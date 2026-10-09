Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành hướng dẫn tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc giai đoạn 2026 - 2031 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hằng năm ngày hội được tổ chức từ ngày 1 đến 18-11, chủ yếu tại các khu dân cư. Tùy điều kiện thực tế, các địa phương có thể tổ chức theo hình thức liên khu dân cư hoặc hình thức phù hợp khác, bảo đảm sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân. Ban Công tác Mặt trận chủ trì tổ chức ngày hội tại khu dân cư; đối với hình thức liên khu dân cư, Ban Công tác Mặt trận nơi đăng cai chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện. Các cơ quan, đơn vị, trường học có điều kiện cũng được khuyến khích tổ chức ngày hội nhằm lan tỏa tinh thần đại đoàn kết.

Tiết mục văn nghệ tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc liên khu dân cư ở xã Bắc Khánh Vĩnh năm 2025.

Chương trình ngày hội gồm phần lễ và phần hội. Trong đó, phần lễ được tổ chức trang trọng, ngắn gọn, không quá 90 phút, với các nội dung như: Ôn lại truyền thống Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam và Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; kết quả phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

Phần hội được tổ chức linh hoạt, phù hợp với điều kiện, phong tục, tập quán của từng địa phương, chú trọng phát huy các giá trị văn hóa truyền thống. Các hoạt động gồm: Giao lưu văn hóa, văn nghệ, dân vũ, thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu ẩm thực, nghề truyền thống, sản phẩm nông nghiệp, sản phẩm OCOP và quảng bá du lịch cộng đồng. Đồng thời tổ chức “Bữa cơm đoàn kết” trên tinh thần tự nguyện, tiết kiệm, đầm ấm và bảo đảm an toàn thực phẩm; ra mắt, nhân rộng các mô hình tự quản, khu dân cư không ma túy, khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy, tổ giám sát môi trường cộng đồng.

Người dân phường Nam Nha Trang tham gia trò chơi nhảy bao bố tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2025.

Bên cạnh đó, các địa phương cần quan tâm thăm hỏi, động viên gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng quà, Nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo; tổ chức các công trình, phần việc phục vụ cộng đồng...

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu các địa phương đổi mới công tác tuyên truyền trước, trong và sau ngày hội thông qua hệ thống phát thanh, truyền hình, cổng thông tin điện tử, trang thông tin và mạng xã hội; khuyến khích xây dựng video ngắn, phóng sự, infographic, mã QR để giới thiệu truyền thống Mặt trận, các mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương người tốt, việc tốt.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, đặc khu căn cứ hướng dẫn để xây dựng kế hoạch tổ chức ngày hội năm 2026, lựa chọn chủ đề phù hợp với tình hình thực tế, bảo đảm có cả phần lễ và phần hội. Đồng thời, phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội huy động nguồn lực chăm lo đời sống Nhân dân, tôn vinh các điển hình tiêu biểu, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc.