Hướng dẫn tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh trên eTax Mobile

Tra cứu thông tin tạm hoãn xuất cảnh trên eTax Mobile

Bước 1: Đăng nhập app eTax Mobile bằng tài khoản thuế điện tử hoặc VNeID mức 2.

Bước 2: Chọn “Tra cứu thông báo” tại nút danh sách chức năng, hoặc tại màn hình chính

Bước 3: Người nộp thuế kiểm tra tại mục “Thông báo hành chính của cơ quan thuế” và “Thông báo khác”

- Nếu bị tạm hoãn xuất cảnh Ứng dụng sẽ hiển thị thông báo về việc tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế.

- Nếu không tìm thấy dữ liệu, người nộp thuế không thuộc trường hợp tạm hoãn xuất cảnh.

Người nộp thuế cần lưu ý gì để không bị tạm hoãn xuất cảnh do nợ thuế

- Thường xuyên tra cứu tình trạng thực hiện nghĩa vụ thuế trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC hoặc ứng dụng Etax Mobile.

- Người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp/hợp tác xã/liên hiệp hợp tác xã cần chủ động rà soát tình trạng nợ thuế của các doanh nghiệp mình đứng tên, kể cả doanh nghiệp không còn hoạt động thực tế, để tránh bị liên đới khi doanh nghiệp bị cưỡng chế nợ thuế hoặc thông báo bỏ địa chỉ kinh doanh.

- Cập nhật đầy đủ, chính xác thông tin đăng ký thuế, đăng ký kinh doanh, thông tin liên hệ, địa chỉ, số điện thoại, thư điện tử và kịp thời thông báo cho cơ quan thuế khi có thay đổi.

- Thực hiện nghĩa vụ thuế đúng thời hạn.

- Chủ động kiểm tra, xử lý ngay khi nhận được thông báo từ cơ quan thuế.

- Chủ động tra cứu tình trạng tạm hoãn xuất cảnh trước khi ra nước ngoài.

- Tuyệt đối không cho người khác mượn, sử dụng CMND/CCCD để đứng tên thành lập, làm đại diện pháp luật cho doanh nghiệp, hộ kinh doanh.