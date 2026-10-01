Hướng dẫn triển khai Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành

Một khóa đào tạo giám đốc điều hành dành cho doanh nghiệp. Chương trình 10.000 CEO đến năm 2030 triển khai nhiều hình thức từ đào tạo trực tiếp, trực tuyến đến tư vấn, cố vấn chuyên sâu. Ảnh minh họa.

Thông tư số 141/2026/TT-BTC được Bộ Tài chính ban hành ngày 28/9/2026, hướng dẫn thực hiện Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 theo Quyết định số 525/QĐ-TTg ngày 31/3/2026 của Thủ tướng Chính phủ.

Thông tư quy định cụ thể việc triển khai các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ học viên và tổ chức thực hiện chương trình.

Một trong những điểm đáng chú ý là chương trình không chỉ tổ chức các lớp đào tạo CEO theo phương thức truyền thống mà triển khai nhiều hình thức khác nhau, gồm hỗ trợ đào tạo theo phương thức phiếu học bổng; tổ chức khóa đào tạo; đào tạo trực tuyến; Chương trình phòng thí nghiệm lãnh đạo (CEO Lab); Chương trình sẵn sàng CEO (CEO Readiness Program); CEO Talk và mạng lưới cựu học viên.

Học trực tuyến không giới hạn số khóa

Đối với đào tạo trực tuyến, Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể thuộc Bộ Tài chính chịu trách nhiệm xây dựng, nâng cấp, quản lý, duy trì và vận hành hệ thống E-learning.

Theo Thông tư, doanh nghiệp và học viên được tham gia không giới hạn các khóa đào tạo trên hệ thống đào tạo trực tuyến.

Bên cạnh hệ thống E-learning của chương trình, cơ quan hỗ trợ có thể thuê, mua tài khoản học tập trên các nền tảng đào tạo trực tuyến uy tín trên thị trường theo quy định.

Dữ liệu về quá trình học tập, kết quả và chứng nhận hoàn thành khóa học được kết nối với Trang đào tạo 10.000 CEO nhằm phục vụ quản lý, theo dõi và đánh giá chương trình.

Từ đào tạo đến tư vấn trực tiếp cho CEO

Một nội dung đáng chú ý khác là CEO Lab, dành cho những học viên hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo Giám đốc điều hành (CEO Program) và có kế hoạch hành động dự kiến để phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách.

Cơ quan hỗ trợ tổ chức tư vấn theo nhóm với quy mô tối thiểu 20 học viên để hỗ trợ hoàn thiện kế hoạch hành động.

Từ nhóm này, tối đa 50% học viên xuất sắc có kế hoạch khả thi có thể được lựa chọn để nhận tư vấn, cố vấn 1-1. Hoạt động cố vấn được thực hiện trực tiếp hoặc trực tuyến, kể cả tại trụ sở doanh nghiệp, với thời gian hỗ trợ không quá 8 giờ đối với mỗi học viên.

Cùng với CEO Lab, CEO Readiness Program hướng tới đội ngũ lãnh đạo kế cận.

Đối tượng tham gia là học viên hoàn thành xuất sắc khóa đào tạo quản trị kinh doanh thực chiến (Mini MBA) hoặc khóa đào tạo lãnh đạo kế cận (NexGen CEO), đồng thời có kế hoạch hành động dự kiến để phát triển doanh nghiệp trong lĩnh vực phụ trách.

Chương trình tổ chức tư vấn theo nhóm để phát triển năng lực lãnh đạo và chuẩn bị đảm nhiệm vị trí giám đốc điều hành. Tối đa 50% học viên xuất sắc đáp ứng yêu cầu có thể được cố vấn 1-1 để thực hành, thử nghiệm các tình huống kinh doanh trước khi chính thức đảm nhiệm vị trí CEO.

Xây dựng khung năng lực CEO Việt Nam

Thông tư 141/2026/TT-BTC đồng thời ban hành Khung năng lực giám đốc điều hành Việt Nam, làm căn cứ thống nhất cho việc thiết kế chương trình đào tạo và đánh giá kết quả đầu ra.

Khung năng lực hướng tới đánh giá năng lực của người điều hành doanh nghiệp trong bối cảnh phát triển mới, đồng thời góp phần hình thành chuẩn mực quản trị doanh nghiệp và chuyên nghiệp hóa đội ngũ lãnh đạo.

Việc triển khai Chương trình 10.000 CEO vì vậy không chỉ dừng ở số lượng người được đào tạo mà còn thiết lập cơ chế đánh giá năng lực, tư vấn sau đào tạo và kết nối học viên.

Thông tư 141/2026/TT-BTC là cơ sở hướng dẫn cụ thể để triển khai Chương trình đào tạo, bồi dưỡng 10.000 giám đốc điều hành đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.