chuẩn với vị trí việc làm công chức; hướng dẫn cụ thể việc phản ánh nhân lực tham mưu, phục vụ hoạt động HĐND cấp xã tại Văn phòng HĐND và UBND; làm rõ cách thể hiện nguồn biên chế và số người thực có trong D1, D2 theo đầu mối quản lý, phân biệt cán bộ HĐND hoạt động chuyên trách với công chức làm công tác tham mưu, giúp việc; chỉ rõ vị trí được tính ở khối HĐND, vị trí được tính ở bộ phận dùng chung, không bỏ sót nhiệm vụ, không cộng trùng người và không tự suy ra cần giao thêm biên chế chỉ từ kết quả giờ quy đổi hoặc việc xếp ngạch.

Đối với nội dung này, Bộ phận Thường trực trao đổi, làm rõ như sau:

Ngày 19/10/2026, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 07-HD/BTCTW về rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị.

Theo đó, tại mục 4 phần III đã hướng dẫn cụ thể về cách xác định công việc của Quốc hội và Hội đồng Nhân dân; điểm c bước 6 phần II.

Trình tự thực hiện trong Hướng dẫn số 07 đã hướng dẫn PP3 áp dụng đối với công việc tham mưu chiến lược, nghiên cứu, thẩm tra, giám sát, phục vụ lãnh đạo và công việc khác khó chuẩn hóa thời gian.

Đối với HĐND cấp xã, thực hiện rà soát theo Hướng dẫn 07 và quy định về tổ chức HĐND, bảo đảm đủ nhiệm vụ nhưng không ghi trùng người.

Phân biệt: (i) chức danh cán bộ HĐND theo quy định bầu cử, phê chuẩn; (ii) người hoạt động chuyên trách, kiêm nhiệm; (iii) công chức tham mưu, giúp việc của Văn phòng HĐND và UBND hoặc bộ phận dùng chung. Không tự coi chức danh do bầu cử là vị trí việc làm công chức cần phê duyệt bổ sung.

Tại A1 xác định nhiệm vụ của HĐND, Thường trực, các ban và bộ phận tham mưu; A2 phân rã công việc, công đoạn chính đối với kỳ họp, thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, tiếp dân, theo dõi kiến nghị; B1 thống kê sản phẩm, sản lượng, thời gian, nguồn xác nhận.

Theo Hướng dẫn Bộ Nội vụ, khi nhiều vị trí cùng thực hiện một việc phải tách công đoạn chính có sản phẩm và người chịu trách nhiệm; không phân rã theo từng người hoặc thao tác nhỏ.

Tại C1, C2 xác định danh mục/chế độ phù hợp; C3 lựa chọn PP1 cho chức danh, yêu cầu hiện diện bắt buộc, PP2 cho việc đo được và PP3 cho thẩm tra, giám sát khó chuẩn hóa.

Tại D1, D2, thống kê người và biên chế một lần theo đầu mối quản lý, nguồn lương; đồng thời phân bổ công việc HĐND và UBND theo thời gian, sản phẩm thực tế có xác nhận.

Ví dụ giả định: một công chức Văn phòng HĐND và UBND có 40% thời gian làm việc phục vụ HĐND và 60% phục vụ UBND thì phản ánh đủ hai phần việc nhưng không ghi thành hai người, hai chỉ tiêu.

Việc HĐND không có biên chế tham mưu riêng không đồng nghĩa không có nhu cầu nhân lực; không đề xuất tăng biên chế chỉ từ giờ quy đổi.

Vấn đề chưa rõ về thẩm quyền, tên vị trí, nguồn biên chế phải tổng hợp để cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn thống nhất./.