Hướng dẫn trường hợp giáo viên trung học cơ sở phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư số 93/2026/TT-BGDĐT ngày 30/10/2026, trong đó sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2026/TT-BGDĐT ngày 14/4/2026 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, bổ nhiệm chức danh và xếp lương đối với nhà giáo trong cơ sở giáo dục công lập.

Trong đó bổ sung quy định về trường hợp giáo viên trung học cơ sở phải bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương.

Cụ thể, đối tượng bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương là những trường hợp được bổ nhiệm ngay chức danh ở hạng cao (kể từ ngày 03/11/2015 đến ngày 20/3/2021) sau khi tuyển dụng, hết thời gian tập sự hoặc sau khi đạt trình độ đào tạo cao hơn trình độ quy định nhưng chưa trúng tuyển trong kỳ thi hoặc xét thăng hạng do cấp có thẩm quyền tổ chức (bao gồm cả trường hợp tuyển dụng trước ngày 03/11/2015 và hoàn thành thời gian tập sự theo quy định sau ngày 03 tháng 11 năm 2015):

1- Giáo viên trung học cơ sở khi tuyển dụng có trình độ đại học trở lên đã được bổ nhiệm hạng II (mã số V.07.04.11) hoặc tương đương.

Trường hợp bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương theo quy định nêu trên không bao gồm các trường hợp được bổ nhiệm hạng cao khi tuyển dụng, tiếp nhận theo chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ, chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng theo quy định của pháp luật hoặc chính sách thu hút, trọng dụng đặc thù của địa phương tại thời điểm tuyển dụng, tiếp nhận và các trường hợp được bổ nhiệm hạng sau khi đạt trình độ chuẩn được đào tạo.

Việc bổ nhiệm lại hạng và xếp lại lương đối với trường hợp (1) nêu trên:

a) Được bổ nhiệm chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng II (mã số V.07.04.31) nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

- Đã có từ đủ 09 năm giảng dạy có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định, bao gồm cả thời gian giảng dạy theo hợp đồng lao động có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc ở môn học hoặc cấp học có cùng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn).

- Đáp ứng tiêu chuẩn về đạo đức nhà giáo, tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng và tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại Điều 10, điểm a khoản 2 Điều 11, khoản 2 Điều 12 Thông tư số 30/2026/TT-BGDĐT.

- Trong thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2024 – 2025 và 2025 -2026, đã thực hiện được 02 nhóm nhiệm vụ sau:

Nhóm nhiệm vụ thứ nhất, thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ sau: Làm báo cáo viên hoặc dạy minh họa ở các lớp bồi dưỡng giáo viên từ cấp trường trở lên; hoặc dạy thử nghiệm các mô hình, phương pháp, công nghệ mới từ cấp trường trở lên; hoặc chủ trì các nội dung bồi dưỡng và sinh hoạt chuyên đề ở tổ chuyên môn; hoặc tham gia biên soạn hoặc thẩm định tài liệu giáo dục địa phương, tài liệu dạy học, tài liệu bồi dưỡng cho giáo viên.

Nhóm nhiệm vụ thứ hai, thực hiện ít nhất một trong các nhiệm vụ sau: Tham gia hướng dẫn hoặc đánh giá các sản phẩm nghiên cứu khoa học và công nghệ từ cấp trường trở lên; hoặc tham gia đoàn đánh giá ngoài; hoặc tham gia công tác kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên từ cấp trường trở lên; hoặc tham gia ban giám khảo hoặc ban ra đề hoặc người hướng dẫn trong các cuộc thi, hội thi (của giáo viên hoặc học sinh) từ cấp trường trở lên.

- Được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong 02 năm học 2024 – 2025 và 2025 – 2026.

b) Các trường hợp không đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm a nêu trên thì được bổ nhiệm chức danh giáo viên trung học cơ sở hạng III (mã số V.07.04.32) và giữ nguyên hệ số lương đang được hưởng. Thời gian đã tính để xét nâng bậc lương trước khi chuyển sang lương mới được bảo lưu và tiếp tục tính để xét nâng bậc lương lần sau.