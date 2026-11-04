Hướng dẫn vận hành Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến

Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Cà Mau có đồng chí Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ (bìa trái).

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe giới thiệu tổng quan về Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến và hướng dẫn quy trình vận hành chi tiết: thao tác đăng nhập, quản lý tài khoản, phân quyền sử dụng; quy trình nhập, cập nhật, chỉnh sửa dữ liệu, xác nhận và tổng hợp báo cáo; theo dõi tiến độ, khai thác kết quả và bảo đảm an toàn thông tin.

Các nhân viên công nghệ từ Tập đoàn Viettel đã trực tiếp trao đổi, giải đáp các vấn đề về kỹ thuật và nghiệp vụ.

Bên cạnh đó, đại diện các đơn vị đã hoàn thành kê khai trên Cổng kiểm thử (gồm: Toà án nhân dân tối cao và các địa phương: Hà Nội, Thanh Hoá, Thái Nguyên, Lâm Đồng và Đà Nẵng) thực hành thao tác mẫu toàn bộ quy trình từ kê khai, kiểm tra, xác nhận đến tổng hợp dữ liệu, đồng thời chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình thực hiện.

Các đại biểu tại điểm cầu tỉnh Cà Mau theo dõi các nội dung tập huấn sử dụng Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm.

Hội nghị tập huấn nhằm giúp các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm vững quy trình 8 bước và 9 biểu mẫu nghiệp vụ trên Cổng kê khai, tổng hợp vị trí việc làm trực tuyến; thống nhất phương thức tổ chức thực hiện và làm rõ trách nhiệm của từng cấp.

Thông qua việc kết hợp giữa nội dung hướng dẫn và thực hành kiểm thử trên bộ dữ liệu mẫu đã kịp thời giải đáp khó khăn, tháo gỡ vướng mắc về nghiệp vụ, kỹ thuật; từ đó phát hiện các điểm cần điều chỉnh nhằm hoàn thiện Cổng, tài liệu hướng dẫn và phương thức hỗ trợ, đảm bảo thông suốt, thuận lợi trong quá trình triển khai./.