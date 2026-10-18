Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Khánh Hòa vừa ban hành hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết Hữu nghị và Gắn kết Việt Nam - Lào 2027”, hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5-9-1962 - 5-9-2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18-7-1977 - 18-7-2027).

Tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Champasak ký kết ghi nhớ hợp tác giai đoạn 2026 - 2031.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung làm nổi bật ý nghĩa lịch sử của hai dấu mốc quan trọng, quá trình hình thành, củng cố và phát triển quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước. Qua đó, khẳng định năm 2027 là dịp để ôn lại truyền thống đoàn kết, hữu nghị, tăng cường nhận thức và tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Lào trong giai đoạn phát triển mới.

Nội dung tuyên truyền làm rõ nền tảng lịch sử và giá trị đặc biệt của quan hệ Việt Nam - Lào, từ truyền thống đoàn kết, tương trợ giữa Nhân dân hai nước đến quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện và gắn kết chiến lược hiện nay. Trong đó, nhấn mạnh vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong cùng các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước trong việc đặt nền móng, vun đắp quan hệ song phương. Đồng thời, tuyên truyền những chặng đường lịch sử hai dân tộc kề vai sát cánh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, xây dựng và bảo vệ đất nước; khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước Việt Nam về coi trọng, ưu tiên hàng đầu việc củng cố và phát triển quan hệ với Lào. Đây là mối quan hệ có giá trị lịch sử và thời đại sâu sắc, là biểu tượng tiêu biểu của tình đoàn kết, gắn bó bền chặt, thủy chung, trong sáng và hiệu quả giữa hai dân tộc.

Bên cạnh đó, tuyên truyền bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Lào với nội hàm “gắn kết chiến lược”. Nội dung này thể hiện tầm nhìn, quyết tâm chính trị và sự coi trọng đặc biệt của hai Đảng, hai Nhà nước đối với quan hệ song phương. Sự gắn kết được thể hiện trên nhiều lĩnh vực như: Chính trị - đối ngoại, quốc phòng - an ninh, kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, năng lượng, nông lâm nghiệp, giáo dục - đào tạo, văn hóa, y tế, du lịch và hợp tác địa phương; đồng thời mở rộng sang khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và đào tạo nhân lực chất lượng cao.

Công tác tuyên truyền cần làm nổi bật kết quả hợp tác cụ thể, thiết thực, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân hai nước; chú trọng chuyển các cam kết, thỏa thuận cấp cao thành chương trình, kế hoạch, dự án và kết quả thực chất. Trong đó, quan hệ hợp tác giữa tỉnh Khánh Hòa với tỉnh Champasak và tỉnh Attapeu cần được quan tâm tuyên truyền, góp phần tăng cường kết nối, giao lưu và hợp tác giữa các địa phương. Khuyến khích xây dựng các tác phẩm báo chí, nghệ thuật kể về nhân chứng lịch sử, cán bộ, chuyên gia, chiến sĩ, sinh viên Việt Nam và Lào; giới thiệu những tập thể, cá nhân, cộng đồng có đóng góp cho tình hữu nghị hai nước, các công trình, địa danh và di tích lịch sử tiêu biểu. Nội dung cần gần gũi, sinh động, giàu cảm xúc, lấy người dân làm trung tâm, nhất là thế hệ trẻ; làm rõ lợi ích thiết thực của hợp tác đối với gia đình, cộng đồng, doanh nghiệp, sinh viên và lưu học sinh.

Về hình thức tuyên truyền, cần đa dạng hóa các hình thức truyền thông như: Tuyên truyền báo chí (ấn phẩm, phóng sự, bài viết, phỏng vấn, tọa đàm...), tuyên truyền trực tiếp (báo cáo viên, tuyên truyền viên), qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi, hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao; tăng cường các sản phẩm số, đa phương tiện, đa ngôn ngữ, phát huy tối đa các nền tảng số, nền tảng sóng, ứng dụng, website, mạng xã hội. Phát huy vai trò của các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, các hội đoàn và cá nhân có uy tín trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài; tăng cường cung cấp thông tin, tạo điều kiện cho phóng viên, cơ quan báo chí nước ngoài tiếp cận thông tin, tìm hiểu thực tế, hợp tác xây dựng các sản phẩm báo chí chung và đưa tin khách quan, đầy đủ về quan hệ Việt Nam - Lào…