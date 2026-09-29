Hướng dẫn tổ chức đào tạo nghề cho người lao động là thanh niên; ở nông thôn

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo đăng tải dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên trên Cổng Thông tin điện tử.

Mức thu học phí thực tế và mức hỗ trợ đào tạo

1. Mức hỗ trợ đào tạo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP được xác định theo mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo đối với khóa đào tạo trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng mà người lao động tham gia.

2. Mức thu học phí thực tế là mức học phí do cơ sở đào tạo xác định và công khai theo quy định của pháp luật về giáo dục nghề nghiệp, theo nguyên tắc tính đúng, tính đủ chi phí đào tạo. Cơ sở đào tạo công khai chi phí đào tạo, mức thu học phí đối với từng ngành, nghề và từng khóa học trước khi tuyển sinh; bảo đảm minh bạch và có đầy đủ hóa đơn, chứng từ theo quy định làm căn cứ thanh toán, quyết toán kinh phí hỗ trợ.

3. Mức hỗ trợ đào tạo cho một người lao động không vượt quá mức trần quy định tại điểm a khoản 1 Điều 25 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP. Trường hợp mức thu học phí thực tế thấp hơn hoặc bằng mức trần thì hỗ trợ theo mức thu học phí thực tế; trường hợp cao hơn mức trần thì hỗ trợ bằng mức trần, phần chênh lệch do người học hoặc nguồn kinh phí hợp pháp khác chi trả, trừ trường hợp Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quyết định mức hỗ trợ cao hơn theo khoản 2 Điều 25 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP.

Thời gian đào tạo và xác định hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí, tiền đi lại

1. Hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí trong thời gian đào tạo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP được tính theo số ngày thực học của người lao động theo kế hoạch, tiến độ đào tạo của khóa học do cơ sở đào tạo xây dựng; không tính các ngày nghỉ, nghỉ lễ theo quy định.

2. Số ngày được hỗ trợ tiền ăn, sinh hoạt phí không vượt quá số ngày theo thời gian thiết kế của chương trình đào tạo. Trường hợp thời gian tổ chức đào tạo kéo dài hơn thời gian thiết kế của chương trình thì thực hiện quy đổi theo thời gian thiết kế để xác định số ngày được hỗ trợ.

3. Hỗ trợ tiền đi lại thực hiện theo định mức và điều kiện về cự ly, địa bàn quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định số 338/2025/NĐ-CP và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); được xác định trên cơ sở nơi cư trú của người lao động và địa điểm tổ chức đào tạo.

TOÀN VĂN: Dự thảo Thông tư Hướng dẫn việc tổ chức thực hiện hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động ở khu vực nông thôn, người lao động là thanh niên