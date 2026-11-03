Hướng dẫn tiếp nhận học sinh Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân

Theo đó, để bảo vệ quyền trẻ em, đảm bảo quyền và nghĩa vụ học tập của công dân theo quy định hiện hành, Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ ban hành văn bản đề nghị UBND xã, phường hướng dẫn cha mẹ học sinh liên hệ trường tiểu học, THCS gần nhất nơi cư trú để được hỗ trợ làm các thủ tục nhập học theo quy định.

Việc tiếp nhận học sinh học tiểu học và THCS về các đơn vị, trường học phải thực hiện đúng các quy định, hướng dẫn tại Công văn số 3313/SGDĐT-GDTrH&HSSV ngày 7/7/2026 của sở về hướng dẫn thực hiện việc chuyển trường, xin học lại, tiếp nhận học sinh Việt Nam từ nước ngoài về nước và tiếp nhận học sinh người nước ngoài theo quy định.

Yêu cầu các xã, phường rà soát chặt chẽ trẻ em ở độ tuổi tiểu học và THCS cư trú trên địa bàn, tư vấn và thực hiện các biện pháp đảm bảo học sinh hoàn thành chương trình giáo dục bắt buộc, đảm bảo triển khai hiệu quả công tác phổ cập giáo dục bắt buộc theo quy định tại Nghị định số 353/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026.

Trước đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Đà Nẵng khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Văn Thiên Tư (56 tuổi, ở đường Hải Phòng, phường Thanh Khê), Giám đốc Trung tâm Anh ngữ Thiên Lập Nhân, để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo điều 174 Bộ luật Hình sự.