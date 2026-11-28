Theo hướng dẫn, công dân thực hiện tích hợp thông tin Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất khi có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 và nhận được thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp trên ứng dụng VNeID.

Trình tự thực hiện gồm 4 bước:

Bước 1: Đăng nhập ứng dụng VNeID, truy cập chức năng xác nhận tích hợp. Công dân có thể lựa chọn một trong 3 cách:

- Nhấn “Truy cập chức năng” tại thông báo chờ xác nhận tích hợp xuất hiện sau khi đăng nhập.

- Vào mục “Ví giấy tờ”, chọn thông báo về thông tin đang chờ xác nhận tích hợp.

- Vào mục “Thông báo”, chọn thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp thông tin.

Bước 2: Thực hiện xác thực bằng mã passcode hoặc vân tay, khuôn mặt, tùy theo cấu hình xác thực của tài khoản trên thiết bị.

Bước 3: Lựa chọn chức năng “GCN quyền sử dụng đất”, truy cập yêu cầu tích hợp để xem thông tin chi tiết; nhấn “Xem” để xem tệp thông tin Giấy chứng nhận.

Bước 4: Kiểm tra, đối chiếu thông tin hiển thị trên ứng dụng VNeID với Giấy chứng nhận đã được cấp và thực hiện xác nhận.

Tùy từng trường hợp, công dân thao tác như sau:

Nếu thông tin chính xác và đồng ý tích hợp, lựa chọn “Thông tin chính xác, tích hợp Ví giấy tờ”, sau đó nhấn “Xác nhận” để hoàn thành.

Nếu thông tin chưa chính xác, lựa chọn “Không tích hợp”, chọn “Thông tin không chính xác”, nhập thông tin đúng và nhấn “Xác nhận” để phản hồi.

Nếu không đồng ý tích hợp vì nguyên nhân khác, lựa chọn “Không tích hợp”, chọn “Lý do khác”, nhập nội dung lý do và nhấn “Xác nhận”.

Sau khi tích hợp thành công, công dân có thể tra cứu thông tin bằng cách đăng nhập ứng dụng VNeID, vào mục “Ví giấy tờ”, chọn “GCN quyền sử dụng đất”, thực hiện xác thực bằng mã passcode hoặc vân tay, khuôn mặt theo cấu hình của tài khoản trên thiết bị. Tiếp đó, chọn “Xem ngay” để xem thông tin chi tiết; hoặc chọn “Thao tác”, sau đó chọn “Xem bản điện tử” để xem bản điện tử Giấy chứng nhận.

Đối với trường hợp chưa nhận được thông báo yêu cầu xác nhận tích hợp hoặc thông tin Giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID chưa đầy đủ, chưa chính xác, người dân liên hệ UBND cấp xã hoặc Văn phòng Đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để được hướng dẫn, kiểm tra, xử lý theo quy định.