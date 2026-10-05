HƯỚNG DẪN xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 373/2026/NĐ-CP về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành doanh nghiệp. Trong đó, để xác định chính xác giá trị đơn vị sự nghiệp công lập khi thực hiện chuyển đổi, Chính phủ đã hướng dẫn phương pháp áp dụng, căn cứ và thời điểm xác định tại Điều 23 Nghị định.

Điều 23. Phương pháp áp dụng, căn cứ và thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập

1. Căn cứ tình hình, đặc điểm của đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tư vấn xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập lựa chọn các phương pháp xác định giá trị phù hợp theo quy định của Nghị định này và quy định của pháp luật về giá, thẩm định giá (bao gồm Chuần mực thẩm định giá) để xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi.

Giá trị đơn vị sự nghiệp và giá trị vốn nhà nước tại đơn vị KHÔNG ĐƯỢC THẤP HƠN giá trị được xác định theo phương pháp tài sản

Giá trị đơn vị sự nghiệp công lập và giá trị vốn nhà nước tại đơn vị sự nghiệp công lập được xác định và công bố không được thấp hơn giá trị được xác định theo phương pháp tài sản quy định tại Nghị định này.

Việc xác định giá trị của đơn vị sự nghiệp công lập chuyển đổi phải được áp dụng tối thiểu 02 phương pháp xác định giá trị (trong đó bao gồm phương pháp tài sản quy định tại Nghị định này) trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 40 Nghị định này xem xét, quyết định.

Trường hợp chỉ sử dụng 01 phương pháp xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức tư vấn phải báo cáo lý do không đủ cơ sở áp dụng các phương pháp khác để cơ quan có thẩm quyền quyết định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập xem xét, quyết định.

Căn cứ xác định giá trị theo phương pháp tài sản

2. Căn cứ để xác định giá trị theo phương pháp tài sản gồm:

a) Quyết định và biên bản bàn giao tài sản của chủ sở hữu cho đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện chuyển đổi (trường hợp có thực hiện bàn giao theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Nghị định này), báo cáo tài chính đã được kiểm toán, số liệu theo sổ kế toán của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm xác định giá trị;

b) Tài liệu kiểm kê, phân loại và đánh giá chất lượng tài sản của đơn vị sự nghiệp công lập tại thời điểm xác định giá trị;

c) Giá thị trường của tài sản tại thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Thời điểm xác định giá trị đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành Công ty cổ phần do cơ quan có thẩm quyền lựa chọn phù hợp với phương pháp tài sản là ngày khóa số kế toán lập báo cáo tài chính quý hoặc năm gần nhất sau thời điểm quyết định chuyển đổi đơn vị sự nghiệp công lập./.