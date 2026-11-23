Bắc Ninh là vùng đất Kinh Bắc giàu truyền thống lịch sử, văn hóa, nơi hội tụ nhiều giá trị di sản đặc sắc được các thế hệ gìn giữ, trao truyền. Trong bối cảnh du lịch ngày càng hướng tới tính chuyên nghiệp, chất lượng và trải nghiệm, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo tồn di sản mà còn khai thác, phát huy hiệu quả các giá trị văn hóa, xây dựng sản phẩm du lịch đặc sắc, nâng cao sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của điểm đến.

Ban Tổ chức trao chứng nhận cho các thí sinh tham gia Hội thi

Trong hành trình đó, đội ngũ hướng dẫn viên du lịch giữ vai trò quan trọng, không chỉ là người dẫn đường, cung cấp thông tin mà còn là những người kể chuyện di sản, truyền tải giá trị văn hóa, kết nối du khách với lịch sử, con người và đời sống địa phương.

Kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, thái độ phục vụ, khả năng giao tiếp và xử lý tình huống của hướng dẫn viên góp phần tạo nên chất lượng dịch vụ, sự hài lòng và ấn tượng của du khách; qua đó quảng bá hình ảnh quê hương Bắc Ninh giàu bản sắc, thân thiện và hấp dẫn.

Đặc biệt, trong xu thế hội nhập và quốc tế hóa du lịch, hướng dẫn viên còn được xem là những đại sứ văn hóa, trực tiếp đưa hình ảnh vùng đất, con người Bắc Ninh đến với bạn bè quốc tế. Mỗi câu chuyện về dân ca Quan họ, mỗi lời giới thiệu về những di tích lịch sử, kiến trúc cổ, làng nghề truyền thống hay phong tục, tập quán địa phương đều có thể trở thành một nhịp cầu kết nối văn hóa.

Phần thi của Trung tâm Cung ứng dịch vụ, Sự nghiệp công xã Yên Thế về Khu di tích khởi nghĩa Yên Thế

Thông qua cách kể chuyện sinh động, kiến thức chính xác và khả năng giao tiếp ngoại ngữ, hướng dẫn viên giúp du khách không chỉ nhìn ngắm mà còn hiểu, cảm nhận và trân trọng những giá trị văn hóa đặc sắc của vùng đất Kinh Bắc.

Đây cũng là con đường để di sản vượt ra khỏi không gian địa lý, tiếp cận rộng rãi hơn với công chúng quốc tế. Khi mỗi hướng dẫn viên có đủ kiến thức, kỹ năng và tình yêu văn hóa quê hương, họ sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh Bắc Ninh là điểm đến giàu bản sắc, cởi mở, thân thiện và giàu sức hấp dẫn.

Qua đó, văn hóa không chỉ là nền tảng tạo nên sức hút du lịch mà còn trở thành nguồn lực thúc đẩy giao lưu, quảng bá hình ảnh địa phương và nâng cao vị thế của du lịch Bắc Ninh trong quá trình hội nhập.

Bài thi của phường Bắc Giang thuyết minh về Đền Xương Giang

Hội thi có sự tham gia của 16 thí sinh đến từ các khu, điểm du lịch, Ban quản lý di tích, doanh nghiệp du lịch, làng nghề và các đơn vị trên địa bàn.

Hội thi được tổ chức nhằm tạo môi trường giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện và nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ hướng dẫn viên; đồng thời đánh giá thực chất năng lực nghề nghiệp, phát hiện, biểu dương và tôn vinh những cá nhân tiêu biểu, góp phần xây dựng nguồn nhân lực du lịch chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch thành phố trong giai đoạn mới.

Đây cũng là dịp để các thí sinh thể hiện kiến thức lịch sử, văn hóa, pháp luật, kỹ năng nghiệp vụ, ngoại ngữ, giao tiếp, khả năng ứng dụng công nghệ, bản lĩnh nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm với nghề.

Với chủ đề “Kết nối di sản, lan tỏa giá trị”, Hội thi không chỉ là sân chơi nghiệp vụ mà còn gửi gắm thông điệp về trách nhiệm của những người làm du lịch trong bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, đưa di sản trở thành nguồn lực và sản phẩm có giá trị phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Phần thuyết minh về Di tích Đền Đô của Ban Quản lý Di tích Quốc gia đặc biệt Đền Đô

Thông qua 3 phần thi gồm: Chào hỏi, Kiến thức du lịch và Xử lý tình huống nghiệp vụ, các thí sinh thể hiện năng lực, sự sáng tạo, tình yêu nghề, tình yêu đối với vùng đất Bắc Ninh.

Mỗi phần thi là một câu chuyện về di sản, góp phần khơi dậy niềm tự hào, quảng bá những giá trị văn hóa đặc sắc đến với du khách. Đặc biệt, những kiến thức và kỹ năng được thể hiện tại Hội thi cũng là cơ hội để các hướng dẫn viên nhìn nhận, hoàn thiện khả năng giới thiệu, truyền tải văn hóa địa phương đến nhiều nhóm du khách khác nhau, trong đó có khách quốc tế.

Thông qua Hội thi, những kinh nghiệm, cách làm hay trong giới thiệu và quảng bá di sản được chia sẻ, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ hướng dẫn viên. Đây là yếu tố quan trọng để xây dựng những sản phẩm du lịch có chiều sâu, trong đó di sản không chỉ được giới thiệu như một điểm tham quan mà còn được kể bằng những câu chuyện giàu cảm xúc, giúp du khách hiểu hơn về lịch sử, văn hóa và con người Bắc Ninh.

Với sự quan tâm của các cấp, ngành, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị cùng tinh thần nhiệt huyết, tài năng và lòng yêu nghề của các thí sinh, Hội thi Hướng dẫn viên du lịch giỏi thành phố Bắc Ninh năm 2026 kỳ vọng tạo dấu ấn tích cực, góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch, xây dựng hình ảnh điểm đến Bắc Ninh hấp dẫn, giàu bản sắc, chuyên nghiệp; đưa di sản đến gần hơn với du khách, lan tỏa những giá trị văn hóa truyền thống trong đời sống đương đại và vươn xa tới bạn bè quốc tế.

Kết thúc Hội thi, Ban Tổ chức sẽ trao các giải Nhất, Nhì, Ba và các giải phụ dành cho những thí sinh xuất sắc, ấn tượng.