Hướng dẫn tiếp cận thông tin cảnh báo mưa, lũ cho lực lượng cơ sở

Đại diện Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố (bên phải) trao áo pháo cứu sinh cho phường Dương Nỗ.

Hoạt động được triển khai tại 4 địa phương gồm: xã Đan Điền, Quảng Điền, phường Dương Nỗ và phường An Cựu. Mỗi lớp tập huấn diễn ra trong nửa ngày, với khoảng 40 học viên là trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố và thành viên đội xung kích phòng, chống thiên tai cấp xã, thôn.

Các học viên được các báo cáo viên của Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố hướng dẫn về phương pháp tiếp cận, khai thác và sử dụng thông tin cảnh báo mưa, lũ phục vụ công tác phòng, chống thiên tai tại địa bàn dân cư. Trong đó, nhấn mạnh đến lượng mưa, mực nước ở các sông, nhận biết vết lũ; bão và áp thấp nhiệt đới, những tín hiệu cảnh báo bằng còi hú.

Qua đó, góp phần nâng cao khả năng tiếp nhận, truyền đạt thông tin cảnh báo đến người dân, nhất là khi xuất hiện các tình huống mưa lớn, lũ lụt và các loại hình thiên tai nguy hiểm.

Trước đó, Chi cục Thủy lợi và Biến đổi khí hậu thành phố cũng đã trang bị cho các phường, xã: Đan Điền, Quảng Điền, phường Dương Nỗ và phường An Cựu 8 thuyền nhôm, 800 áo phao cứu sinh, 80 khung giàn giáo để chủ động ứng phó với mưa bão, lũ lụt.

Việc trang bị kỹ năng tiếp cận và sử dụng thông tin cảnh báo thiên tai cho lực lượng trực tiếp ở cơ sở cung như hỗ trợ thuyền nhôm, áo pháo cứu sinh, bộ khung giàn giáo được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó, bảo đảm thông tin được truyền tải kịp thời đến người dân, góp phần hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản trong mùa mưa lũ năm 2026.