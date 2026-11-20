Ngày 19-11, UBND tỉnh Khánh Hòa có công văn hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 29, ngày 27-8-2026 của HĐND tỉnh về chính sách thu hút, phát triển nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Trong đó, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động rà soát, xác định nhu cầu thu hút nhân lực chất lượng cao theo chức năng, vị trí việc làm, điều kiện thực tế; xây dựng phương án thu hút, tổ chức thực hiện đúng đối tượng, tiêu chuẩn, điều kiện, thẩm quyền, chế độ, chính sách theo Nghị quyết 29.

Người đứng đầu chịu trách nhiệm về sự cần thiết thu hút; xác định nhu cầu, kinh phí đề xuất, bố trí, sử dụng nhân lực; giao nhiệm vụ, theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện và đề xuất giải quyết chế độ, chính sách đối với nhân lực được thu hút.

Cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức tuyên truyền, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức tự đào tạo, nâng cao năng lực chuyển đổi số; rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị hưởng chính sách.

Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; hướng dẫn về tuyển dụng, tiếp nhận, quản lý, sử dụng và xác định đối tượng, điều kiện hưởng chính sách; phối hợp xem xét phương án thu hút, thực hiện chế độ, chính sách và đánh giá kết quả sử dụng nhân lực chất lượng cao; tổng hợp vướng mắc, tham mưu UBND tỉnh giải quyết.

Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp xem xét, đánh giá sự cần thiết thu hút nhân lực chất lượng cao; sự phù hợp của lĩnh vực chuyên môn; yêu cầu năng lực, nhiệm vụ dự kiến giao và sản phẩm, kết quả cần đạt đối với nhân lực được thu hút. Đồng thời, hướng dẫn, phối hợp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, sản phẩm khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; tham gia ý kiến về các nội dung chuyên môn.

Sở Tài chính hướng dẫn lập dự toán, xác định nguồn kinh phí, tham mưu bố trí kinh phí hằng năm. Sở Xây dựng rà soát quỹ nhà ở công vụ để tham mưu bố trí; phối hợp hướng dẫn chính sách hỗ trợ lưu trú, nhà ở.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp tuyên truyền; giới thiệu nhân tài; giám sát xã hội bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng, chống trục lợi chính sách.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh còn hướng dẫn quy trình 4 bước thu hút theo hình thức tuyển dụng, tiếp nhận vào làm công chức, viên chức; quy trình 7 bước thu hút theo hình thức ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc thuê khoán công việc, sản phẩm. Đồng thời, hướng dẫn thực hiện chính sách, chế độ đối với đối tượng thu hút; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ theo phương án thu hút được duyệt.

UBND tỉnh cũng hướng dẫn, việc tiến cử, đánh giá, công nhận người có tài năng phải thực hiện theo đúng trình tự, thẩm quyền, quy định pháp luật. Sau khi có quyết định công nhận của cấp có thẩm quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra điều kiện hưởng chính sách; tiến hành việc cam kết đối tượng này tiếp tục công tác tại tỉnh tối thiểu 60 tháng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương căn cứ kết quả tự đào tạo, bồi dưỡng trình độ, năng lực về chuyển đổi số để hướng dẫn cá nhân lập hồ sơ chứng minh điều kiện hưởng chính sách; kiểm tra, thẩm định hồ sơ, lấy ý kiến Sở Nội vụ; lập hồ sơ, dự toán, chi trả kinh phí hỗ trợ sau khi được cấp có thẩm quyền quyết định; quản lý, lưu trữ hồ sơ, chịu trách nhiệm về thông tin, tài liệu làm căn cứ đề nghị hưởng chính sách.

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