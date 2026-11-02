Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 15-CT/TW và Kết luận số 106-KL/TW

Theo đó, mục đích nhằm tuyên truyền ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh môi trường trong thời kỳ phát triển mới của đất nước; tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027. Trên cơ sở đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu của cấp ủy, tổ chức đảng, chỉ huy và cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cán bộ chủ trì các cấp trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, Kết luận số 106-KL/TW.

Đảng ủy Báo Quân đội nhân dân tổ chức hội nghị quán triệt chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Ảnh minh họa: PHẠM HƯNG

Văn bản yêu cầu, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp lãnh đạo, chỉ đạo việc tuyên truyền, cụ thể hóa thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW, Kết luận số 106-KL/TW phù hợp với chức năng, nhiệm vụ cơ quan, đơn vị, gắn với các chỉ thị, nghị quyết, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, chiến sĩ và sự ủng hộ, chung sức, đồng lòng của nhân dân và toàn xã hội với đường lối đổi mới của Đảng.

Về hình thức, thông qua hội nghị cấp ủy, chi bộ, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, tọa đàm, diễn đàn, nói chuyện… làm rõ ý nghĩa, vai trò quan trọng của Chỉ thị số 15-CT/TW, Kết luận số 106-KL/TW hiện nay; khẳng định đây là sự cụ thể hóa sát đúng chủ trương, đường lối Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đồng thời, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, viết tin, bài, phóng sự, video clip và các sản phẩm truyền thông số về bảo đảm an ninh môi trường, tình hình phát triển kinh tế-xã hội, thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, kế hoạch năm 2027 để thông tin, tuyên truyền trên nền tảng số, mạng xã hội, cổng (trang) thông tin điện tử và các trang (nhóm) hoạt động của cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống pa nô, áp phích, khẩu hiệu, các thiết chế văn hóa ở cơ sở, gắn với thực hiện Phong trào Thi đua Quyết thắng, các phong trào thi đua, cuộc vận động do các cấp, các ngành phát động.