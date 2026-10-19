Hướng dẫn triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn Đồng Nai

Lãnh đạo xã Thuận Lợi khảo sát thực tế việc thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã. Ảnh: Hà Lê

Theo đó, việc triển khai thống nhất mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn các xã, phường cần theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ, bảo đảm đồng bộ với Khung Kiến trúc tổng thể quốc gia số và Khung Kiến trúc số thành phố Đồng Nai. Đồng thời, ưu tiên khai thác, sử dụng các nền tảng số, hạ tầng số, cơ sở dữ liệu dùng chung của cấp Trung ương và cấp thành phố; cấp xã không tổ chức đầu tư riêng lẻ các thành phần đã được cung cấp tập trung; tránh trùng lặp, manh mún, lãng phí; bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân theo quy định của pháp luật.

Việc triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã cần bảo đảm bao trùm số. Mọi người dân, đặc biệt là nhóm yếu thế, người không có thiết bị hoặc thiếu kỹ năng số, đều có thể tiếp cận, sử dụng dịch vụ số…

Mô hình được triển khai theo cấu trúc 4 lớp kiến trúc và 2 thành phần xuyên suốt, bao gồm: lớp 1 - hạ tầng số và an ninh mạng; lớp 2 - dữ liệu và nền tảng lõi; lớp 3 - ứng dụng và nghiệp vụ (phục vụ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số); lớp 4 - kênh tương tác và đo lường hiệu quả. 2 thành phần xuyên suốt gồm: vận hành - quản trị và nguồn lực - nhân lực. Dữ liệu được quản trị theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung”; thực hiện kết nối, chia sẻ dữ liệu bắt buộc theo quy định pháp luật liên quan…

UBND thành phố giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, đầu mối tham mưu giúp UBND thành phố tổ chức triển khai mô hình chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn thành phố; chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai tại các sở, ban, ngành và các xã…