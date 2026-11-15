Thông tư gồm 4 chương, 20 điều hướng dẫn triển khai hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sử dụng dữ liệu thuộc lĩnh vực quốc phòng theo quy định tại Nghị định số 169/2025/NĐ-CP ngày 30-6-2025 của Chính phủ quy định hoạt động khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu, bao gồm: Cấp giấy chứng nhận tham gia hoạt động thử nghiệm có kiểm soát, cấp giấy chứng nhận kết thúc hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; quyết định điều chỉnh phương án thử nghiệm, gia hạn thời gian thử nghiệm, thu hồi giấy chứng nhận tham gia hoạt động thử nghiệm có kiểm soát; kiểm tra, giám sát quá trình triển khai hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sử dụng dữ liệu thuộc lĩnh vực quốc phòng.

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 5 (Sư đoàn 5, Quân khu 7) tuyên truyền “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” thông qua mã QR. Ảnh: HOÀNG DANH

Thông tư nêu rõ, hoạt động thử nghiệm có kiểm soát sử dụng dữ liệu thuộc lĩnh vực quốc phòng (bao gồm các hoạt động thử nghiệm trong xây dựng, phát triển, bảo vệ, quản trị, xử lý, sử dụng dữ liệu) là việc Bộ Quốc phòng cho phép tổ chức, cá nhân thử nghiệm có kiểm soát đối với sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu thuộc lĩnh vực quốc phòng mà chưa có quy định của pháp luật hoặc pháp luật quy định chưa đầy đủ.

Thông tư này không áp dụng đối với hoạt động thử nghiệm sản phẩm, dịch vụ về dữ liệu thuộc danh mục bí mật nhà nước, dữ liệu quan trọng, dữ liệu cốt lõi thuộc lĩnh vực quốc phòng; hoạt động thử nghiệm được triển khai trong phạm vi nội bộ của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Việc thử nghiệm có kiểm soát đối với các dữ liệu thuộc lĩnh vực quốc phòng không được ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến nhiệm vụ quân sự, bảo đảm quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Việc cung cấp dữ liệu, thông tin phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, bảo vệ dữ liệu cá nhân, bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và các quy định của Bộ Quốc phòng.

Cơ quan, đơn vị đã được cho phép thử nghiệm có kiểm soát trước ngày thông tư này có hiệu lực, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông tư này có hiệu lực, phải nộp hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận tham gia hoạt động thử nghiệm có kiểm soát theo quy định tại Điều 6 của thông tư này.

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